Hakki Yalçin
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Öncelik!
Kesinlikle bir yalan!
Üstelik romantik!
***
Kapısına "dikkat köpek var" tabelasını ilk asan kimdi?
Muhtemeldir ki insanlardan korunmanın köpeklerden korunmaktan daha anlamlı olduğunu bilen biri.
Günün birinde bir köpeğin dört bacağını kesen insanların da var olacağını bilen biri.
***
Kulakları çınlayınca kendisinin anıldığını düşünen ilk kişi kimdi?
Büyük bir ihtimalle Graham Bell.
O telefonların bir gün dünyada en tehlikeli silah olacağını bilse icadına gözlerini kapaması ihtimal dahilinde.
Eski mucitler vicdanlıdır çünkü!
***
"Hamama gitse kurnaya düğüne gitse zurnaya" aşık olan ilk kişi kimdi?
Kesinlikle televizyon dizilerinde oynayan ucuz şöhretlerden biri!
***
Şeytanın alıp götürüp de satamadan getirdiği ilk şey neydi?
Kesinlikle haysiyet!
Clinton dışındaki Amerikan başkanlarında olmayan bir şey!
***
Mahallesinin duvarına "buraya çöp döken eşektir" diye yazan ilk insan kimdi?
Mahallesindeki eşeklerin farkına varan ve duvarları çöpler kadar kirleten duyarlı bir eşek!
***
Yüzüne ilk tükürülen insan kimdi?
Bir ihtimal ya tecavüzcü ya hırsız ama kesinlikle erkek!
***
Simgesi H2SO4 olan sülfürik asidi tanıtırken "Hasan iki salak Osman dört" tabirini kullanan ilk kişi kimdi?
Büyük bir ihtimalle 1960'lı yılların sempatik ve yaratıcı öğretmenleri.
***
Mürekkep balığının boyasını ilk fark eden kimdi?
Büyük bir ihtimalle kökboyası gelmiş bir kadın!
***
Uykusu kaçtığında koyunları ilk sayan kimdi?
Hiç kuşkusuz keçileri kaçıran bir çoban!
***
Hamama gitse kurnaya, düğüne gitse zurnaya aşık olan ilk kişi kimdi?
Kesinlikle televizyon dizilerinde oynayan ucuz şöhretlerden biri!
***
"Sürüden ayrılanı kurt kapar" sözünü ilk söyleyen kimdi?
Büyük bir ihtimalle sürü psikolojisinin etinden sütünden faydalanan bir işçi düşmanı!
***
Trene bakan öküzlerden ilham alan ilk insan kimdi?
İhtimaldir ki önündeki maçlara bakan bir futbolcu!
Emniyet Müdürlüğü'ne
Bahçelievler'de hırsız kaynıyor.
Mahalle sakinleri Bahçelievler Polis Karakolu'nu arayıp, ellerindeki kameradan pencere camlarına kadar dayanan hırsızların teşhir edilmesini ve yakalanmasını istiyor.
Polis geliyor kameralara bile bakmadan gidiyor.
Yetkililere sormak gerek!
O memur arkadaşlar vatandaşa hizmetin neresinde?
Hırsızların cesaretini kırmak için vatandaş kimden yardım isteyecek?
Mutluluk Takvimi
Bahis ve talih oyunlarına asla güvenme
Çocuklara şapka tak
Her akşam bu saatlerde
Kendimi sokaklara
Vuruyorum
Bir köşe başında
Gitar çalıyor çocukluğum
Bahşiş şapkasının içinde
Harcanmaya hazır
Bozuk para gibi
Duruyorum
Beklemek geciktirmez
Kaderi
Canım ikiye ayrılmış
Her gün biraz daha
Savruluyorum
Hakkı YALÇIN
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