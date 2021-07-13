Kendi milletine saldıran kahpeler

2 GÜN sonra ihanetin yıldönümü var. 15 TEMMUZ ihanetini unutmayacağız ve unutturmayacağız inşallah... Hem bu şerefsizlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız... Hem de kahpe FETÖ mensuplarının ihanetini... Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum... Allah'ım; gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömür, şehitlerimizin ailelerine sabırlar ver… Amin… Bu vesile ile bugüne kadar bu köşede ihanet gecesi ile ilgili yazdıklarımı toparlamak istiyorum… Bu eli kanlı katil sürüsü milletimizi ve devletimizi teslim alıp, Haçlılara ve Siyonist Yahudilere teslim edeceklerdi.

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ailesiyle birlikte ele geçirip, öldürmek istediler...

Namuslarına emanet ettiğimiz tanklar, helikopterler ve savaş uçaklarıyla kendi milletine saldırdı bu kahpeler. Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarının karargahını bilerek, isteyerek, planlayarak bombalayıp onları şehit ettiler....

O GECE FETÖ'CÜLER YALNIZ DEĞİLDİ

O gece, FETÖ mensupları yalnız değillerdi... O gece, kimler akıl ve gönül beraberliği içindeydiler..? CHP'liler içinde darbe olsun, FETÖ'cüler başarsın isteyenler kesinlikle vardı. Zaten daha önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı bir kadın, resmen KHK'lı FETÖ mensuplarına af vaat etmedi mi…? CHP idarecileri, sanki hapishanelerdekilerin hepsi masummuş/mağdurmuş gibi konuşmuyorlar mı…? Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler...

DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgive sempati besleyenler de o gece FETÖ'cüler ile birlikte idiler.

PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler... Çok tuhaf ama; yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...

FETÖ, PKK, DHPK-C, KOYUN KOYUNA

Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu iğrençliğin içindeydiler... Çeşitli sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler... Bu arada geçtiğimiz süreç içerisinde; FETÖ ve PKK mensuplarının, aynı evlerde ve hatta yurt dışına kaçmaya çalışırlarken aynı araçlarda beraber yakalandıklarını da hatırlatalım...

FETÖ; ABD VE İSRAİL DEMEKTİR

FETÖ ile mücadeleyi; Amerika'nın bir bölümü, CIA, FBI ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız, bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız. Ülkemizde hepimizin kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur.

Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyor mu? 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, FBI, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı…? Kahpe Fetullah Gülen ve namussuz sevenleri, sadece birer maşa idiler...

BİZDEN NESLİMİZİ ÇALDILAR

Düşünebiliyor musunuz…? İhanetin içindeki bu gençler; gerçekten Kur'an'a, Allah'a, İslama ve Müslümanlara hizmet etmiş olsalardı; hem ülkemiz, hem de Müslümanlar için ne kadar müthiş bir fark oluşurdu!!!... Haçlı ve Siyonist ittifakına bütün hücreleriyle bağlı bu derin yapılar, bizden neslimizi çaldılar. Verdikleri zararın belki de pek anlaşılamayan ama en önemli yönü aslında tam da burası. Dünyayı ele geçirmeye çalışan bu sinsi ve sapkın zihniyet; FETÖ aracılığıyla sapık, itikadı yamulmuş, genetiği değiştirilmiş, zombiler yetiştirdi. Neslimizi çaldılar...

İstikbalimizi karartmak istediler… İşte bu nedenle, sadece bu günümüze zarar vermediler. Yarınımızı da hedeflediler.