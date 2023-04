Kapışmaya bank

TÜRKİYE 14 Mayıs'a giderken dışarıda da ilginç çok ilginç gelişmeler olmakta.

Olan bitenin gölgesinin buralara düşme ihtimali hiç az da değil...

Türkiye'de ya da dünyanın geri kalanında KÜRESEL FİNANS SİSTEMİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR. Bilinse de yazan çizen yok... Oysa gücü içinde barındıran yapı o! Takip edenler bilecektir.

Jeffrey Epstein'ı çok yazdım.

Hapishanede öldürüldüğü zaman da bunun önemli olaylara gebe olduğunu aktardım. Epstein, alçakgönüllü bir yaşamdan dünyanın tepesine tırmandırılan bir isimdi. Özel bir kişiydi. ABD başkanları da krallar da kraliçeler de patronlar da arkadaşıydı! Peki bu nasıl oluyordu? Normal ilişki ağında olamayacak isimler, nasıl Epstein'ın KARA DEFTERİ'nde yer alıyordu...

Açalım. Güncele gelerek devam edelim...

Epstein'ın da içinde bulunduğu hatta Trump'ın aynı yerde boy gösterdiği iddia edilen bir yapı var. BATI'da buna Khazarian Mafia ismi verilmekte. Bu yapının siyasi gücünün yanında önemli silahı FİNANSAL ETKİNLİĞİYDİ.

Dünyanın tepesinde yer alan bu AĞ'da önemli yer tutan oyunculardan biri de JP MORGAN'dı. Tarihsel olarak EAST INDIA COMPANY'den gelen birikimlerle oluşturulan bir network vardı. İçinde Rothschild-Rockefeller-Sassoon- JardineMatheson-Oppenheimers gibi aileler, GÖREV DAĞILIMINDA önemli roller üsleniyordu. KÜRESEL ŞABLON böyle ortaya çıkıyordu. Bu oluşumun da EAST INDIA COMPANY'den günümüze sarkan önemli bir oyuncusu vardı. JP MORGAN...

Nisan başı gibi ajanslara önemli bir haber düşüyordu: JP Morgan CEO'su, Epstein skandalına karıştığı iddiasıyla ifade verecek...

ABD'li banka JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, Jeffrey Epstein'a hesap açtığı ve para trafiğine katkı sunduğu için soruşturulacaktı. Oysa bu işlere yer veren medya organları, olan biteni küçük yaşlardaki kız çocukları üzerinden okumaya çalışıyordu. Bir el, bir akıl KÜRESEL bir operasyonu küçültmekle uğraşıyordu.

ABD'li finansçı ve iş insanı Epstein, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlardan yargılanmış, sonrasında cezaevinde şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Epstein'ın 1998'den 2013'e kadar 15 yıl boyunca bankaya, JP Morgan'a para yatırdığı ortaya çıkınca, bankanın da başı büyük belaya girmişti. Hakim, JP Morgan'ın davaları reddetme talebini kabul etmezken, Epstein kurbanı olan kızlardan birinin açtığı Deutsche Bank aleyhindeki davanın devam etmesine de izin verdi.

Yani istismar edilen küçük kızlar konuşuyor ve bir başka irade de KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN BARONLARINA yürüyordu.

Olan biten buydu aslında.

"Trump RUSYA ile yakınlaştı", "Rusya ABD seçimlerine müdahale etti" iddiası da aynı paydada görülmesi gereken unsurlardı. Dahası vardı! Aynı dava çerçevesinde Sergey Brin, Thomas Pritzker, Mortimer Zuckerman de mahkemede ifade verecekti. Konunun küçük kızlarla küçük bir bağlantısından başka ilgisi yoktu. KÜRESEL SAVAŞ SÜRÜYOR ve YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ ARKASINA KOYMUYORDU!

Öte yandan JP Morgan eski oyuncularından Jes Staley'in de Epstein'dan dolayı başı derde giriyordu. O da BARCLAY BANK'a kaçarak uzaklaşmaya gayret ediyordu.

Epstein ağı tarafından istismar edildiklerini söyleyen kızlar mahkemede "Fuhuş ağı, finans kurumlarının desteği olmadan yürütülemez" diyordu. Bir akıl böyle söylemelerini istiyordu. Devam...

