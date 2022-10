Yerli rota!

OLMAZ denilen oldu ve günümüzde SAVAŞ manşetlere çıktı. 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı durmuyor.

Bütün gelişmeleri silah mühimmat ordu ve kuvvet penceresinden okuyanlar için yeterince malzeme var. Ancak asıl savaş EKONOMİK alanda yapılmakta.

Bunu ıskalıyoruz. Bu savaş ve çıkması muhtemel başka gerginlikler kurulması düşünülen yeni EKONOMİK SİSTEM için. Hemen hemen dünyanın her yerinde ortak sıkıntı aynı: ENFLSYON, STAGFLASYON ve RESESYON... Pandemi ile başlayan tedarik zincirlerini kırıp atan ve yeni KÜRESELLEŞMEDEN söz edilen bir zaman diliminde borçlar da bütçeler de patlıyor!

Devletler de bireyler de çare arıyor. Küresel dönüşüm KÜRESEL bir sorun meydana getirmekte... Ancak filmin son karesini bilen yok.

Biden'ın gelmesiyle rolü daha da artan BlackRock CEO'su Larry Fink, birkaç ay önce "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, son otuz yılda yaşadığımız küreselleşmeye son verdi" diye çıkış yaptı. Fink daha sonra konuyu kendince özetledi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünya ekonomisinin yeniden şekillenmesini zorunlu kıldı. Şirketler de devletler de BAĞIMLILIK ve İŞBİRLİKLERİNE tekrar bakmak durumunda. Savaşın basıncıyla şirketler küresel tedarik zincirlerinden geri çekiliyor. Bu da enflasyonu uzun süreli sorun haline getiriyor... BlackRock, çok büyük oyuncu ve DEMOKRATLARLA birlikte çalışmasından dolayı son dönemde buraya fazlaca konuk oldu. Açık kaynaklardan bile bakıldığında BlackRock'un Türkiye'de TÜPRAŞ'tan TURKCELL'e oradan da THY'ye kadar pek çok şirkette HİSSESİ olduğu görülecektir.

Bu oran da çok fazladır! Hatta DEVLET TAHVİLLERİNİN EN BÜYÜK ALICISI KONUMUNDADIR.

Neyse...

Biden'ın KÜRESEL PARA POLİTİKASI aynı zamanda BLackRock ve arkadaşları State Street ile VanGuard'ın yazılımıdır. Füzeleri, bombaları, yıkılan köprüleri, kesilen enerjiyi, göçe zorlana milyonlarca insanı konuşsak da son tahlilde bir güç KENDİ PARA SİSTEMİNİ gelip dayatmak istemektedir.

SAVAŞIN GİZLİ KOD'u budur. Fink'in altını çizdiği KÜRESELLEŞME ÇİN'i büyüten ve DEV haline getiren modeldir! ABD'li sermaye sahipleri ÇİN'i yatırım merkezi olarak gördü. Hem paralarını hem de üretilmesini istedikleri ürünlerin teknolojilerini oraya akıttılar. ÇİN elde ettiği kazancın büyük bölümünü YATIRIMIN geldiği ülkedeki finans sisteminde değerlendiriyordu.

BAĞIMLILIK ESASINA göre... Bu da ÇİN'in KÜRESEL SİYASİ HAMLELERDE önünü kapatan en büyük engeldi.

Bir adım atacağı zaman BİR değil BİN kez düşünmek zorundaydı.

Savaşla birlikte AVRUPA ekonomisi büyük yara aldı.

Birlikte ufka baktıkları Çin de. Her iki eksende de büyük zorluklar baş gösterdi. Siyasi sonuçlara gebe olan bir atmosfer belirdi. Aynı sıkıntının benzerleri ABD'de de yok değildi. Enflasyon orada da problemdi. Ancak Larry Fink "ABD hiç olmadığı kadar sağlıklı bir zeminde... Çok güçlüyüz..." diyordu.

Belli ki SAVAŞ ile sermaye ve üretim merkezleri yer değiştirecekti. Tedarik zincirleri de eskisi gibi KÜRESEL olmayacaktı. Yeni ittifaklar yeni zincirler yeni para sistemi geliyordu...

Türkiye bu YENİ SİSTEMLERDEN hep çekmişti!

Mesela 1980 DARBESİNE gidilirken Demirel'in en yakın durduğu en yakın çalıştığı ülke SOVYETLERDİ.

Yani RUSYA... Alt yapı çalışmaları için bunu gerekli görüyordu. Kalkınma için olmazsa olmazıydı.

Aradan neredeyse 45 yıl geçiyor, Başkan Erdoğan da TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR POLİTİKA izleyip Rusya İLE YÜRÜYORDU. Demirel'in politikaları DARBE ile sonlanıyor ve KÜRESEL SERMAYE kapıdan içeri giriyordu. O tarihten sonra kimse TÜRKİYE'YE AİT ekonomik formattan SÖZ EDEMEDİ. Çare dışarıdan gelenlerde arandı. Çözüm de olmadı. Her 10 yılda bir kriz kaçınılmazdı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından daha belirleyici olan bir süreçten geçildiği artık SIR değil. TÜRKİYE BURADA NEREYE DÜŞECEK? Üzerinde durulması düşünülmesi gereken nokta bu. 24 Şubat'tan bu yana Türkiye MERKEZDE, ortada durdu.

Hakemlik yaptı. AVRUPA ile RUSYA'nın arasındaki DENGEYİ kurdu. Artık bunun eskisi kadar rahat olamayacağı ortada. Rusya ve Ukrayna'ya rağmen savaşın tonu hiç azalmıyor! Bir el devreyi giriyor ve bir anda başa dönülüyor! Değişim tamamlanıncaya kadar savaşın süreceği artık belli...

Dünya değişirken Türkiye de HAZİRAN'da tarihin en önemli seçimine gidiyordu...

İki eliyle hem AB'ye hem RUSYA'ya tutunan Türkiye'nin yeni rotası olacak mıydı? Olacaksa yön ne tarafa evrilecekti?

CHP lideri Kemal Bey'in ABD ziyaretini birkaç kez yazdım. Dün MHP lideri Bahçeli bu konuda önemli bir çıkışa imza attı: ABD Başkanı'nın Armagedon açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Putin'in nükleer saldırıya hazırlandığını duyurmuştur. İnsanlık böyle bir vahşeti kaldıramayacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun apar topar ABD'ye girmesi densizliktir, akılsızlıktır, düşüncesizliktir...

ABD gezisi öncesinde "BİLİMSEL BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİM" diyen Kemal Bey'e cevap yine Bahçeli'den geliyordu:

Kılıçdaroğlu teknolojik ve bilimsel gelişmeler için ne söyleyecek, neyi duyacaktır.

Sayın Kılıçdaroğlu bırak bu işleri. Herkes biliyor ki ABD, Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya, müstakbel adayın ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu, ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir. CHP Genel Başkanı'nın ABD'ye el açması, aman dilemesi acizliktir, yetersizliktir, milletine sırt dönmektir.

Bence "müstakbel adayın ismini öğrenmeye gittin" cümlesi çok kritikti!

Bence üzerinde düşünülmesi gereken de buydu. Haziran'a giderken kendilerine sunulan rotayı kabul edenlerle kendi rotasında gitmek isteyenlerin seçimi olacaktı bu...

NOT: Bulgaristan sınırında bekleyen binlerce Türk TIR'ı üzerinden birileri Ankara'ya mesaj mı veriyor...