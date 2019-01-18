HAKKI YALÇIN
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Film!
Barış ve huzur bu adamın "mizacına" aykırıysa.
Silahların bombaların sesini dinlemesi de kaçınılmazdır.
*****
Kimse ölmesin istiyoruz.
Ölümlerden şenlikler düzenlenmesin, çocuklar büyüyüp yaşlansın istiyoruz.
Çünkü kimsenin can almaya hakkı yoktur.
Zalimler izin verirse; bu dünyanın barış içinde yaşamaya hakkı vardır.
*****
Peki, bir terör örgütüne hem silah satıp hem onları kontrol altında tutmak mümkün müdür? Asla!
Ama kanla beslenen tüccarların yarattıkları canavarlar kontrolden çıkıyorsa., bilin ki işleri rayına giriyor demektir.
Herkes kendi askerinin kanının yerde kalmaması için mücadelesini sürdürürken, bulutlar kan toplamayı sürdürecek demektir.
O yüzdendir ki Ortadoğu'nun geleceği muamma!
*****
Bazı hücumların savunmayı da içermesi gerekiyor.
Önünü görebilmek için ardına da bakacaksın.
Eski adıyla IŞİD yeni adıyla DEAŞ.
Bundan 4 yıl "bu terör örgütüne silah satan ülkelere bakın diye" not yazmışım.
Yüzde 80'inini Amerika ardından Almanya, İtalya, Çin, Rusya ve Sırbistan.
44 ülke de onlardan ucuz petrol almış.
İşte sizlere terörle mücadelenin en kral fotoğrafı!
*****
Bu çirkin dünyayı onlar inşa ettiler.
Onlar kendi çocuklarına verecekleri zengin hayatın karşılığında Ortadoğu'daki çocukların yoksul hayatına bile göz diktikçe.
Onlar parayla ve kanla beslendikçe Bu dünyada terör bitmez.
*****
Çünkü geri çekilmenin ilmini bile bilmeyenlerin çektiği kirli bir filmin ortasındayız!
Trump adlı başroldeki adam insani tepkilere eleştirilere sağır dilsiz ve kör.
Üstelik silah dağıtma konusunda acayip bonkör!
Bütün zalimler gibi!
SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sigorta şirketlerinin primlere yaptığı yüzde 35'lik zammı kimse sorgulamadı.
Bu ülkede yüzde 35'lik ne oldu da böyle bir zam yapıldı biz anlatalım.
Sigorta hastaları ellerinden çıkarmak için en böyle yollar deniyorlar.
O hastalara ödeyemeyecekleri poliçeler gönderip, saf dışı bırakmayı hayal ediyorlar.
Çünkü bir rahatsızlığı olan müşterinin başka bir sigorta şirketine başvurması "astarı yüzünden pahalı" durumu yaratıyor.
Bu sigorta şirketlerine canını sigorta ettirdiğini düşünen varsa.
Kendisine fıkra anlatan bir yakınıyla sohbet etsin çok daha sağlıklı olur.
İnsanın anasını ağlatanların yanında "neşeli biri" kadar değerli bir ilaç yoktur ve günlük sigorta yerine geçer!
Mutluluk Takvimi
Lösemili çocukları ziyaret et.
Diş fırçanı yenile.
Bir çocuğu sevindir.
Başkasının zamanına saygılı ol.
Patates közle.
Dün gece resmini
İkiye ayırdım
Bana baktığı gibi
Kimseye bakmasın diye
Ateşimi söndürdüm
Gözlerinde
Beni yaktığı gibi
Kimseyi yakmasın diye
Ne yani bundan sonra
Gözleri cennet kokan
Sevgilim yok mu benim
Ne yani benden sonra tenine
Bir yabancı mı
Dokunacak senin
Anıların gözü yaşlı
Şarkılar da zehir zıkkım
En iyi sen biliyorsun
O gözlerin benim hakkım
Hakkı YALÇIN
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