JP Morgan CEO'su hakkında soruşturma kararı verilirken, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE fırtına başlıyordu...

ABD'de Silicon Valley ile Signature Bank bir anda çöküyor ve büyük bir kaygı yayılıyordu.

Bu etki Avrupa'ya sıçrıyor ve 167 yıllık Credit Suisse sallanıyordu.

Credit Suisse, küresel finans sistemini izleyen Finansal İstikrar Kurulu'na göre dünyanın en önemli bankalarından biriydi. Banka, İsviçre Ulusal Bankası'ndan 50 milyar dolar (54 milyar İsviçre Frangı) kredi almış ve bu da bankanın hisse senedi fiyatında kısa süreli bir yükselişe neden olmuştu.

Ancak bu hamlenin mevduat çıkışını durdurmaya yetmediği ortadaydı. 1.4 trilyon dolarlık VARLIĞI yöneten BANKA BATIYORDU. Bunun üzerine İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, devreye girdi. Küresel bankacılıkta piyasaları daha fazla sarsacak çalkantılardan kaçınmak amacıyla bankacılık devi UBS'in küçük rakibi Credit Suisse'i satın aldığını duyurdu.

Credit Suisse ile ilgili dünyanın ileri gelen İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN raporları mevcuttu. Banka raporlara göre MAFYA'nın bankasıydı. Her türlü operasyonun döndüğü merkezdi.

Ve daha ilginci bankanın arkasındaki gücün Khazarian Mafia olduğu ileri sürülmekteydi!

Hatta İngiliz Dış İstihbarat Örgütü MI6 bir raporunda, "Credit Suisse gerçekten de uluslararası suça bulaşmış durumda. Cenevre'de kara para aklama, vatana ihanet etmeleri için siyasilere Kraliçe'nin tüm başbakanlarına rüşvet veriyor.

Tüm kanıtlara sahibiz..." diyordu.

CIA ya da MOSSAD gibi teşkilatların da bundan farklı olmayan raporları mevcuttu.

Yani BANKANIN bilinmeyen bir tarafı yoktu. Burada üzerinde durulması gereken nokta BİR EKOL'ün bir gücün bir iradenin Credit Suisse'den JP MORGAN'a bankanın CEO'su Jamie Dimon'a kadar uzandığının görülmesiydi. Bu EKOL, ısrarla el altından da olsa bütün bu oyuncuları "Khazarian Mafia" etiketi altında topluyordu. Ve batan bankaları ile HUKUK üzerinden baskı altına alınan oyuncular da bu kapsamdaydı...

Sık sık yazdığım gibi bu SAVAŞIN en rahat görüldüğü yer de ABD'ydi. Oradaki iki EKOL kıyasıya kapışmaktaydı.

Her ikisinin de KÜRESEL PLANLARI bulunmaktaydı. Ve bu mücadele her yere bir şekilde sirayet etmekteydi. Devletlerden güçlü ailelerle ile "Devlet biziz" diyerek öne çıkan karşı saftaki aileler arasında bir kavgaydı bu. İsmini duymadığınız çok sayıda çok önemli isimler vardı.

Bilmiyorduk. Sadece sonuçlarını yaşıyorduk.

Jeffrey Epstein ve ADA'sına götürülen küçük kızlardan yola çıkarak dünyanın tepesine taşınan bir kavgaydı bu! Daha önce de yazdım! Elon Musk da Epstein'ın yakınıydı. Hatta Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın eski karısı Talulah Riley'in de Jeffrey Epstein'e yardım etmekle suçlanan Ghislaine Maxwell tarafından MUSK'a sunulduğu iddia edilmekteydi! ÇOCUK GELİN olarak... Riley ve Musk biri 2010'dan 2012'ye diğeri 2013'ten 2016'ya kadar süren iki evlilik yapmıştı...

Dünyanın tepesi böylesine karışıkken, Türkiye'nin bunlardan etkilenmemesi mümkün değildi.

14 Mayıs'a giderken tansiyon buydu. Bu nedenle seçim sonuçları kesinlikle KÜRESEL ETKİLER doğuracaktı...

Seçimimiz çok şeyi değiştirecekti.

Böyle bakın...