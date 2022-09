FINK-THANK

BÜTÜN büyük savaşlar BÜYÜK sonuçlar doğurmuştur. Zaten savaşların amacı da budur.

Sırp lider Aleksandar Vucic ilginç bir açıklama yaparak BÜYÜK SAVAŞIN yaklaştığını söyledi. Sınırlar nerede başlar nerede biter bilenmez. Ancak operasyon aşaması geride kaldı. "İkinci Dünya Savaşı'ndan çok daha büyük bir savaş kapıda" demeye getirdi... Rusya ve Çin'in ötelenmesini de buna gerekçe olarak gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle çarkların döndüğünü ve başta ALMANYA olmak üzere AB'nin kaybettiğini yazıyorum. GAZ konusunda RUSYA'ya bu kadar bağımlı olan ALMANYA ve AB'nin kaybetmemesi mümkün de değildi. Bu çerçevede pek çok yazıyı buraya taşıdım. Bu konuda benim gibi düşünenler olduğu gibi bir de William Engdahl gibi isimler vardı. Engdahl Almanya'nın bilerek isteyerek RUSYA'ya gazda bağımlı hale geldiğini vurguladı. Ancak hepsinin altında yatan asıl gerçeğin DAVOS'un patronu olan Klaus Schwab'ın YEŞİL DÖNÜŞÜM ve BÜYÜK SIFIRLAMA planları olduğunu belirtti. Gelinen noktayı AVRUPA'NIN ENERJİDE ARMEGEDONU olarak betimleyen Engdahl kabaca şunları söylüyordu...

Nasıl petrolde büyük şirketler fiyatlara karar veriyorsa gazda da durum aynıydı. Gazın fiyatını belirleyen DEV ŞİRKETLER AB'nin kalbindeydi. Uzak değildi.

KÖTÜ KARAKTER gerekiyordu bu da PUTİN yapıldı. Ukrayna'ya girmesi gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdiler. Sonra hem gıdada hem enerji de UÇAN FİYATLAR BAŞ GÖSTERDİ.

Siemens'in getiremediği bir parça nedeniyle KUZEY AKIM kapatıldı.

Gaz ve enerji krizi ile YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ getireceklerdi. Büyük sıfırlamayı da. Ancak kitlelerin ikna edilmesi gerekiyordu. Rusya hem öteki hem kötü hem de bağımlı olunamayacak kadar güvensizdi. Bu algı savaşla birlikte oturdu.

Gaz kriziyle de herkesin zihnine kazındı. Zaten siyasi ekonomik ve kültürel aksiyonlara bakınca RUSLAR'a YAPTIRIM ortadaydı... Sonuçlar da...

YEŞİL DÖNÜŞÜM

YEŞİL ENERJİ parantezleri açıldığında akla ilk gelen isim doğal olarak YOLU DAVOS'a düşen Larry Fink oluyordu.

Hükmettiği 10 trilyon dolarla dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte küreselleşmenin sonunun gelmiş olabileceğini söyledi.

Peki Davos'un patronu olan Klaus Schwab ne diyordu!

Fink'ten devam edelim...

BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünya ekonomisini yeniden şekillendireceğini söyledi. Şirketleri, küresel tedarik zincirlerinden geri çekilmeye teşvik ederek enflasyonu daha da yukarı çekeceği konusunda uyardı. Fink, hissedarlarına gönderdiği yıllık mektubunda, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali son otuz yıldır tecrübe ettiğimiz küreselleşmenin sonunu getirdi" ifadelerine yer veriyordu!

Fink Rusya'nın işgalini şu sözlerle değerlendiriyordu:

"Şirketler ve hükümetler diğer milletlere olan bağımlılıklarını gözden geçirecek. Geçirmek zorunda kalacak...

Yani KÜRESELLEŞMENİN biçim değiştireceğinden söz ediyordu. Tıpkı Klaus Schwab gibi...

İklim değişikliğini merkeze alarak yatırım yapan BLACKROCK Rusya'nın işgalinden sonra olacaklara "Yeşil enerji kaynaklarına geçiş hızlanacak" penceresinden bakıyordu.

Kısa vadede NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK ZOR OLSA DA BUNDAN DÖNÜŞ YOK tespiti yapıyordu...

Küreselleşme ile birlikte sermaye hareketleri serbest kaldı. Yani para sahipleri ellerindeki gücü istedikleri yere yolladılar ya da çektiler!

Bu özgürlük doğal olarak ULUS DEVLETLERİN CANINI SIKTI. Ortaya çıkan ÇELİŞKİNİN düzeltilmesi gerekiyordu.

Nasıl yapılacaktı? İşte buna BÜYÜK SIFIRLAMA deniyordu... Komutan kim olacaktı? İşte onu şu an bilmiyoruz...

Küresel bir DENETÇİ gerekmekteydi...

PARA üzerinden BÜYÜK SIFIRLAMA konuşulurken, diğer kanaldan ise dijital dönüşümle birlikte tüm elektronik cihazlar akıllı hale gelecek, sensörler yardımıyla birbirleriyle iletişim kurup ihtiyaç halinde yapay zekâ yardımıyla kendi kendine karar verebilecekti. Bir yandan Endüstri 4.0 Devrimi kapsamında bireysel iletişim cihazları, evdeki beyaz eşyalar, üretimdeki makineler ve arabalardaki elektronik sistemler gibi etrafını algılayan cihazlar marifetiyle devasa miktarda veri üretilecek. Ve birileri de bu VERİLER ile dünyayı kontrol edecekti...

Dönelim başa... Sırp lider VUCİC BÜYÜK SAVAŞTAN söz etti.

Sadece sınırlarını bilmediğini aktardı. Gazpetrol- gıda ve kontrollü bir savaşla BÜYÜK SIFIRLAMA'nın önü mü açılmaktaydı? Almanya'nın bilerek başlattığı GAZ krizi işi buraya kadar götürecek miydi?

ABD'li BLACKROCK ALMANYA üzerinden RUSYA ve UKRAYNA'yı ateşe atarak büyük kurguyu başlatmış mı oluyordu?..

Ekonomiyi değiştirmek için sınırları ve eski sistemi mi değiştireceklerdi?..

Düşünmeye değer...

NOT: Daha 2014 yılında IMF Başkanı Christine Lagarde'ın Dünya Ekonomi Forumu'nda ekonomik sistemin sıfırlaması konusunu gündeme getirmiş olması ve Klaus Schwab'ın pandemi henüz altı ayını doldurmadan "Kovid-19: Büyük Sıfırlama" isimli bir kitabı piyasaya sürmesi doğal olarak akıllara "her şey planlı mıydı?" sorusunu getirmekteydi...