CHP, Milli Savunma’ya düşman oldu

SEZGİN Tanrıkulu'nun CHP'si, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bunu hala görmeyen ya da görmek istemeyen CHP'liler vardır. Sorun büyüktür. Aslında bu sadece CHP'lilerin değil, bütün Türkiye'nin sorunudur. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar başta olmak üzere, savunma sanayii için çalışan herkes hedef gösterilmiş ve düşman ilan edilmiştir.

SİHA'larımız, teröristleri ininde vuruyor, Sezgin Tanrıkulu endişesini, üzüntüsünü yaşıyor. Bu durum yeni değil. Daha evvel de SİHA ve İHA faaliyetleri hakkındaki rahatsızlığını açıkça ifade etmişti. SİHA ve İHA'lar, PKK/PYD/YPG'li katillere göz açtırmıyor. Bu kişi bundan nefret ediyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendisini eleştirenlere "Troll" diyor ve ayrıca tahrik ediyor. Ve bu kişi Atatürk'ün partisi CHP'de maalesef hala çok etkin.

CHP idarecileri onun bu açıklamaları ardından hala suskun. CHP'ye oy verenler de suskun mu acaba?.. Bu kişi CHP'nin değerlerini mi yoksa terörist sevici HDP'nin değerlerini mi temsil ediyor...?

Bu kişinin tavır ve duruşuna karşı hiçbir tepki vermeyen CHP ve seçmenleri de bizzat kendileri, HDP ile bir ve beraber olduklarını, artık Atatürk'ün partisi olmadıklarını tescil etmiş olmuyorlar mı...?



YENİ CHP KİMİN...?

SİHA'lardan rahatsızlar, Mavi Vatanı anlamıyorlar, her CHP'li evden HDP'ye oy veriyorlar, Ege'de Adalar Yunanistan'ındır diyebiliyorlar, Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyerek üzülüyorlar, Libya'da işimiz olmadığını düşünüyorlar... Muharrem İnce de herkesin huzurunda CHP ile neden yollarını ayırdığını söylemişti. Bir kez daha hatırlayalım. FETÖ'ye, Soros'a, ABD'li güç odaklarına teslim olmuş ve onlardan medet uman bir CHP idare heyeti olduğundan bahsetti. Bu iddiaları öne sürerek CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce, herhangi bir CHP'li değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, ömrünü sol siyasete ve CHP'ye adamış birisim...



HİRA DAĞININ EVLATLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok güzel söyledi: "Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde, bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur".

Ülkemizi içeriden çökertmek, teröristlere, PKK/PYD/YPG'ye devlet kurmak, FETÖ ile darbeye kalkışmak istediler... Şimdi bizzat kendileri sahaya indiler. Bu artık resmen, Haç ile Hilal'in savaşı. Olanların en açık anlamı bu...

Hazreti Muhammed(sav)'den bu yana devam eden, hak ve batıl mücadelesi...

İçlerindeki Haçlılığı nasıl da fışkırtıyorlar görüyor musunuz? Nasıl da pervasız ve hatta hınçla saldırıyorlar...? Bildiğiniz Haçlı'lar bunlar... Ne acı ki aralarında kendisine muhalifim diyen, bizden gibi görünen ama bizden olmayanlar da var...



SAPKINLAR VE İSTANBUL BELEDİYESİ

Acı ve ama gerçek... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuk kitabı olarak satışını yaptığı, çocuk tacizinin açıkça anlatıldığı yayın, tam bir iğrençlik... CHP'li İBB, daha önce de terörist Sakine Cansız ve Nurettin Demirtaş'ın kitaplarını satmıştı. İstanbul'da sokakta kimi görsem Ekrem'e oy verdiği için bin pişman. Sadece dün; arızalanan bir metrobüsü tamir etmeye giden İETT yol yardım aracı, Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağında bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı.

CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da ulaşımı yönetemiyor. Her yönü ile mükemmel hizmet verir vaziyette devir aldıkları kurumları bile yönetmeyi beceremiyorlar.

Çünkü Ekrem adlı malum şahıs, İstanbul'a hizmet derdinde değil, bütün hücreleri ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı derdinde...

İstanbul'daki bu felaket başarısızlığının kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kazandıracağını zannedenler var...



YALANI YAYMAK SERBEST Mİ OLSUN ?

Kılıçdaroğlu her fırsatta gazeteci maskeli PKK sevicilerini gündem yapıyor. TSK'nın bilgilerini PKK'ya verenleri gazeteci diye sahipleniyor. Sosyal Medya Yasası'nı neden Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarına bir de bu açıdan bakmak lazım... Yalan, kurgu, iğrenç iftiralar, kirli propaganda ve karanlık algı çalışmaları büyük sekteye uğrayacak.

Yalanı üretme, iftirayı çoğaltma, fitneyi yayma konusunda büyük darbe yiyecekler.