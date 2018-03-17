Yol Durumu
  1. 60 yıl önce
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 17 Mart 2018, Cumartesi

Çanakkale gibi

Her Amerikan Başkanı kendi terör örgütünü inşa ederken, Ortadoğu'da teröriste sadece sahte cennetin biletleri toka edilmiyor.
Milyar dolarlık terör pazarında hummalı bir alışveriş olduğu kesin.
Dünya ekonomisini yönlendiren Amerika; insanların satın alınma şartlarını da oluşturmuştur çünkü.
Her pasaporta uygun bir fiyat listesiyle.
***
Dünyaya barış bir daha gelmeyecek dersem, "karamsar" bir tablo çizmiş olabilirim.
Ama gelmeyecek.
Çünkü Amerika dünyayı silahla doyurmadan kendi insanını doyuramaz.
En acımasız hasatçı!
***
İnsan ki, silahlara karşı en korunaksızdır.
O yüzden çocukların üzerine bombalar yağdıran Amerikan sistemine inat, askerlerimizin Afrin'de uçaklardan attığı bildiriler güvercin çağrısıdır.
***
Barış bir çocuğun gülüşü gibi içten ve sıcaktır.
Savaş; Trump'ın bakışı kadar soğuk ve acımasızdır.
Afrin'deki duruşumuz, hem teröristleri temizlemek, hem de terörün arkasında duranlara "gücümüzü sınamayın" demektir.
Bitmedi.
"Hele topraklarımızın içine girerseniz, Çanakkale'de yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır!" demektir.
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