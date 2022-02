Bu kriz niçin!

UKRAYNA-RUSYA arasındaki, daha doğrusu ABD-Rusya arasındaki sorun dünyanın tepesine geldi oturdu. EN çok etkilenecek olan da AVRUPA. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu gören Fransa, özellikle son dönemde AVRUPA ORDUSU'nu gündeme getirdi. Arkadaki asıl oyuncu ALMANYA olsa da bu hayata geçmedi. Geçemezdi.

Güçleri yetmezdi. İkinci Dünya Savaşı gösterdi ki dünya üzerinde gerçekten çok akıllı adamlar var.

Bunların kurduğu sistemi SOVYETLER yıkılsa bile aradan 70 yıl geçse de anlamayan koca bir çoğunluk söz konusu. Bence şimdi de böyle bir iklimden geçiyoruz.

Kimseyi yüceltmek istemem.

Böyle bir amacım da yok.

Ancak TÜRKİYE'nin önünde fırsatların da risklerin de olduğu bir 100 yıl var.

Burada doğru hamle ile büyük payı alabiliriz. Sanırım önce OYUNU anlamalıyız...

Ve son 70 yılı çok iyi okumalıyız... Başkan Nixon'ın 1972'de Çin'e gidişinden LİBERAL dünyanın çatlaklarına ve bulunan son çözüme odaklanmalıyız...

Ukrayna-Rusya krizinin nedeni NATO! Daha doğrusu ABD! Ukrayna'nın NATO'ya alınmak istenmesi, Batı'nın bir parçası yapma stratejisi, birbiriyle bağlantılı üç bileşenden oluşuyor.

NATO ile Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Kiev'de Batı yanlısı liderler üretmeyi amaçlayan Turuncu Devrim'in kalıcı olması...

Rusya da "NATO, SOVYETLER dağılırken bize söz verdi. Doğu'ya doğru bir karış bile genişleme olmayacaktı..." diyerek doğru yerden hamle üstünlüğünü ele geçiriyordu. ABD öyle bir noktaya basınç uyguluyor ki RUSYA'nın cevapsız kalması mümkün değildi.

Ukrayna meselesi böyle start alıyordu...

Açalım... Önceki hafta "Petrol fiyatlarını yükselmesi, RUSYA'ya destekten başka bir şey değildir..." diye yazdım. Önceki gün de Trump konuştu:

Artan petrol fiyatlarıyla Rusya zenginleşiyor. Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsizdir...

DEVAM...

2001'de İkiz Kule saldırıları gerçekleşirken John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics adlı kitabın yazarı daha o tarihlerde önemli bir şey söylüyordu... Çin'in ilk hedefi ASYA'nın hegemon devleti olmak... "Saldırgan gerçekçilik" teorisiyle DEVLETİ anlatan West Point çıkışlı Prof. John Mearsheimer "Gücü eline geçiren her devlet genleşmek ister" diyordu... 2001'den sonra bakıldığında Prof.

Mearsheimer'ın haklı olduğu ortada... 1990'ların başında yoksul olan ÇİN, ABD'nin liberal politikaları sayesinde DEV haline geldi. Ekonomisi büyüyen ÇİN haliyle askeri kapasiteyi artırmak için düğmeye bastı. GÜÇLENEN HER DEVLET DIŞ POLİTİKADA AGRESİF TUTUM SERGİLER.

BUNUN AKSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Batı Dünyasını ABD'nin etkilediği, kontrol ettiği SIR değil. Çin bu dengeyi kurmak ve kırmak için ASYA'yı ele geçirmek niyetinde. Peki ABD'nin DERİN İSİMLERİNDEN Prof. Mearsheimer'ın bildiğini, Putin'i iktidara getiren DERİN RUSYA bilmiyor olabilir mi!

Mümkün değil...

ABD'nin dünya üzerinde 1.5 rakibi vardır.

Ve adımlarını ortaklarıyla birlikte buna göre atmak isteyecektir.

