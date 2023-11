Ergün Diler

ABD'NİN kayıtsız şartsız İSRAİL'e destek vermesi, GAZZE'de akan kanın durmaması, Türkiye'de olduğu gibi Britanya'da da taşları yerinden oynatıyordu. En önemli gelişme eski Başbakan David Cameron'un DIŞİŞLERİ BAKANI olarak KABİNEDE görev almasıydı.

Bu öyle sıradan bir hamle değildi. Az görülen bir adımdı.

Cameron da bunu "Ben kamu yararına inanırım. Eski Başbakan olmam Dışişleri Bakanı olmamı engellemez" diyordu. Anne tarafından KRAL soyuna kadar giden kan hattında Yahudi büyükleri de olan Cameron, büyük ihtimal iyi bir istihbaratçıydı. DEVLET GÖREVE ÇAĞIRIYOR o da KOŞUYORDU. Cameron yine büyük ihtimalle yakında Türkiye'ye gelecekti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken gibi sadece Hakan Fidan ile görüşmeyip BAŞKAN Erdoğan tarafından da kabul edilecekti. Gelişmeler bunu fazlasıyla söylüyordu. Cameron'un İNGİLTERE'ye etkisinin büyük olduğu gerçekti. BREXIT'ten Çin ile ilişkilere kadar uzanan yol, kendi elleriyle koyduğu taşlarla doluydu.

Açalım...

Türkiye'nin de özellikle 15 Temmuz'dan sonra elini uzattığı Londra'dan karşılık bulduğu "SIR" değildi. ABD'den uzaklaşan ANKARA, Kraliçe'nin başkentine yanaşıyordu. Öncesinde de Cameron'un bunda büyük etkisi vardı. DIŞ POLİTİKAYI 5-6 hamle sonrasını görerek oynayan İngilizler, Türkiye ile dostluğun işlerine yarayacağını biliyordu. Müslüman coğrafyanın yöneticiliğini yapmışlardı. UZUN SÜRE! Önce ÇİN'i büyütmeleri şarttı! Cameron, bu kanalda en etkin olan isimlerin başında geliyordu. "Dünyada kimse bizden çok Çin'i anlayamaz kimse bizden daha derin ilişki kuramaz" diyordu.

HAKLIYDI.

Cameron döneminde uluslararası piyasalarda "BRIC" (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) kavramının mucidi olarak tanınan Goldman Sachs'ın Portföy Yönetimi Başkanı Jim O'Neill, Hazine Bakanı olarak yer alıyordu. Ve O'Neill ilk iş olarak ÇİN çıkartması planlıyordu. Prens William da Çin'e ayak basan ilk aile üyesi oluyordu. Sonrasında 2015'te Çin Devlet Başkanı Cinping, KRALİÇE'nin davetlisi olarak Londra'ya geliyordu. O ziyarette STRATEJİK TÜM KÖPRÜLER KURULUYORDU. Çin artık tamamen Britanya ile yürüyordu.

Mesela İngiltere'nin en önemli hedeflerinden biri de Londra'yı Çin'in para birimi Renminbi cinsiden işlemlerde uluslararası bir merkez haline getirmekti. Bu City of London operasyonuydu.

Cinping'in Londra ziyareti "ALTIN ÇAĞIN BAŞLANGICI" olarak lanse ediliyordu.

Cinping İPEK YOLU'nu ilan ediyor, 2 yıl sonra LONDRA'NIN MERKEZ OLDUĞU DUYURULUYORDU...

Cameron özellikle ABD'den gelen basınca aldırmıyor, Çin destekli Asya Altyapı Yatırım Bankası'na katılma kararı alıyordu.

Bu City of London'un gelişecek fırsatlardan yararlanma hamlesi olarak görülüyordu. City of London, aynı şekilde İPEK YOLU PROJESİ'NİN de kalbinde yer alıyordu. City of London'ın Asya özel danışmanı Sherry Madera, "Biz, her zaman küresel bir finans merkezi olduk. ABD'den, Ortadoğu'dan ve Asya'dan bankaların ve yatırımcıların yürüme mesafesindeyiz! Londra'nın ekosistemi bu. Bizi, Hong Kong veya New York gibilerinin kat kat ötesinde, açık ara farkla en önemli küresel finans merkezi yapan şey budur..." diyordu. Çin kartının ne kadar önemli olduğunu da belirtiyordu.

