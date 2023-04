Derin savaş

ABD'DE yaşanan TRUMP gerginliği, bizler pek bilmesek de her merkezi yakından etkileyen bir adım. Trump'ın kiminle nasıl bir ilişki kurduğu ya da kurmadığı konu değil.

Mesele TRUMP üzerinden ABD'de kopan kopartılan fırtına. Ve bu sandığımızın çok üzerinde bir mücadele.

Bu kavganın sonucunda ABD'nin ne olacağı dünyanın nasıl bir şekil alacağı, Rusya'nın pozisyonu, Çin'in geleceği belli olacak.

Bu taşlar yerine oturunca da haliyle Türkiye de kendine uygun bir pozisyon alacaktır.

Gelin isterseniz buralarda hiç konuşulmayan ve bilinmeyen ancak KÜRESEL sonuçları olacak gelişmelere biraz yaklaşalım.

Trump seçilirken, ABD DERİN DEVLETİNİN bir yarısı ayağa kalktı. CIA diyemiyorum tamamı değil çünkü. Ancak FBI'ın tamamı ile NSA'in bir bölümü de yerinden fırladı. Trump'ın RUSLAR'LA ilişkisini araladı. Herkes kayıt altına alındı. Trump daha Beyaz Saray'a gelmeden kimin kiminle ne yaptığı kayıt altına alınmıştı. Daha önce de yazdım. Türkiye'de Jeffrey Epstein olayı ilgi çekmedi. Bilinmiyor da.

Epstein sanıldığından çok daha büyük ve önemli bir figürdü. Mesela CIA'ya ait olduğu bilinen Evergreen Aviation, Epstein tarafından yönetilmekteydi. Sahibi oydu! İsim benzerliği diye geçiştiremeyeceğiniz bir önemli olay daha vardı!

Hatırlayın bir süre önce koca bir konteyner gemisi SÜVEYŞ KANALI'nda yan yattı. KÜRESEL ticareti engelledi. Meydan okundu.

Peki o geminin ismi neydi?

Evet! O da Evergreen'di...

Evergreen'lerin ne yaptığı ise bambaşka bir konu.

Özel bir çaba ile bakılması gereken bir alan.... İşin kapağını kaldırınca gideceğiniz yer NOWRUZ COMMISSION'dur...

Dahası da var da...

Devam...

Trump da gençliğinden bu yana Epstein ile ilişki içindedir. SIR da değildir bu.

Ancak AMERİKALILAR bilmez pek. Epstein bir TABELADIR. Tıpkı SOROS gibi. Arkası pek bilinmez konuşulmaz. Ancak Epstein, okullarda ders olarak okutulacak kadar çok önemli bir trafiğin içindeydi. İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN de yer aldığı bu AĞ tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlüydü. Mesela JP Morgan da, Rothschildler de, Sassoon'lar da, Kadoorie'ler de buradaydı. BlackRock da, Larry Fink de buraya uzak değildi. Onlarca banka ve kuruluş yüzlerce önemli iş insanı bu ekolün içinde yer almaktaydı. Elon Musk gibi.

Elon Musk'ın Twitter'ı alması Trump'a sahip çıkması bu dengenin sonucuydu. New York Times'a vurması da...

Twitter'ın Trump'ı sistemden atması da...

Trump'ın üzerinden gelen bu ekol, dünya dengesinde 5G ve ÇİN dengesine oynuyordu. Nasıl İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile Sovyetler denge kurduysa şimdi de dengenin bir ucunda "ÇİN OLSUN" diyenler bu ekoldendi. Jeffrey Epstein, Harvard Kimya ve Anthony Fauci gibi isimler COVİD-19'un arkasındaki akıldı. EKONOMİK SARSINTI ile yeni dengeyi kriz üzerinden kurmak istiyorlardı. Bu gerçekleştiği zaman da herkes kendine verilen role sahip çıkacaktı.

Öyle de olurdu zaten...

ABD'nin DERİN TARAFI Trump'ın, damadı Kushner, ortakları Felix Sater, Tevfik Arif gibi isimler üzerinden Chabad- Lubavitch'in de önemli rol aldığı küresel düzlemde oyuncu olduğuna hükmetti.

İzlenmesi ve tasfiye edilmesi gereken figür olarak belirledi.

NET! Trump'ın evinin basılması takip edilmesi zorlanması belki tutuklanacak olmasının arkasında yatan asıl gerçek buydu. "ABD KÜRESEL DENGEDE karşısına SOVYETLER'in yerine ALMANYA'yı alsın" diyen bunun için çalışan BAŞKANI Kennedy'yi vurmuştu. İş, sandığımızın çok ötesinde çok derin dehlizlere kapı aralayan bir çatışma alanıydı. Ve bunun etkilemeyeceği ülke sınırlıydı!

"Seçimlere RUSYA karıştı. Trump seçildi" iddiası aslında ABD içindeki bir gücün bu EKOLLE çalıştığının ifadesiydi. Trump'ın gelmesi KÜRESEL DENGENİN sarsılması planların yatması, karşı tarafın ÇİN'i getirme projesinin önünün açılması anlamına gelmekteydi.

Bunun İngiltere'ye de Almanya'ya da uzanan gölgeleri mevcuttu. Trump Helsinki'de Putin ile yan yana geliyor ve ardından "Rus lidere inandım.

Açıklamaları beni tatmin etti" diye konuşunca kıyamet kopuyordu.

RUSYA DOSYASI başka bir hal alıyordu. Bunun üzerine eski CIA Başkanı Joe Brennan Trump için "VATAN HAİNİ" diyordu.

Trump da bunu duyunca geri adım atmıyor, tartışmayı tırmandırıyordu. CIA eski Direktörü John Brennan'la birlikte Robert Gates, George Tenet ve Leon Panetta'nın yanı sıra FBI ile Pentagon'dan eski üst düzey yetkililerin GİZLİ BİLGİLERE ERİŞİMİNE SON VERİYORDU. Ulusal İstihbarat'ın eski Başkanı James Clapper ile FBI'nin eski Başkanı James Comey de bu yasaktan payını alıyordu.

Yani ABD'de hiç bilmediğimiz kadar derin bir SAVAŞ vardı. BU ABD'nin geleceğini de nasıl ayakta kalacağını da Çin'in Rusya'nın AVRUPA'nın duruşlarını da belirleyecekti.

Haliyle Türkiye'nin yolunu da... Jeffrey Epstein bütün bu kavşakların önemli tanığı olduğu için öldürüldü. Çin ve 5G üzerinden dünyada kopan fırtına da bu nedenle...

Ekonomik olarak belli bir düzelme olmazsa ABD faiz artırımlarıyla sonuç alamazsa ekonomik trend aşağı yönlü olursa NÜKLEER silah kullanılması gündemlerinde...

Ya da bilmediğimiz yeni bir silah... Suikastlar da...

ABD içinde yaşanan savaş, KÜRESEL SAVAŞIN en önemli cephesi...

Etkilemeyeceği kimse olamaz... Olmayacak da...

Ben de bu senaryoya kulak kabartıp pozisyon almakta fayda var diye değerlendiriyorum...

Türkiye bu işin neresinde diye düşünmeyin. Herkes gibi biz de içindeyiz. Öyle ya da böyle...

Hiç bilmediğimiz DERİN'liklerde başlayan kavga COVİD'ten sonra bölgesel savaşla ve ekonomik sarsıntı ile devam etmekte.

SAVAŞIN BÜYÜĞÜ şıklardan biri olarak masada... Bence...