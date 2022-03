Pesco!

KASIM 2018'de G-20 Zirvesi için Arjantin'e gittik. Zirveyi takip ettik. Büyük sokak olaylarına tanık olduğumuz ilginç bir geziydi.

Gazetecilerin kaldığı otelde IMF Başkanı Christine Lagarde de konaklıyordu. Bunu kahvaltı masasında anlıyorduk! Gidip tanışıyor hatta güler yüzüyle fotoğraf da çektiriyorduk...

Hanımefendinin kahvaltıda bile şıklığı salonun her noktasından görülebilirken erkeklerden oluşan ekibini etrafına toplaması ve direktiflerini vermesi de gerçekten görülmeye değerdi.

İşte o günün akşamı Başkan Erdoğan'la gazetecilerin buluşması vardı. Belirlenen saatte belirtilen yere gittik.

Soru-cevap faslı başladı. Her gazeteci bir soru yöneltirken sıra bana geldiğinde "Avrupa Ordusu yani PESCO önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. O gün geldiğinde Türkiye nerede olur? PESCO ihtimaller dahilinde mi?" diye sordum. Başkan Erdoğan da "Köprünün altından çok su akacak. Bekleyelim.

Görelim..." cevabını verdi.

O cevap bu güne işaret ediyordu!

ABD'de Beyaz Saray'a TRUMP geçmiş ve AVRUPA'yı her şekilde hedef alan adımları atıyordu. Hiç çekinmeden. Buna karşılık AVRUPA'nın sesi de Fransız Devlet Başkanı Macron oluyordu. Macron ısrarla AVRUPA ORDUSU'nu gündeme getiriyordu. Hiç dilinden düşürmüyordu.

Macron, açık ve net bir şekilde "Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD'ye yaslayamaz. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı" ifadesini kullanıyordu. Ancak Başkan Erdoğan'a da o soruyu sormamdaki amaç, Macron'un RUSYA ayrıntısıydı! Fransız lider Macron, "Yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız" dedikten sonra "Rusya'nın da dahil olduğu Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimizin geniş kapsamlı bir değerlendirmesini başlatmamızı istiyorum" sözleriyle noktayı koyuyordu! Yani AVRUPA aslında RUSYA'yı yanına alarak yürümek istiyordu.

ENERJİDEKİ bağımlılığın nedeni de buydu.

Ekonomik olarak Moskova'yı rahatlıkla kendilerine bağlayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle enerjide Kremlin'in eline bakmakta bir sakınca görmüyorlardı. Ve diğer yandan bu hamleyle Moskova'nın ABD'den kopacağını hesap ediyorlardı.

2018'de de bu projeye en net şekilde iki ülke karşı çıkıyordu? Kimdi onlar? Evet!

ABD ve Brexit ile Avrupa'ya veda eden İNGİLTERE...

Ve o tarihlerde PUTİN, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine ilişkin törenlere katılmak üzere Macron'un davetlisi olarak Paris'e geliyordu. Rus lider AVRUPA ORDUSU ile ilgili bir soruya "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum. Güvenlik ve savunma alanında bağımsız olmayı istemeleri son derece doğal. Bu açıdan Fransa ile tutumlarımız örtüşmektedir..." diye cevap veriyordu.

İşte ABD kendi bekası için bu ilişkiyi, bu yakınlığı bitirmek ve mümkünse yeni bir oyun kurmak zorundaydı... Bunu görmek için de uzman olmaya falan gerek yoktu. ABD'nin çıkarları için AVRUPA ile RUSYA'nın bütünleşmemesi gerekiyordu. Aksi halde bu BÜTÜNLEŞMENİN sınırı Berlin'den Paris'ten Pekin'e kadar uzuyordu. Bu ABD için resmen SAVAŞ nedeniydi.

Oturup izlemezlerdi.

İzleyemezlerdi. Çünkü iki dünya savaşıyla doğan sonuçların ortadan kalkması, yeni bir DÜNYA DENGESİ kurulması anlamına geliyordu bu! Ya bozacaklardı ya da savaşla engelleyeceklerdi.

BOZDULAR! Ve bu oyunda ABD'nin yanında İNGİLTERE vardı. 2016'daki BREXIT buydu! Sık sık "TARİH, 2016'dan çok daha fazla söz edecek" diye yazmamın nedeni buydu.

Çarklar o tarihte dönmeye başlıyordu çünkü!

Zaman akıyor, aradan 4 yıl geçiyor ve AVRUPA'yla yakınlaşması düşünülen RUSYA, Ukrayna'ya giriyordu. Avrupa için kabus başlıyordu. Bu da CENEVRE'deki Biden- Putin görüşmesinden sonra oluyordu! Durum böyle olunca, TÜRKİYE çok kişinin tahmin etmediği gibi ÇOK ÖNEMLİ HALE geliyordu. Belki erken yazdığımız için biz de anlaşılmıyorduk! Bilemem!

Neyse...

Savaşla birlikte TÜRKİYE OLMAZSA OLMAZ oldu! Bu da doğaldı! Bunu en iyi AVRUPA biliyordu.

Canları yanan ve yanacak olan onlardı çünkü! Bu ritimde Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AVRUPA adına konuşuyor ve "Türkiye UKRAYNA savaşında bir DENGE politikası yürütüyor. Bir yandan açık ve net şekilde NATO ve UKRAYNA'nın yanında yer alıyor. Bu da AVRUPA BİRLİĞİ'ni memnun ediyor. Diğer yandan ise BATI'ya eleştirilerini yöneltiyor.

Türkiye bu denge politikasını uzun süre sürdüremez..." diyordu.

Türkiye çok önemliydi.

Ve herkes kendi tarafında görmek istiyordu. Sık sık yazdığım gibi bu ABD için de Rusya için de Çin için de Avrupa için de geçerliydi! ŞARTTI!

Uluslararası Para Fonu (IMF) de topa giriyor uyarı üzerine uyarı yapıyordu!

IMF "Rusya'nın Ukrayna işgali küresel ekonomiyi etkileyecek. Büyümeyi yavaşlatıp enflasyonu artıracak. Gıda ve enerji fiyatlarını yükseltecek. Tedarik zincirlerinde kopmaya neden olacak. Belirsizliği büyütecek..." sözleriyle işin ciddiyetini anlatıyordu!

Alman Başbakan Olaf Scholz "Putin bu savaşı en az bir yıldır planlıyordu.

Yaptırımlara karşı tedbirini aldığını düşünüyorum..." diyerek durumu özetlemeye çabalıyordu. 2022'de Rusya gibi bir DEVLET, AVRUPA'nın kalbine doğru hamle yapıyorsa YAŞAYACAKLARI sır da sürpriz de değildi! Emin olun bütün bunların hesabı önceden en ince ayrıntısına kadar yapılırdı! Yapıldı da... Büyük GÜÇLER, zar atmaz...

İşte bu kurgu başladı...

Hızla ilerliyor. Tekerin döndüğü ilk tarih BREXIT!

Yani 2016! Ve bu oyun TÜRKİYE'yi içine aldı.

Alacak da... Önümüzdeki günlerde TÜRKİYE'nin TAVRINI net olarak göreceğiz. Sık sık yazdığım gibi TÜRKİYE'nin DENGE POLİTİKASI

İSTENMEYECEKTİ! Ki bunu söylemeye başladılar!

Herkesin gideceği bir KAMP vardı. Bakalım ANKARA nereye park edecekti.

Başkan Erdoğan'ın daha 2018'de bu konuya ne kadar hakim olduğunu Arjantin'de gördüm... Sonucu merakla beklemekten başka çaremiz yok... Net olan hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı...