Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Çanakkale gibi
Milyar dolarlık terör pazarında hummalı bir alışveriş olduğu kesin.
Dünya ekonomisini yönlendiren Amerika; insanların satın alınma şartlarını da oluşturmuştur çünkü.
Her pasaporta uygun bir fiyat listesiyle.
***
Dünyaya barış bir daha gelmeyecek dersem, "karamsar" bir tablo çizmiş olabilirim.
Ama gelmeyecek.
Çünkü Amerika dünyayı silahla doyurmadan kendi insanını doyuramaz.
En acımasız hasatçı!
***
İnsan ki, silahlara karşı en korunaksızdır.
O yüzden çocukların üzerine bombalar yağdıran Amerikan sistemine inat, askerlerimizin Afrin'de uçaklardan attığı bildiriler güvercin çağrısıdır.
***
Barış bir çocuğun gülüşü gibi içten ve sıcaktır.
Savaş; Trump'ın bakışı kadar soğuk ve acımasızdır.
Afrin'deki duruşumuz, hem teröristleri temizlemek, hem de terörün arkasında duranlara "gücümüzü sınamayın" demektir.
Bitmedi.
"Hele topraklarımızın içine girerseniz, Çanakkale'de yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır!" demektir.
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Çanakkale gibi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 60 yıl önce 16 Mart 2018, Cuma Bundan 60 yıl önceki Hayat dergilerini karıştırdığım zaman Google'ın pabucu dama atılıyor Kağıdın teknolojiye...
- Sevgi ve nefret 15 Mart 2018, Perşembe Mazi camdan baktı. Başkalarını düşündüğü için suçlu sayılan insanların yerini, kendilerinden başkasını düşünmediği...
- Tersine göç 14 Mart 2018, Çarşamba Ülkedeki suç patlamasının sebeplerinden biri sosyal medya. Cinsel suçlar, çocuk istismarı, taciz, ırkçılık ve...
- Refleks! 13 Mart 2018, Salı Fenerbahçe sezon başından beri düşmesini bekleyenlere inat, "sarsıldım ama yıkılmadım" gerçeğini sahneye koydu....
- Adalet 13 Mart 2018, Salı Bundan 4 yıl önce Murat Karakaya adlı sürücü alkollü araç kullanıp, polisten kaçarken bir kişinin ölümüne sebep...