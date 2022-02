Dua!

RUSYA Ukrayna'yı vurdu...

Bekliyorduk yazdık da...

Kendi gördüğümü, bilinen şablonların dışında buraya taşıdım. "Umarım yanılırım " diye de not düştüm. Ortalık toz duman... Borsalar çöktü şirketler değer kaybetti, buğday fiyatları uçtu, altın fırladı, döviz yükseldi, petrol aldı başını gitti, doğalgazın ne olacağı belli değil!

Rusya gibi büyük güçler, silaha davrandığı zaman bunun küresel yansımaları olur. Eğer Rusya'nın bu müdahalesi tahmin ettiğim gibi CENEVRE'de Biden-Putin görüşmesinin sonucu ise en az 5 kuş vuracaklardı!

Çok yazdım. Önceki Başkan Trump döneminde BEYAZ SARAY, RUS DALGASIYLA sarsıldı. Seçimlere Ruslar'ın hile karıştırdığı ve TRUMP'ı seçtirdiği ileri sürüldü.

Trump'ın yanındaki 67 isim görevden ayrıldı ya da bırakmak zorunda kaldı. Steve Bannon'dan Michael Flynn'e, Paul Manafort'tan George Papadopuulos'a kadar... Sanki TRUMP döneminde bir akıl sahne alıyor ve RUSYA'yı "ÖTEKİ" yapmak için düğmeye basıyordu. Kremlin'e ABD'nin kaderini etkileyecek kadar bir güç atfediliyordu. Az şey değildi bu!

Rusya vurdu... NATO'dan Biden'a, Boris Johnson'dan Olaf Scholz'a kadar konuşan çok. Ancak bir şey söyleyen yok. Önceki gün "Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı" diye yazdım.

NATO, UKRAYNA'yı acil toplantı ile arasına alsa, RUSYA bir adım atamazdı! ANCAK ALMADILAR RUSYA DA VURDU! Rus askerlerinin UKRAYNA'ya girmesinin birden fazla sonucu olacaktı. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ büyük zarar görecekti. Belki tümden değişmek zorunda kalacaktı. Kremlin'e diş geçiremeyen Birleşmiş Milletler'in içi boşalacaktı.

İNSAN HAKLARI ve ULUSLARARASI KURULUŞLARLA dünyaya nizam vermeye kalkan Avrupa Birliği çöküşün eşiğine gelecekti.

NATO'nun yeterince caydırıcı olmadığı anlaşılacaktı. İttifaklar gözden geçirilecekti. Lenin ve Stalin'i eleştiren Putin, yeni ROMANOV olarak sahne alacaktı...

Kremlin'in tek başına bu değişimi yapması ihtimal dahilinde değil! Öteden beri yazdığım gibi Putin ile Rusya ile DERİN BAĞLARI bulunan ABD'nin rakip olarak gördüğü AVRUPA'yı budayacağını düşünüyorum.

Sahne önünde kavga eden Biden ile Putin'in birbirinden uzak olduğu kanaatinde değilim. Baksanıza ABD Başkanı "Eşim ile Ukrayna için dua ediyoruz" diyor. Oysa yapabileceği onlarca seçenek var! Ama Biden herkesin yapabileceğini tercih ediyor ve DUA'da karar kılıyordu. Bir de 3 ŞUBAT'ta yapılan ULUSAL DUA KAHVALTISI vardı.

Biden orada "Dünya 2022'de tamamen değişecek. Bunu bilin" diyordu. Rus derin devleti öteden beri ULUSAL DUA KAHVALTISI'na EN AĞIR İSMİNİ YOLLARDI!

Lenin ve Stalin'e bindiren PUTİN aslında İMPARATORLUĞU geri istediğini ilan ediyordu.

Hatırlayan olacaktır.

Geçtiğimiz yıl St. Petersburg'da ROMANOVLAR'ın düğünü vardı...

