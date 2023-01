Sadece İslam'a düşmanlar

ALLAH'IN, meleklerinin ve bütün insanlarının laneti bunların üzerine olsun… Kuran-ı Kerim'e her saygısızlık iğrençtir, yakılmasına izin verilmesi, sadece İslam'a değil, bütün dinlere karşı lanetli bir insanlık suçudur. Zaten başka dinlerin mensupları ve dini kurumları da hadiseyi şiddetle lanetlediler. Asla gerçekleşmesini arzu etmeyiz ve yapılırsa şiddetle onu da lanetleriz ve fakat aynı iğrenç saldırıları İncil ya da Tevrat için katiyen akıllarından bile geçirmezler. İşte çirkin gerçek tam da buradadır.

Kutsalımızı yakmaya teşebbüs eden bu manyak, kendi başına değidir. İsveç devletinin koruması altında bunu yapıyor. İsveç halkından belirgin bir tepki gelmemiş olması ve hala bu iğrençliği, ifade özgürlüğü olarak takdim etmeleri ise açık Türk ve Müslüman düşmanlığıdır.

Hristiyanların, Yahudilerin kutsallarını böyle sistematik ve iğrenç bir saldırıya asla konu etmezler/etmiyorlar…



TÜRK DÜŞMANLIĞI DEVLET POLİTİKASI

Çünkü Avrupa başta olmak üzere Batı'nın aklında, kalbinde, ruhunda ve zihninde İslam düşmanlığının ve ırkçılığın temelinde Türk düşmanlığı vardır. Batılılara göre Türk Müslüman, Müslüman da Türk demektir. Çünkü aziz ve asil Türk milleti, i'lâ-yi kelimetullah davasının adıdır, asırlarca İslama ve Kur'an-ı Kerim'e bayraktarlık yapmış, üç kıtada adaletle hükmetmiş, şanlı bir millettir. Söz konusu iğrenç saldırı, tam da bu yüzden Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılmıştır. Yer seçiminin tek nedeni, İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin vetosu değildir. Avrupa başta olmak üzere Batı'da, Türk ve Müslüman düşmanlığı giderek devlet politikasına dönüşüyor. Bir iş devlet politikası haline gelirse, o devlet vatandaşlarını bu politikaya uygun yetiştirmeye başlar.

Yani Türk ve Müslüman düşmanlığını vatandaşlarına öğretiyorlar, bilinçaltlarına yerleştiriyorlar. Aslında bunlar; kafirler topluluğudur, birbirlerinin dostlarıdırlar ve Kudüs, Mekke, Medine ile tüm dünyadaki Müslümanları yakmayı istiyorlar. Abartı değil acı ve ama gerçek tam da budur…



SİLAHA VEDA DEVLETİ YOK EDER

Meral Akşener, Diyarbakır'da, "mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" demiş… Bu sözlerden hangi sonuçlar çıkıyor…? Kan döken Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi diyor…? Biz dediği kim…?

Allah göstermesin; eğer kendisi ve partisi iktidara gelir ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşuyor.

Kan döken ve silahlara veda etmek zorunda kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi olacak..?

Meral Akşener iktidara gelirse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı kuvvetlerini fesih mi edecek…? Devlet silahlara veda etmez, ederse devlet olmaz. Devlet teröristleri yok ettiği için tövbe eder mi…? Bu cümleler nasıl korkunç bir gaflet ve delalet halidir. Resmen teröristlerin ve onların sahiplerinin görüşlerini savunuyor.

Milletimiz Meral Akşener'e oy verdiğinde; Meral hanım hangi makamda/görevde olacak da bu işleri yapacak…? Kendisi Cumhurbaşkanı adayı mı ki…?



CUMHUR İTTİFAKI İSTİKBALİ VAAT EDİYOR

Milletvekilliği liste savaşları şimdiden başladı. Muhalefet hala Cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyor… Kendilerinin bile her geçen gün umutları, heyecanları tükeniyor. Seçim süreci, Mart ayında yayımlanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle resmen başlayacak. Bu durumda siyasi partiler, listelerini Nisan ayı içinde YSK'ya sunacaklar..

6+HDP masasındaki CHP ve İP dışındakiler, anketlere göre kendi başlarına meclise giremiyorlar. O masadakilerin her biri küreselci güçlerle irtibat halindeler.

Batı, bugüne kadar yapılmış her seçimde olduğu gibi şimdi de karşımızdadır. Batı medyasında boy gösteren "Erdoğan düşmanlığı" devam etmektedir. Adamlar resmen Türkiye'de seçime giriyorlar.

CHP karman çorman.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve taraftarları adaylık için adeta birbirlerin gırtlaklayacaklar... İstanbul ve halkı, maalesef Belediye Başkanları tarafından terkedilmiş haldedir. Adam günlerdir makamında değil, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için memleket gezilerinde. En son da Atina'ya gitmiş. 6+HDP masasında ayrı, CHP içinde ayrı kavga var.



ALİ VE KÜRESELCİ ŞEYTANLAR

Ali Babacan ise her aklı başında milli liderin/ siyasetçinin artık arasına mesafe koyduğu Küreselci Şeytanlar ile beraber Davos'da. Onlarla beraber olmayı güzel ve olumlu bir şey zannediyor… Seçim gezilerini Davos'ta sürdürüyor.

Muhalifim diyenler ve Batı/ Küreselci Şeytanlar tarafından kurulan masa, kendilerini idare etmekten aciz bir çöküntü arz ediyor. Yıkacağız, durduracağız, dünyanın ilgi gösterdiği savunma sanayii firmalarına olumsuz anlamda dokunacağız diyorlar. Cumhur İttifakı ise iş, icraat, eser, Türkiye Yüzyılı ve istikbal vaat ediyor.

Allah'ın izni ile göreceksiniz; milletimiz, yıkanları değil yapanları seçecek. Kaosu ve karanlığı değil Türkiye Yüzyılı ile istikbali vaat edenleri seçecek…