HAKKI YALÇIN
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Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kardelen!
O soğuklar kalbinden ısırıyor yoksul insanları.
Çaresizliğin yerçekimi bütün haşmetiyle hissedilirken!
*****
Sokaklarda çıplak ayakla dilendirilen çocuklara bakıyorum; kışın getirisi büyük oluyor onları bu mevsimde soyunduran çakallara.
Devletin seyrettiği gerçeklere tabiat ana mı karşı duracak?
Lüks ciplerin içinde kahkaha atarken hayat, otobüs duraklarındaki yaşlı insanlara bakıyorum, gençlere.
Direncin oku kış günlerinde daha bir kırılırken, borç hanesindeki hesaplar kabarırken!
Daha şimdiden "yaz yeniden gelse" diyenlerin sesini duyuyorum.
Oysa ağaçlar bile terk etti yazı!
*****
Kış mont demek sağlam bir ayakkabı demek!
Kış ısınmak demek doğalgaz faturası demek.
Okula giden çocukların sağlığından şüphe demek Hastalıklar en çok kışın ellerini ovuşturuyor çünkü!
*****
Kış; tabutunu sırtında taşıyan evsiz insanların dramıdır.
Sokak hayvanlarının en çaresiz resmi.
Kış acımasızdır.
O bodur Şubat bile meydan okur insanlara.
Soğuk; açlıktan beterdir.
Bütün canlılar için.
*****
Yaz kısa kolludur, uzun uzun ısıtan güneşin yaydığı pozitif bir enerji.
Yaz bir karpuz dilimiyle karnını doyurmak, bir deniz kıyısında demli çaya fit olmaktır.
Yağmura ve soğuğa içeriden bakanlar tarafından pek görülmez ama kış paradır.
Hayat defterleri tanıktır ki; kış yoksul insanların kalbinde yaradır.
*****
Ama yılda 4 mevsim var.
Ve en değerli çiçektir Kardelen!
Ve Kardelen asla bir yalıçapkını değildir.
Hayatı omuzlarında taşır!
Karın altında bile
ATAKÖY 11'İNCİ KISIM
İstanbul Ataköy 11'nci Kısım'da özne; fuhuş oldu.
Yol kenarında müşteri bekleyenlerin müşterilerini sitenin içine aldığı yetmezmiş gibi haneleri fuhuş mekanı olarak kullananlar var. Aynı eve iki müşteri geliyor, biri işini bitirene kadar diğeri bekliyor. Sonra diğeri devam!!!
Yönetim biliyor ama sesini çıkarmıyor.
Çünkü yönetimin öznesi de; para!
Parayı özne yapanların hizmetle işi olmaz o yüzden hırsızlar cirit atıyor.
Site sakinleri de o kadar duyarsız ki, ne hırsızlığa ne fuhuşa sesleri çıkmıyor.
Sel baskınında İSKİ'den 800 bin lira tazminat kazanıldı, paralar birilerine dağıtıldı ve üzeri örtüldü.
Bunları yazıyorum diye, "sitemizin değerini düşürüyorsunuz" diyenler oluyor. Fuhuşun, hırsızlığın ve yolsuzluğun hesabını sormayı bile beceremeyenler düşürdükleri değerleri bilseler aynaya bakamazlar!
O yüzden insanlar gerçekleri sorgulamazsa; başlarına gelecek olanı beklemek zorundadır.
Fuhuş ve hırsızlık bulaşıcıdır çünkü!
Mutluluk Takvimi
Kimsenin seni üzmesine izin verme.
Kuşlara yem at.
Haksızlığa karşı dur.
Yeni yıla hazırlan.
Gözlerimde saklı
Bir itirafsın
Ruhum dayanmıyor
Sendeki güce
Zamansız esen
Kader rüzgarı
Sana sürüklüyor
Beni her gece
Benim sevdalarım
Düş kırıkları
İnsan her aşkında
Sonunu yaşar
Sabahı olmayan
Akşamlar gibi
Seni böyle sevmek
Zaten intihar
Hakkı YALÇIN
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