Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kantin!
Terörün arkasında duran ve binlerce insanın ölümüne göz kırpan Amerikan Başkanı'na değil de, niye Tayyip Erdoğan'a?
Teröristlerin "Merkel anasına" değil de, neden Tayyip Erdoğan'a?
Fransa'da dört yana asılan teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri her şeyi açıklamaya yetmiyor mu?
***
Avrupa'yı hayallerimizin odak noktası olmaktan çıkaran böyle düşüncelerdir.
Kendi coğrafya derslerinde haritamızı değiştirdiler.
Şimdi teoriyi eyleme dökmek istiyorlar.
Kerkük onların ganimet alanı.
Dünyanın bir ucundan bu topraklara gelip, kendilerine uydu hükümetler kurdurup, malı götürmek isteyenlerin ortaklığına karşı durmayıp ne yapacağız?
Bizlere insanca yaşanacak alan bırakmamak için kurulmuş bir robottur Avrupa ve Amerika!
***
Uzaktaki düşmanı görebilmek için ayağa kalkmak gerekir.
O yüzden tepeler değerlidir.
Amerika'nın bizlere verdiği postalları iliklemekle edindiğimiz "çömelmek alışkanlığı" geçmişe dayanır.
O yüzden ayaktayız.
Amerika dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır.
Amerika hiledir, fazladan bir sıfıra bütün dostluklarını satar.
Geç de olsa farkındayız!
***
Ne yapacağız yani, dünyanın bütün ülkelerinde kendilerine "kantin" açanlara açık büfe ikramda mı bulunacağız?
Terörle bizleri tehdit edenlerin cümlesine boyun mu eğeceğiz?
"İnsanlığınız nerede?" diye kurduğumuz cümlelerin hükmü olmayacaksa, onlar hangi yüzle demokrasiden ve insan haklarından bahsedecekler?
***
Bizleri küçümsemeye devam ediyorlar.
Ömrümüzü yöneteceklerini zannederken, en büyük hatayı da burada yapıyorlar.
Amerika'nın Avrupalı evlatlıkları!
ÇOCUK KATLİAMI
Çağlayan'daki Adalet Sarayı panolarındaki duruşma listelerinde bir numara "çocuk tacizleri!" Tarihi bir patlama yaşanıyor.
Büyük bir utanç.
Yetkililer, "Vakalar buzdağının görünen kısmı" diyor.
Görünmeyen kısımda nice çocuk taciz katliamında.
Bu listenin ödettiği bir bedel olacak ama bu bedeli en çok tacize uğrayan çocuklar ödeyecek.
Kravat takarak af dilenen soysuzlarla harcanan zamanı, o çocukları kazanmak için harcamak büyüklerin görevidir.
Eğer meselenin farkında varılıyorsa!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kederli birine, 'Ne hissettiğini biliyorum' deme.
Kendi yemeğini kendin pişir.
Klasikleri oku.
Sensiz gecelerin
Sabahı uzak
Gözlerim yollarda
Ben acındayım
Çoğalan hasret
Azalan umut
Kaybolan bir ömrün
Yamacındayım
Kalbim söz dinlemiyor
Unutmaktan acizse
Alışamaz sensiz bu hasrete
Yangınımsın
Tabir-i caizse
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana birtanem
Sensiz nasıl yaşarım
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Kantin!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Korku iklimi! 24 Ekim 2017, Salı Futbolun dilinden anlamayan ama her dilde yayınlanan bir derbimiz var. Eyyamcılığın hüküm sürdüğü, korkaklığın...
- Onurlu insan 21 Ekim 2017, Cumartesi Hayat kavgasında erkeklik masallarından geçilmez de, hayatın şövalyeleri onurlu insanlardır. Adamın biri tarlasından...
- Gerçek hikaye 20 Ekim 2017, Cuma Her evin bir hikayesi vardır. Her hikayenin kahramanları. Eskişehir Odunpazarı'nda 50 yıldır evinde elektriksiz...
- Amerika’yı neden SEVMİYORUM? 19 Ekim 2017, Perşembe Amerika'yı neden sevmiyorum? Ortadoğu'daki çocukları doğmadan öldürmek isteyecek kadar zalim olduğu için. Yoldan...
- Yaşlılar! 18 Ekim 2017, Çarşamba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre 8 bin 649 yaşlı insan, devlete ait huzurevlerine kabul edilmek...