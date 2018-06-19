Hakkı Yalçın
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Kazanmanın senfonisi
Maraton koşucusu haline.
Saatlerce meydanda bekleyen kalabalığın sevgisine.
Ekonominin koz olarak kullanıldığı bir seçimde, o insanlar için kredisinin sonsuz olduğunu söylemeye gerek yok.
Ve diyorum ki.
Birbirlerine sarılan ağaçlar kolay kolay ayrılmaz.
Hele kökleri sağlamsa.
***
Binlerce insanın haykırışlarına ve alkışlarına baktım.
Ömürlerinin bestesini seslendiriyorlardı sanki.
İade-i gurur!
Düşlerinin semalarında umut çoktu.
Yolculuğu uzatmaya gönüllü olanların sevdasında asla azalma yoktu.
"Seçim kazanmanın sırrını çözmeye de gerek yok" dedim.
***
Tayyip Erdoğan'ın bilge bir havası vardı, her zamanki gibi.
Kendi dalgasını taşıran denizde küreklerini de çekiyordu bıkmadan usanmadan.
Hiçbir endişe duymadan geleceğe ait planlarını sıralarken.
***
İstanbul semalarında kazanmanın senfonisi yankılanırken, düşündüm de, kolay atılmadı bu temeller.
Sahanın her tarafında top koşturmak ve ayak basılmadık yer bırakmamak Tayyip Erdoğan'ın yasasında varsa.
Bu kadar çalışan bir adam için söylenecek sözüm belli.
"Tayyip Erdoğan o kadar yoğun ki!
Seçimi kaybetmeye bile zamanı yok!"
Pişmanlık
Çocukken yapmadığıma pişman olduğum tek şeydir.
Girilmesi yasak olan bir askeri bölgeye girip, bir subay gazinosundan gazoz araklamak.
Kendi çocuklarını yiyen darbelerin bizlerden aldıklarına karşılık bir gazoz hayali nedir ki?
Hiç kimse!
Eski şöhretlerin gündemde kalabilmek için ürettiği magazin konularına bakıyorum.
Ve diyorum ki; "şöhret tedavisi olmayan bir hastalıktır!" Elde avuçta bir şey kalmayınca birilerine çamur atarak ayakta kalmanın en zavallı hali.
Yeşilçam oyuncuları geliyor aklıma.
Sahipsiz bırakılırken ucuz otel odalarında son nefesini verirken bile böyle küçük oyunculuğa soyunmadan büyük ustalara saygı duruşunda bulunuyorum.
Bazen "eskilerden kim kaldı?" diye soruyorum ve cevabını veriyorum.
"Hiç kimse!"
MUTLULUK TAKVİMİ
Vapurla yolculuk yap.
Yoksul çocukları giydir.
Durak taksilerini tercih et.
Eski resimlerinle kendini kıyasla.
Hepinizin bu şehirde
Bir sevdası olmuştur
Hasrete gün saydığınız
Gururdan caydığınız
Akşamdan sabaha
Aşka volta attığınız
Sokaklarda yattığınız
Onlar da olmuştur ama
Bir meydan savaşına
Girer gibi en önde
Vurulup düştüğünüz
Olmamıştır muhakkak
Bu sevda yalnızca benim
Böyle yaşandı
Böyle bilinsin
Hakkı YALÇIN
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