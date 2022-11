Magazin yapıyorlar

CUMHUR İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlardı... Devlet Bahçeli, "Haydi başka kapıya" dedi. Beyinleri yandı...! "Her evden HDP'ye bir oy" kampanyası yapıp, bu terörist destekçilerini TBMM'ye taşıyanlar;

"anayasa değişikliği için neden HDP de ziyaret edildi" diye magazin yapıyorlar... AK Parti heyeti HDP'yi iktidara taşımak ya da seçimlerde ittifak yapmak için değil TBMM'de anayasa değişikliği için görüştü. Burada defalarca yazdım, televizyon yayınlarında söyledim, HDP kapatılmalıdır, siyasi parti falan değildir, teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından ve sevenlerinden oluşan siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur.

Ne acıdır ki; HDP, hala TBMM'de yer alıyor. HDP'li Milletvekilleri, TBMM'de Başkan Vekili sıfatı ile oturum yönetebiliyorlar. Hazineden para yardımı alabiliyorlar. Maalesef, RTÜK'de üye bile bulundurabiliyorlar...

TBMM'de genel kurul görüşmelerinde saatlerce konuşabiliyor oylamalarda oy kullanabiliyorlar. TBMM Genel Kurulunda bulunan bütün partiler ve Milletvekilleri zaten birbirleri ile konuşuyor, görüşüyor ve beraber oluyorlar. CHP ve muhalifler, teröristleri açıkça destekleyen HDP ile görüştükleri için değil onları iktidara taşımaya çalıştıkları, için tepki görüyorlar. Oysa CHP sözcüleri, HDP'ye nasıl bakanlık verileceğini planlıyorlar.

CHP ve HDP artık aynı oldukları için seçimleri kazanırlarsa; teröristlerin adamları, arkadaşları ve sevenleri, iktidarda, hükümet içinde, Vali ve Kaymakamlar arasında ve hatta Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alacaklar.

Üstelik bunu da gizlemeye çalışıyorlar. İşte millet buna itiraz ediyor.



ABD SEÇİMLERİ VE TÜRKİYE

ABD seçimini kim kazanırsa kazansın, ABD dış politikasını Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakı belirliyor. ABD kozmik odaları, Yahudilerin elindedir. Trump, Obama dönemindeki aleyhimizdeki dosyaların hiç birini kapatmadı ya da kapatamadı.

Ha Bıden; ha Trump... Ha Demokratlar ha Cumhuriyetçiler... Sonuçta al birini vur ötekine... İkisi de azılı düşmanlarımızın baş aktörleridir. İkisi de Siyonist Yahudilere yaranmak için adeta birbirleri ile yarışıyorlar.

Ayrıca Biden öylesine Yunan hayranı ki Amerikadaki lakabı Bidenopulos... Amerika; batıdan Yunanistan'ı, güneydoğumuzdan da PKK/PYD/YPG teröristlerini, Türkiye'yi kuşatmak için kullanıyor. Biden'in yardımcısı Kamala Harris'in kocası fanatik bir Siyonist Yahudi. İsmi Douglas Emhoff. Kamala Harris Yahudi lobisi tarafında öne çıkarıldı. İsrail'e her türlü desteği veriyor. Ermeni soykırımını açıkça destekliyor. Yani ABD, günümüzün Firavun makamıdır. Firavun'un adının ve partisinin bir önemi var mı...? Biz Firavun'un karşısında; Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed'in (s.a.s.)tarafındayız.



AZERBAYCAN ZAFER GÜNÜ

Türk'ün şanlı bayrağı, Karabağ'a asılmıştır... Azerbaycan ordusunu ve halkını gönülden kutluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda da emek sahibidir. Ermenistan, yeni bir savaşı kışkırtıyor. Ermenistan'a yükümlülüklerini hatırlatmanın tek yolu savaş olmamalı...

Karabağ meselesi, Rusya/Türkiye/ Azerbaycan/İran/Ermenistan ilişkilerinde, savaş ve acı değil de yeni bir barış ve işbirliği alanı olabilir mi...? Yeni bir ilişki modelinin ortaya çıkmasına zemin sağlayabilir mi...?

Kavga/ihtilaf/alanı değil, dostluk/kazanç alanına dönüşebilir mi...? Sınırlar kapanmıştı, sınır kapısı açılabilir mi...?



HARİÇTEN GAZEL

Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışına bu ziyaretleri hangi sıfatla yapıyor...? Kendi partisinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile arasında korkunç bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı var. CHP medyasında ve mahallesinde taraflar, birbirlerinin gırtlağına sarılmış dövüşüyorlar. Bu kavgayı gazetemiz Takvim günlerdir sizlere duyuruyor. Acayip bir kavga var.

Yani henüz kendi partisinin bile kesin ve ilan edilmiş Cumhurbaşkanı adayı değil.

Muhalefet cephesinde ise ayrıca bir adaylık savaşı var. Masadaki diğerleri asla ortak aday olarak onu kabul etmiyorlar. Aklı başında hiç bir kurum, şirket, fon kendisini Türkiye'nin gelecekteki Cumhurbaşkanı olarak kabul eder mi...!? Etmiyorlar zaten...!

Ciddiye almıyorlar... Kayıp olduğu saatler, daha evvel tefeci dediklerinden para istemesi falan hem muhalif cephede hem de CHP içinde her geçen gün aleyhine bir hava oluşturuyor. 6+ 1+1 masadakilerin Kemal Kılıçdaroğlu isminden iyice soğudukları hissediliyor. Şimdiden söylemek yanıltıcı olabilir lakin; CHP ve HDP adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, diğerleri de kendi adaylarını ortak ya da münferit çıkartacaklar gibi görünüyor. Bütün amaçları seçim ikinci tura kalsın...!