Kadının en çok korktuğu şey, af çıkar da eski kocası yine kapıya dayanırsa!
Böyle bir adam neyin pişmanlığını yaşayabilir? Neyin utancını?
Arkası yarın konulu cinsel soysuzluklardan başka!
Bu kadın korka korka yaşıyor!
Ve onun gibi nice kadın!
Tacize uğrayan çocukların geleceğine ışık tutabilmek, onları yeniden hayata kazandırabilmek mümkün mü?
Suç işleyenleri affetmeye kafa yoranlar, bu çocuklar için tek satırlık proje üretti mi?
Bundan birkaç ay önce devlet kontrolündeki evlerden birindeydim.
O çocukların birçoğu ensest ilişki kurbanı. Onların kaderini yeniden yazanları affetmek doğacak çocukları bile cezalandırmaktır.
Çünkü damarlarda kansızlık dolaşması başka bir şey.
Uyuşturucu anasını babasını bile tanımaz.
İnsanları kadavra sessizliğine gömer, hatta canlı canlı toprağa gömer.
Uyuşturucuya kıyısından köşesinden bulaşan kim varsa, onlar da çocuk tacizcileri gibi af çemberinin dışındadır.
Mahşere kadar hem de!
"Kesinlikle af yok!"
"Aşk mahkumlarına af çıkar mı?" diye. "Çıkmaz!" dedim.
"Niye?" dedi."Aşkın yasaları o kadar gururludur ki" dedim.
"Ne kader tanır ne özür!"
ANNE YÜREĞİ
Kendisine tecavüz edildiği iftirasını atan kızın babası tarafından öldürülen 17 yaşındaki delikanlının annesine baktım.
Anneler Günü'nde oğlunun mezarı başında ahlar yağdırıyordu.
Oğluna iftira atanların özgür kaldığı bir ülkede sitemlerine baktım.
Annelerin yüreğine acı verenlerin niye bu kadar bol olduğunu da yasaları uygulayanlara bıraktım.
MUTLULUK TAKVİMİ
Müzik eşliğinde yürü.
Civcivi avucuna al.
Çocukları bahis oyunlarından uzak tut.
Yaz planı kur.
Bir sabah
Bütün sokaklarını
Süsleyeceksin
O şehrin
Bütün duvarlara
Adımı yazacaksın
Bıraktığımız yerden
Başlayacağız aşka
Nerde kaldın diye
Kızmayacaksın
Bir sabah karşında
Göreceksin beni
Yüreğinde anılar
Canlanacak
Gidişim suskun olmuştu
Dönüşüm
Muhteşem olacak
Hakkı YALÇIN
Yeni dünya kahpesi İsrail, Kudüs'te katliam yaptı.
İncir sepetindeki yılan İsrail gerçek mermilerle 52 Filistin insanını öldürdü. 2410 yaralı.
Trump, "Barış için kararlığımız devam ediyor" diyorsa.
Filistin insanıyla alay ediyorsa.
İnsanlık onuru olmayanların bizim gözümüzdeki değeri de bellidir.
O yüzden Ortadoğu'da şeytanın canı sıkılmıyor.
İsrail ve Amerika gibi uşakları varken!