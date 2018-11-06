HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
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  • 06 Kasım 2018, Salı

Alt tarafı futbol üst tarafı insanlık

TRİBÜNDE bir insan ölüyor da maçtan sonra bir taç pozisyonunu kadar değer bulmuyorsa. O ülkede insanlık yürürlükten kalkmış demektir.
Beyinlerdeki intikam urları büyüdükçe insanlığın küçülmesi kaçınılmazdır zaten.
Ve böyle zamanlarda var olmak herkesin harcı değildir.
Alt tarafı futbol!
Üst tarafı insanlık.
O yüzden 22 yaşındaki bir delikanlının ölümünden sonra stadı terk eden Fenerbahçe taraftarlarına saygılarımı sunuyorum.
***
Tribünde insan öldü de sahada bir Fenerbahçeli bir futbolcu da ölebilirdi. Has Şaş'ın duruşu her şeyi açıklamaya yeter.
O sahnenin ardından Fatih Terim'deki öfkenin lisanına baktım. Bir taç pozisyonu uğruna neler yaptı neler!
Suçu başından savmanın klasik pozlarında hakkını helal etmemekten falan bahsetti.
Hak meselesine dönersek geçen sezonu hatırlatalım.
Alanyaspor maçında Galatasaray'a şampiyonluk armağan eden hakem cinayetini.
Saracoğlu'nda Fenerbahçe'nin verilmeyen 3 penaltısını.
Bu sezon Antalyaspor maçında hakemle gelen 3 puanı.
Ki o maçtan sonra hakemleri korumaktan falan bahseden bir Fatih Terim vardı.
Konu haksa, milyonlarca insanın helal etmediği haklar ne olacak?
***
Futbolun adaleti yok, medyanın da yüreği yok.
Fatih Terim denince korkuları ayaklanıyor.
Korkularını da ürettikleri apoletlerle doyuruyorlar.
Kendilerine bacak arasını işaret edenlerin emri üzerine, "onu çekmeyip bunu çekiyorlar!" İsviçre maçında rakibin üzerine "saldırın" emri verenler futbolumuzda var oldukça!
Bu korkak medya çirkinlere madalya taktıkça. Bütün değerlerin defteri dürülecek.
Zarafet hor görülecektir!
***
Futbol sahalarında adamlığın öldüğünü çok gördük ama tribünde delikanlı ölümlerine alışık değiliz. Her hafta sonu yeni bir şey öğreniyoruz.
O yüzden kabadayılığın ve nefretin sırtı sıvazlandıkça.
İnsanlık zor görülecektir!
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Alt tarafı futbol üst tarafı insanlık
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