Bolşeviklerin 1917'de gerçekleştirdiği Ekim Devrimi ile son Rus Çarı II. Nikolay'ı devirmesinden 100 yılı aşkın süre sonra ilk kez Rusya'da bir kraliyet ailesi düğünü yapılıyordu. 2008'de Romanovlar'a AZİZ unvanı veren Putin, KİLİSE'deki törene özel temsilci yollayıp sanki yeni dönemi anlatıyordu:

İMPARATORLUK GERİ GELECEK. ROMANOVLAR SİMGEMİZ. Ancak YENİ NESİL İMPARATORLUK OLACAK...

Düğünde servisi de Putin'in "şefi" olarak da bilinen Yevgeni Prigozhin yapıyordu!

Ruslar UKRAYNA'ya giriyor, Almanya Başbakanı Olaf Scholz "Bugün Ukrayna için "korkunç", Avrupa için ise "karanlık" bir gün... Putin büyük bir hata yaptı" diyordu.

Ve Putin'i ULUSLARARASI HUKUKU bozmakla tanımamakla suçluyordu.

KÜRESEL SİSTEM kurallara bağlı kalınarak bozulmazdı ki! Ya da yenisi KURALLAR ışığında kurulmazdı! Bütün gelişmeler, NATO'ya, ABD'ye güvenmeyen FRANSA'yı haklı çıkarıyordu. AVRUPA kendi ordusunu kurmamanın, zamanında TÜRKİYE'yi de içine almamanın cezasını çekiyordu. Hiçbir caydırıcı tarafları kalmamıştı...

YÜZLEŞTİKLERİ GERÇEK BUYDU! Rusya adım adım AVRUPA'yı kemiriyordu.

Avrupa'nın frenlenmesi ve geri gitmesinin herkese zararı dokunacaktı. Çin'e de... BÜYÜK TİCARİ İLİŞKİLERİ zarar görecekti.

AVRUPA, Çin'den 500 milyar DOLAR'lık ithalat yaparken, 200 milyar DOLAR'lık ihracat gerçekleştiriyordu! Artan petrol fiyatlarıyla birlikte kaybedilen pazar payı, ÇİN'de olumsuz iklim oluşturacaktı. ABD ise savaşa en uzak taraftı.

Sadece izliyorlardı. Ara sıra da DUA ediyorlardı! Trump "Biz olmasak şu an Paris'te ALMANCA konuşuyordunuz!" diyerek İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndaki rollerini hatırlatıyor ve NATO'nun bu işleyişle gidemeyeceğini gösteriyordu. Ve şu an görülüyor ki ABD olmasa NATO diye bir şey yok!

AVRUPA çaresiz ve sessiz! Bu korku AVRUPA başkentlerini yılar sonra titretiyordu!

Rusya'nın müdahalesinin askeri, siyasi ve özellikle ekonomik sonuçları olacaktı.

Pandemiden sonra gelen bu hamlenin kendiliğinden oluştuğunu düşünmek fazlasıyla iyi niyetli bir değerlendirme olur. Buğdayın bile bulunmama ihtimalinin konuşulduğu bir ikliminin kime ne getireceği kolay kolay hesaplanamaz.

Sahne önünde belli ki çatışan ABD ile RUSYA görecektik. Türkiye'nin, krizin perde arkasını bilerek adım atması şart. Özellikle ORTADOĞU için ne planlandığının anlaşılması hayati önemde. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO konusundaki acemiliği ve uluslararası dengeden bi haber oluşu, topraklarını AB ve NATO tarafından "KULLANILAN ÜLKE" konumuna getirdi. Trajedinin altındaki imza, komedyen Zelenski'nindi! Putin'in "NATO'ya karşı koyacak gücümüz yok" demesine rağmen NATO'nun LAF'tan başka bir şey üretememesi size de ilginç gelmiyor mu?

OYUNUN çok büyük olduğunu anlatmıyor mu? Rusya'nın darbesi YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin ilk adımı...

Gelişmelere buradan bakanın kazanacağı bir süreç başladı...

Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar uzanan eksende RUSYA'nın sert adımları duyulursa, Türkiye'nin hem Suriye'de hem ORTA DOĞU'da hem de ORTA ASYA'da kendi yazılımını yapması gerekecektir.

Ekranlardaki savaş görüntülerinin dışına çıkıp düşünmenin çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz...