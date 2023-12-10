GÜRCAN BİLGİÇ

Tarihi farkı kaçırdılar

F.BAHÇE, tarihi fark ile ayrılabilirdi sahadan. Rakibini kalesine getirmediği gibi, neredeyse gol kaçırmayan oyuncusu olmadan bitirdi maçı. Penaltı kaçırdı, direkten topu döndü, Mert'in kurtarışları vardı. 20 şuttan, üç golden, rakip ceza alanında 40 topla buluşmadan bahsediyoruz. Dzeko'nun en verimli maçıydı, İrfan Can karşısında rakip yokmuş gibi oynadı. Crespo tek başına hükmetti orta sahaya. İsmail Kartal müthiş iyi hazırlamış takımını maça. Hiç çare bırakmadan, sadece öne geçtikten sonra rakibin topla oynamasana izin vererek oynattı. Değişiklikler için bekledi, çünkü işler iyi gidiyordu. Takım pozisyona giriyor, gol sesinin çevresinde dolaşıyor, Beşiktaş takımını da getirmiyordu. Beşiktaş'ı yarıştan çıkardılar, Trabzonspor yenilgisinin yarasını sardılar. Fenerbahçe taraftarı tekrar takımın etrafında birleşti, endişelerinden uzaklaştı.





Atilla Karaoğlan, gözünün önündeki iki penaltıyı VAR'a giderek verdi. Karagümrük maçındaki hatanın uyarısı gibiydi...