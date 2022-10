Büyük dava

HER şeyi olmasa bile bazı kırılmaları Donald Trump üzerinden anlamak mümkündü.

Başkan olduğu dönemde de şimdi de... Dün de yazdığım gibi Başkan olduğu dönemde DEMOKRATLARIN, yani Obama'nın Biden'ın tersine politika izleyip PARİS ANLAŞMASINDAN çıktı.

Bu kararı çok tartışıldı.

Avrupa'yı da etrafından birleştiren PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESELESİ gider sonunda ABD'li dev BLACKROCK'a dayanırdı... Tabi konu buraya kadar gelince "DÜNYANIN PATRONU KİM?" sorusunu sormak kaçınılmaz olarak karşınıza çıkardı!

ABD eski Başkanı Trump'ın Biden ile ve arkasındaki güçle öyle ya da böyle bir çekişmesi var. SIR da değil. Trump bu konuda vitesi artırdı. Florida'daki malikanesi aranınca gizli belgeleri evinde sakladığı iddiaları ayyuka çıkınca o da daha fazla geri duramadı.

İleri hamle yaptı. Trump, kendisini RUS YANLISI VE İSYANCI gösteren CNN International'a Florida'da dava açtı.

Karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen TRUMP, tam 475 milyon dolar tazminat istedi.

Hatta "Attıkları iftiralara bu az bile" demeye getirdi.

2022'nin ocak ayında, CNN sunucusu Fareed Zakaria'nın kendisini HİTLER ile karşılaştırması da dosyada yer aldı. Ve iş siyasete geldi çattı. TRUMP, "2024'te benim BAŞKANLIĞIMI engellemeye çalışıyorlar" iddiasını da ortaya attı.

Tam bu noktadan sonra adım adım gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü iç içe geçmiş muazzam ilişkiler var. Hepsini buraya taşımak imkan dahilinde değil.

Ancak kabaca bir fotoğraf çekmek mümkün. Bu da TARAFLARI daha doğrusu SAVAŞAN TARAFLARI ortaya koymaya yetecektir...

CNN International'ı bilmeyen tanışmayan yoktur.

Her yerde olan bir güçtür.

Hatırlayın, GEZİ olaylarında TAKSİM'den yayın yaptı.

Olayları kaşıyan yayınları da yok değildi. Merkezi ATLANTA'da olan bir KÜRESEL medya devidir.

WARNER BROS'un şemsiyesi altındadır.

Kurucusu Ted Turner ile Reese Schonfeld'tir. CNN küresel ölçekte parlayınca Warner Bros geldi şirketi satın aldı. Haliyle çok büyük bir güç doğdu.

Ardından daha ilginç bir gelişme yaşandı. Amerikan telekomünikasyon devi AT&T, CNN Televizyonu'nun da sahibi olan Time Warner şirketini 86 milyar dolara satın aldı.

Bu çok büyük bir hamleydi.

Ancak AT&T bununla da yetinmedi.

Discovery CEO'su David Zaslav ile Warner Media'yı bünyesinde bulunduran AT&T'nin CEO'su John Stankey Kaliforniya'da buluştu. Discovery de aynı şemsiyenin altında olmayı kabul etti. Kafanız karışmasın diye ayrıntılara girmiyorum. Bu birleşmeyle HBO, Warner Bros, Max, New Line, DC, CNN, Sesame, TNT, Cartoon Network, Turner Entertainment, Discovery Channel, Food Network, TLC, Oprah Winfrey, Animal Planet, BBC Studio, Magnolia, BluTv aynı yere düşüyordu. Girip baktığınızda HİSSE dağılımlarını görmek zor değildi. Ancak karşınıza ÜÇ BÜYÜK güç çıkıyordu.

BLACKROCKVANGUARD ve STATE STREET! Bu üç DEV marka bankalarından hisse aldığı gibi onlara BORÇ da veren bir gücü temsil etmekteydi. İlaçtan medyaya kadar her yerde olan ÜÇLÜ bunlardı. ABD'de medyanın yaklaşık yüzde 90'ını bunlar kontrol ediyordu. Hatta dünyayı yönetenler olarak bunlar gösteriliyordu.

Yönettikleri para da kontrol ettikleri alanlar da çok ama çok büyüktü. BlackRock ve Vanguard, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook ve Alphabet Inc. gibi bütün büyük şirketlerin hissesine sahipti. Bin 600 ABD'li şirketin hissesi ellerindeydi.

Yanlarına bir de State Street'i ekleyince S&P 500 firmalarının yaklaşık yüzde 90'ını bunlar kontrol ediyordu. Büyük gerçek de buydu.

BlackRock'un CEO'su kimine göre de dünyadaki en güçlü adam olan Larry Fink, Trump'la çok kez karşı karşıya geliyordu. Trump'ın pek çok politikasına karşıydı. Açıktan karşı karşıya geldikleri çoktu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KARBON SALINIMI, KARBON AYAK İZİ, YEŞİL ENERJİ ve ÇEVRE konusunda çatışmaları ortadaydı.

Bu stratejinin sahibi olan ve PARAYI ayıran da BLACKROCK'tu. Yani Larry Fink... Toplamda 25 TRİLYON DOLARI yönettiği iddia edilen Larry Fink, DAVOS'a gelmeden önce yayınladığı mektupla durumu özetliyordu:

İklim krizi, dünyayı yeni bir ekonomi modeli benimsemeye zorluyor! Fink DAVOS'a gelirken İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ meselesinde marka yüz olarak öne çıkan Greta Thunberg de oradaydı.

İşte böylesine güçlü olan BlackRock ve CEO'su Larry Fink ile VanGuard ile State Street aynı zamanda dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan AT&T'nin de sahibiydiler...

AT&T aynı zamanda CNN'in de sahibiydi. Yani Trump aslında Larry Fink ve diğer iki ortağına dava açıyordu. Trump bu adımı atarken CHP lideri Kemal Bey de ABD'ye gidecek ve DEMOKRATLARIN içinden önemli bir isim olan Bernie Sanders ile görüşecekti. ABD Başkanı Biden, eski Başkan Trump'ın aksine EKONOMİ KADROLARINI BLACKROCK'tan alıyordu. Biden'in ekibi Larry Fink'in ekibiydi.

Sanders da buna uzak değildi. 2016 ve 2020'de DEMOKTARLARIN BAŞKANLIK İÇİN ADAY ADAYLARINDAN BİRİYDİ.

Hem ABD'de hem UKRAYNA'da hem de 6'lı masada ne olacağını yakında daha net görecektik. Kemal Bey'in gezisi de bence çok önemliydi. Trump'ın DAVA açtığı EKOLLE buluşacaktı.

Buraya yansıması olur mu olmaz mı bilemem. Ancak yakından izlemekte fayda vardı...

Dolaylı da olsa ABD'deki en büyük güçle bir araya geliyordu...