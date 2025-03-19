İSRAİL; ateşkesi bozdu; erkek, kadın, yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden sivil Müslümanları öldürüyor. İsrail, adı devlet olan bir terör örgütüdür… Katildir, işgalcidir.. İsrail'in başkenti yok… İsrail'in başkenti CEHENNEMİN DİBİ… Sadece savaş suçu işlemiyorlar, insanlık suçu ve tehcir suçu da işliyorlar. İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları bu korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler. İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar… Gazze'de Müslümanlar, korkunç bir soykırıma muhatap iken; sanki Siyonist Yahudiler sevgi pıtırcığı idiler de Filistinli Müslümanlar onları yoldan çıkartmışlar gibi konuşmak, Filistinli Müslümanları manen yıkmak ve suçlu ilan etmek demektir. Sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa iftira atmaktır. İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de başlamadı… Yahudi terörü, İsrail kurulmadan önce de vardı.



Yaşananlar; Hamas ile İsrail arasında değil, İsrail ile dünyadaki bütün Müslümanlar hatta bütün insanlık arasındadır. İsrail adlı devlet isimli terör örgütü, insanlık karşısında kaybetmiştir. Bu nedenle sivillere katliam yapıyor. Hamas karşısında düştüğü kepazeliğin hıncını sivillerden alıyor.



İSRAİL ANCAK DAYAKTAN ANLAR

İsrail; HAMAS ve İzzettin El Kassam Tugayları karşısında paçavraya döndü, gücü kadınlara, çocuklara yetiyor.

İslam coğrafyası mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların, bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Siyonist Yahudi bu kahpelerle mücadelenin tek yolu savaştır, cihaddır...

Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması ve bu korkunç soykırımın durması ancak biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak. Filistinlilerin arasında da ayrılık gayrılık var. Filistinli kardeşlerimiz de derhal siyasi birlik sağlamak zorundadırlar.



DİN SAVAŞI YAPIYORLAR

Dini motivasyon ile savaş, işgal, tecavüz ve katliam yapan bir azgın suçlu var karşımızda… Üstelik yalnız da değil.

Yahudi milletinin büyük bir bölümü peşine takılmış. Hristiyanların bir bölümü ve Siyonist Yahudiler, Müslümanlara korkunç bir soykırım yapıyorlar. Aralarına doğal gaz ve petrol çeteleri ile dolar baronları, emperyalist yamyamlar da katılmışlardır, fakat asıl motivasyon dindir. Batı, bütün kurum ve kuruluşları ile bu alçakların yanında. Batılı televizyonlar ve medya ise bu katillere hizmet ediyor, soykırımı haklı ve meşru göstermek için yayın yapıyorlar.



Sapkın Hristiyan ve Siyonist Yahudilerin bu din savaşında nihai hedef Türkiyeden de toprak kopartmaktır… Katil, terörist ve işgalci Siyonist Yahudiler ile ABD öncülüğündeki Batı, din savaşı yaptıklarını ve soykırımı açıkça kabul ve ilan ettiler.



Katiller sürüsünün başı Netanyahu, tahrif ettikleri Tevrat'tan örnekler veriyor. ABD Başkanı sınırsız, koşulsuz, sonuna kadar destek veriyor. Hepsini de sadistçe bir zevkle yapıyorlar. Yani durmayacaklar, bize doğru geliyorlar…

TÜRKİYE HEPSİNİN HEDEFİNDE

Konu asla sadece Gazze, Filistin, Lübnan, Suriye ve İsrail değil. Bütün dünya çok büyük olaylara hazırlanıyor.

Kıyamet Savaşlarına hazırlanıyorlar.



Hatta bu süreç başladı diyenler bile var. Ermeniler, hep Türkiyeden toprak istiyorlar. Siyonist Yahudi sapkınların, "Vaat Edilmiş Topraklar" nedeniyle gözleri Türkiye'de... Hristiyanlara gelince... Ortodoksların gözü İstanbul'da...



Katolikler İzmir, Efes, Selçuk, Hatay için hayaller kuruyorlar. Evanjelist Hristiyanlar ise "Tanrıyı kıyamete zorlayıp" Hz.İsa'nın Mesih olarak yeniden gelmesi için bölgede büyük bir savaş peşinde... Hepsinin merkezindeyiz!



ERDOĞAN ve BAHÇELİ İLE CUMHUR İTTİFAKI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli kaledir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür. Zaafımız ise; bizden gibi görünen ama bizden olmayan, içimizdeki düşmanlarımızdır… Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani planlardan kurtulmayı başaracaktır.