Yeşil yol

TÜRKİYE 2023 seçimlerine giderken temponun yakında artacağı SIR değildi.

Geçtiğimiz günlerde 6'lı masayı çok yakından bilen bir dostumla oturdum.

Medyada yer alan "TOPLANDILAR hiçbir şey konuşmadan DAĞILDILAR" şeklindeki haberlerin ne kadarı doğru diye sordum. Merak ediyordum. Dostum beni kırmazdı. Olanı da söylerdi.

Uzun süre sohbet ettik.

Ancak satır aralarında hissettirdiği önemli bir nokta vardı. 6'lı masa 2 EKİM'de CHP GENEL MERKEZİ'nde toplanacaktı.

Dostuma göre ADAY YÜZDE 80 KEMAL BEY olacaktı. CHP'nin kalbinde yapılacak toplantıda ADAY kesinlikle belirlenecek ancak açıklanmayacaktı.

O, Kemal Bey olacağını düşünmekteydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisince düzenlenen toplantıda vitesi yükseltti.

"Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?

Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum" ifadelerini kullandı. Bu çıkıştan hemen sonra geri dönüş alınıyordu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın #yanındayım" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" sözleriyle DESTEĞİNİ açıkladı. CHP içindeki KULVARLAR böylece BİR'e inmiş oldu. 6'lı masa ne derdi, ne yapardı onu da 2 EKİM'den sonra görecektik...

Tam bu iklimde Kemal Bey'in ABD'ye gideceği açıklandı. Ziyaret 2 EKİM'den sonraydı. ADAY BELİRLENDİKTEN sonra yani! Açıklamada Kemal Bey'in DEVLETTEN KİMSE ile görüşmeyeceği ilan edilirken sadece Bernie Sanders ve öğrenciler ile buluşacağı vurgusu yapılıyordu...

Sanders, işçi bir ailenin çocuğu olarak BROOKLYN'de dünyaya geldi. Burada bir yıl kolej okudu. Sonra Chicago Üniversitesi'ne devam etti.

Babası Elias Ben Yehuda Sanders GALİÇYALI'ydı.

Elias Sanders, 1921'de ABD'ye göç etti ve bir boya satıcısı olarak hayatına devam etti. Bernie'nin annesi Dorothy Sanders (Glassberg) New York'ta Yahudi göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sosyal yönü çocukluğundan beri öne çıkan Sanders aynı zamanda iyi bir koşucuydu.

James Madison Lisesi'ne katıldı. New York City kapalı bir mil yarışında derece yaptı. Siyasete merakı vardı.

Örgütlenmeler ile zaten bunu fazlasıyla belli ediyordu.

Bernie Sanders aslında İYİ BİR DEMOKRATTI...

2016 ve 2020'de Demokrat başkan adaylığı için önemli bir ADAY'dı. Hillary Clinton ile yarıştı... Duruşu ve mücadeleci kimliği kendisini potansiyel BAŞKAN ADAYI yapıyordu. Donald Trump'a karşı, her zaman her şartta Clinton ve Biden'ın yanında oldu. Çalıştı destek verdi. Ekonomik eşitsizliğe ve neoliberalizme karşıydı.

YENİ YEŞİL ANAYASA istiyordu!

Senatör Jim Jeffords'un dördüncü dönem aday olmayacağını açıklamasından sonra 21 Nisan 2005'te ABD SENATOSU yarışına girdi.

Sanders'ın burada karşısına önemli bir şans çıkmaktaydı!

Demokratik Senatör Kampanya Komitesi Başkanı JAMES MADISON LİSESİ MEZUNU Chuck Schumer'di... Schumer'in Bernie'yi onaylaması diğerlerinin önünün kesilmesi anlamına geliyordu. OKUL ARKADAŞLIĞI BÜYÜK İŞ BAŞARIYORDU...

Sanders, belediye başkanlığından SENATÖRLÜĞE yürüyordu. Başkan adaylığı için de potansiyel adaylar arasındaydı! Obama bile Sanders için kampanyada görev alıyordu. Tam destek veriyordu.

Bernie Sanders'in kalbi de aklı da DEMOKRATLARLA birlikteydi. 16 trilyon dolarlık YEŞİL DÖNÜŞÜM için rapor hazırlayan Sanders'ti.

Seçimleri kazanan Biden'dan hiçbir farkı yoktu. Yani BlackRock da, Biden da, Sanders da aynı fikirleri savunmaktaydı. Davos'un patronu Klaus Schwab gibi...

Sanders öteden beri ülke çapında güneş, rüzgar ve jeotermal enerji santralleri inşa etmenin gerekliliğini savunuyordu. Donald Trump ile bu noktada fena kapışıyordu. Trump'ı konuyu anlamamakla suçluyordu.

Biden, Trump'ı seçimlerde yenip BEYAZ SARAY'a gelince Sanders'in ismi ÇALIŞMA BAKANLIĞI için geçiyordu. Ancak SENATODAKİ gücünü kaybetmemek için bu planı şimdilik durduruyordu...

Sanders tıpkı BlackRock CEO'su Larry Fink gibi Klaus SCHWAB gibi 2030-2040-2050 YEŞİL DÜNYA PLANLARI yapmaktaydı.

Kemal Bey'in ABD'ye gideceği ve Sanders'la görüşeceği açıklanırken Avrupa Birliği'nin önemli bir karar aşamasında olduğu ilan ediliyordu. AVRUPA BİRLİĞİ, Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirmek için enerji sistemlerini dijitalleştirip yenilenebilir enerjiyi teşvik etme hedefiyle 565 milyar euroluk bir planı önümüzdeki hafta açıklayacaktı... Bu plan dahilinde 2030'da RUSYA ile enerji bağını tamamen bitireceklerdi.

Büyük dönüşüm için büyük start veriyorlardı...

YEŞİL ENERJİ YEŞİL DÜNYA için topyekun harekete geçiyorlardı. Bunun mimarlarından biri de Bernie Sanders'tı...

ABD'de Trump ve temsil ettiği petrol-silah lobisi ile Rusya-Kremlin-Putin buna nasıl tepki verecekti bilinmez... Nükleer gücü elinde tutanların cevabı olur muydu kestirilemez!

Ancak Kemal Bey'in buluşacağı isim olan Bernie Sanders öyle sıradan biri değildi. Belki burada çok kişi tanımıyordu. Gerçekte ise DEMOKRATLARIN ve BAŞKAN BIDEN'ın üzerinde büyük etkisi olan bir kişilikti. Yani Kemal Bey, BEYAZ SARAY'a gitmiş kadar olacaktı. Kemal Bey, KAPİTALİZMİ değiştirmekle işe başlayıp dünyaya YEŞİL format atmak isteyen önemli bir EKOL'le bir araya gelecekti. CHP lideri ziyaretini tamamladıktan sonra SEÇİM STARTI verilecek ve ritim çok artacaktı. EKOLLER ÇATIŞACAKTI... Bence...