Cameron dolayısıyla İngiltere, Türkiye'yi destekliyordu. "Gelin Ankara'dan Brüksel'e uzanan yola taşları birlikte döşeyelim" diyecek kadar ANKARA'nın yanında yer alıyordu. GAZZE meselesinde de durum farklı değildi. Destek oluyordu! David William Donald Cameron, MUHAFAZAKAR PARTİ'nin lideri olarak BAŞBAKANLIK koltuğuna oturuyordu. 2010-2016 arası BAŞBAKAN'dı.

Soyu, Kraliçe Victoria'nın amcası IV: William'ın gayrimeşru kızı Erroll Kontesi Elizabeth Hay'a dayanıyordu.

Berkshire'de doğdu, ETON'da eğitim gördü. OXFORD'da felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı.

OXFORD'daki en yakın arkadaşı, sırdaşı, birlikte yol yürüdüğü isim ise tanıdıktı! NATHANIEL PHILIP ROTHSCHILD...

Hiç kopmuyorlardı. Okul bittikten sonra da başbakan olduktan sonra da bu arkadaşlık devam ediyordu. Rothschildler'in City of London'daki etkisi, gücü ve Çin'e bakışı Cameron'a yön gösteriyordu. Rothschildler'in tarihi Waddesdon Manor Malikanesi'nde uyuşturucu kullanarak çılgın partiler düzenleyecek kadar yakındılar. David Cameron hükûmetlerinde Maliye Bakanı olarak görev yapan OXFORD'dan arkadaşları George Osborn da ÜÇGENİN son kenarıydı!

Başbakan olmadan önce de sonra da Cameron, NAT ROTHSCHILD'e hep yakındı.

Mesela büyük oligarklarla ÖZEL TOPLANTILARI hiç bitmezdi. Oleg Deripaska gibi isimler hep bunların yanındaydı.

Çünkü PARANIN City of London'a gelmesi orada kalması gerekmekteydi. Ne yaparlarsa yapsınlar asla ve kat'a görevlerinden uzak düşmüyorlardı.

Neyse...

7 Ekim HAMAS saldırısından sonra İSRAİL sert karşılık verdi, binlerce kadın çocuk hayatını kaybetti. Şimdi İNGİLTERE topa giriyor önemli bir oyuncu değişikliğine gidiyordu. Kağıt üzerinde DIŞİŞLERİ BAKANI olarak gözükse de CAMERON BAŞBAKAN'dı! GAZZE-İSRAİL- ORTADOĞU-ABDÇİN-PASİFİK gibi konularda belli ki önemli hamleler yapılacaktı.

Cameron'un gelişi Türkiye'nin de konumunu duruşunu etkileyecekti.

NET! Hatta dün tesadüf olsa gerek, Başkan Erdoğan Netanyahu'ya ve İsrail'e şimdiye kadar söylemediklerini söylüyordu.

"TERÖR DEVLETİ" diyordu.

Netanyahu'ya da "ECELİN YAKIN" sözleriyle yükleniyordu.

Vitesi artıran Erdoğan şöyle konuşuyordu: HAMAS, Filistin'de seçimlere girip seçimi kazanan bir siyasi parti. Ve seçimi kazandıktan sonra haklarını elinden aldınız.

Kim aldı; İsrail ve Amerika birlikte aldılar. Birileri rahatsız olacak diye HAMAS mensuplarının vatanlarını ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz.

İngiltere ile ÇİN'in stratejik yakınlığında Cameron ve çevresinin etkisi büyüktü. 7 yıl sonra yani BAŞBAKANLIK'ı bıraktıktan sonra tekrar KABİNEYE girdi. David Cameron görevi bıraktıktan sonra yani 2016'da istifa ettikten sonra Birleşik Krallık-Çin yatırım fonunun başkan yardımcılığını üstlenmişti!

Cameron'un dönmesini "ABD ve İSRAİL'e verilecek cevaplar var" diye okuyorum. Türkiye'nin tutumu da duruşu da sertleşecek keskinleşecekti. Çin de bir şekilde oyuna girecekti. Bu KÜRESEL TANSİYONU tavan yaptırmakla kalmayacak, içeride de siyaseti stresle yükleyecekti...

7 Ekim'den beri yazdığım gibi GAZZE meselesi değildi olan biten... HAMAS bir kurgunun startını verdi. Devamı geldi gelecekti. İngiltere de şimdi oyuna dönüyordu. Bakalım City of London ne yapacaktı, nasıl adımlar atacaktı? Türkiye olan bitene nereden nasıl dahil olacaktı? İçeride dışarıda yeni bir sayfa açılıyordu.

Sürprizlere hazır olmak dışında elimizden gelen bir şey yoktu...

İzleyip görelim...