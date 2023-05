Çizgi film!

SEÇİME giderken sık sık Kemal Bey'in topladığı MASA'yı anlatmaya çaba harcadım. Eleştirmek için değil. Anlaşılması için.

Kurulan ortaklığın Türkiye'ye ve dünyaya bakışının fark edilmesi için... Kabaca dünya üzerinde İKİ BÜYÜK EKOL iki büyük FREKANS vardı.

Kemal Bey kendinden emin bir şekilde AVRUPA ile yan yana olmaya özen gösterdi.

GEZİ PARKI'ndan Kanal İstanbul tartışmalarına kadar her alanda AB ile yan yana oldu.

Kötü mü? Hiç değil... Ancak oldu...

Kılıçdaroğlu bu kez ADAY olmaktan çekinmiyor, öne çıkıyor ve BATI'nın da desteğiyle sonuca ulaşacağını sanıyordu. İLK TURDA büyük hayal kırıklığı yaşayan Kemal Bey şimdi İKİNCİ TUR için sahaya inecekti.

Faydası olacak mıydı? Bana sorarsanız pek olmayacaktı...

Neden mi? Gelin bakalım...

Dün de alıntı yaptım.

Sosyal medyada olmasam da takip edebildiğim kadarıyla BAŞYAZI Tanju Özcan'dan geldi... Bolu Belediye Başkanı'ndan yani... Bir CHP'liden yani... Ahmet Davutoğlu ile gidilen 7 Haziran seçimlerinde AK PARTİ çoğunluğu sağlayamadığı için KOALİSYON görüşmeleri başlamıştı.

Yoğun trafik içinde Ahmet Bey ile Kemal Bey anlaşmış, birlikte hamle yapacaklardı.

Ancak ülkenin rotası gereği bunun hayata geçmemesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Önce koalisyondan vazgeçildi. Sonra seçime gidildi. Kazanan Erdoğan oldu. Davutoğlu da tasfiye edildi. VE ROTA OLUŞTURULDU...

Kemal Bey başından beri bu yönün tersine kürek çekiyordu. Öyle kazanacağını düşünüyordu.

Sanırım Davutoğlu'nun da bu düşüncelerinde etkisi vardı.

Neyse...

Tanju Özcan şunları paylaşmış...

"Ben bu Davutoğlu'nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı.

Helal olsun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. CHP'den oy aşırdı. Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa'yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı.

İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz..." Özcan bir önceki gün de şu mesajları Kemal Bey'e iletilmek üzere yazıyordu!

"Ne olur vakit geçirmeksizin, 'Geri Kabul' anlaşmasından çekileceğinizi Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz...

Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz..." Kemal Bey de bu mesajları sanırım beğeniyordu! İlk turda kaybeden Kemal Bey dün sabah yine sosyal medyadan bir video yayınladı. Ve BAŞLANGICI da ülke içindeki milyonlarca sığınmacıdan yaptı.

Bunun ulusal güvenlik sorunu olduğundan girdi, rakamın 30 milyona kadar tırmanacağından çıktı...

Türkiye'de kaç sığınmacının olduğu elbette önemliydi.

Ancak bunların gönderilmesi, kapıların açılması türbülansın başlaması doğrudan AVRUPA'ya savaş açmak anlamına gelmekteydi.

Özcan'ın mesajlarının beğenilmesi, ilk videoda bu konuya girilmesi ve hızla Ümit Özdağ-Sinan Oğan çizgisine yaklaşılması ilginçti! Davutoğlu'nun ekseninden sapma işareti vermesi de... İlk turda sarsıldığı belli olan Kemal Bey'in hızına yetişmek kolay değildi!

Kemal Bey bazı noktalarda aydınlanıyordu! Dilerseniz birkaç örnek verelim...

Financial Times...

"Erdoğan ikinci turun favorisi. Batılı ülkeler, kendilerini 5 yıl daha bunun için hazırlıyorlar" satırlarına yer veriyordu. Le Figaro ise "Erdoğan'ı hiçbir şey yenemeyecek. Türkiye'de şu anda o güçte bir lider yok.

İkinci turda da Erdoğan açık favori" diye yazdı. Kemal Bey'e desteğini esirgemeyen Le Point de "Erdoğan rakibinden 2.5 milyon oy fazla aldı. Muhalefet inanmak istemese de sonuçlar Erdoğan'ın lehine... 28 Mayıs'ta Erdoğan için yeni bir zafer töreni kaçınılmaz..." ifadelerine yer verdi. Bild ise seçimleri AYNA olarak kullandı. Farklı yorum getirdi: ALMANYA'daki 3 kişiden 2'si Erdoğan'a oy veriyor. Bu gelecekte bir risk.

Çünkü Erdoğan'a oy veren, Almanya'yı sevmez...

Böyle çok yorum vardı. Kemal Bey'e gazı verenler şimdi tek tek sırtını dönüyordu... Yere sağlam basacaktın. Bastığın yerde senin olacaktı. Kemal Bey sanırım burada hata yapıyordu... Bir de önemli bulduğum bir analiz de NEWSWEEK'teydi.

Analizin başlığı şöyleydi:

ERDOĞAN'A DİKTATÖR DEMEYİ BIRAKIN HİÇBİR DİKTATÖR İKİNCİ TURA GİTMEZ...

Kemal Bey'e destek verenler şimdi GERÇEĞİN etrafında buluşuyordu.

BU DÖNÜŞÜ GÖREN KEMAL BEY de DÖNMEYE başlıyor YERLİ-MİLLİ ÇİZGİSİNE YAPIŞARAK MİLLİYETÇİ ÇİZGİYE KOŞUYORDU...

BAYKAR'a, İHA'ya, SİHA'ya, TCG ANADOLU'ya, TOGG'a vurarak girdiği seçimlerde mağlup oluyor "gençler mesajı aldım" diyerek şimdi tam tersi bir yönde koşmaya gayret ediyordu. Bunu da SIĞINMACI KARTI üzerinden gösteriyordu.

AVRUPA'yı çizen Kemal Bey bu hızla bu tempoyla Davutoğlu'nu, Babacan'ı Karamollaoğlu'nu, Uysal'ı ve HDP'yi de silip atar mıydı!

Bilinmez. Ancak Kemal Bey'i takip için bir GPS şart gibi...



NOT: Kemal Bey, kaybedilen seçim gecesi belediye başkanlarının tavrından bile 'tasfiye' olacağını gördü. Çabası hızı bu nedenle... "Onlar işlerine baksın" dediği BAŞKANLAR şimdi en büyük tehdit!