Büyük rakip kendisinden 4 kat fazla nüfusa sahip olan ÇİN'dir.

Diğeri ise ÇİN ile ilişkisi canlı olan AVRUPA'dır.

ABD, Çin ile mücadele etmek için önce AVRUPA'yı kontrol etmek isteyecektir.

Bunu da kışkırttığı UKRAYNA meselesi üzerinden RUSYA'ya havale ederek gerçekleştirecektir.

NATO'nun karşısına nasıl VARŞOVA Paktı kurulduysa şimdi ÇİN'İ PAKİSTAN-KUZEY KORE-LAOS-MYANMAR ittifakıyla göreceğiz. ABD ise DOĞU'da Japonya- Hindistan-Singapur-Vietnam- Avustralya gibi müttefikleri yeni formata hazırlayacaktı.

2 KUTUP hazırdı bile! Bu nedenle SOVYETLER ile kurduğu dengede dünyanın kalbi ORTA AVRUPA'da atıyordu. Şimdi alan çok daha geniş ve oynak!

GÜNEY ÇİN DENİZİ, DOĞU ÇİN DENİZİ ve TAYVAN öne çıkan ÜÇ MERKEZ OLACAK... ORTADOĞU da Çin'in enerji talebini kontrol etmek için önemini koruyacaktı... NÜKLEER SİLAHLARIN KONUŞACAĞI DÜNYADA bir hedefi yok etmek mümkün olmasa bile ÇEVRELEMEK en akıllıca yoldu. ABD de RUSYA'ya BÜYÜK PAY vererek ÇEVRELEME işlemini bitirmek istiyordu...

DERİN RUSYA, her geçen gün büyüyen ekonomisiyle artan askeri kapasitesiyle ÇİN'in günü gelince kendisini yutacağını öngörmekte zorlanmıyordu... Çin'in ABD'ye 20 yıl sonra açıktan meydan okuyacağı gün geldiğinde ASYA tamamen ÇİN TOPRAĞI olacaktı.

OLMALIYDI. Çin'in buna oynadığı SIR da değildi.

Rusya da farkındaydı!

Son tahlilde ABD ile sınırı olmayan RUSYA, ABD'nin gücüyle yürümekten hiç mi hiç çekinmezdi.

SOVYETLER bunu yaptı.

Putin neden yapmasın ki!

ABD ile Sovyetler arasındaki DENGE bambaşkaydı.

Ancak ÇİN farklı! DEVLET KAPİTALİZMİ ile üreten ekonomisi, büyük nüfusu ve her gecen gün artan askeri gücüyle ABD'den daha zengin olma potansiyeline sahipti. Korku bu! Sovyetler'i kontrol ederek dengede tutmak zor olmadı. Çin bambaşka bir güçtü! Yeni oyun, yeni kurgu, yeni ittifaklar şarttı.

UKRAYNA'nın RUS yörüngesinden çıkması için atılan adım, ÇİN'e karşı yapılan en büyük hamle diye düşünüyorum. İngiltere'nin BREXIT'la AVRUPA'dan ayrılması, NATO'nun 2021'den sahalara geri dönmesi, AUKUS ile ABD'nin nükleeri denizlere yollaması ve DOĞU'daki ittifakı genişletmesi... Bunlar hep ÇİN'e karşı atılan adımlardı... Başarılı olur mu olmaz mı bilemem.

Ancak benim gördüğüm denizlerden çevrelenen ÇİN, şimdi de ABD'ye meydan okumayı istediği ASYA'dan karadan çevrelenmekte...

ABD, Avrupa'yı silikleştirip Çin'i kontrol edebileceği bir oyunu başlattı. Ve İngiltere'den Japonya'ya kadar herkes oyunda.

Türkiye de dışarıda kalamaz. Dün de yazdığım gibi Türkiye TARAFINI SEÇMEYE ZORLANACAKTIR...

Ufukta önemli gelişmeler görünüyor. Bakalım neler olacak...