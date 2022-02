Kayıt dışı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu "İttifak halinde oldukları 5 partinin teklif etmesi halinde CUMHURBAŞKANI adayı olabilirim" dedi.

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na gitti. Orada "DEMOKRASİ" vurgusu yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ÇİN'deki OLİMPİYATLARIN bitmesini bekledi! Şimdi yeni bir aşamaya geçildi.

Bu arada dünya üzerinde önemli trafiği yöneten Jeffrey Epstein'ın yakın arkadaşı ve ortağı Jean- Luc Brunel cumartesi günü saat 01:00'de La Sante Hapishanesi'ndeki hücresinde asılmış halde bulundu! 76 yaşındaki zanlı, reşit olmayanlara tecavüz ve cinsel istismar amacıyla çocuk ticareti yapmak şüphesiyle soruşturulduğu için bir süredir tutuklu bulunuyordu. Brunel, 1977'de Karin Models'i 2004'te de Epstein'ın finansmanıyla ABD'de MC2 Model Management'ı kurdu.

Bu birliktelik 2019'a kadar sürdü. Şirket dağılınca New York'ta The Identity Models hayata geçirildi. Şu an "EN ÇOK ŞEY BİLEN

KADIN" olarak da anılan Ghislaine Maxwell, BRUNEL ile daha önceden tanışıyordu.

Maxwell büyük bir AĞ'ın önemli kadın oyuncusuydu. Medyaya yansıyan küçük yaşlardaki kızlara taciz ve tecavüz işin bir boyutuydu. Asıl önemli olan bu AĞ'ın içinde bulunan ve KASETLER YOLUYLA İSTENİLENİ YAPAN DEV FİGÜRLERDİ...

ABD başkanlarından prenslere, dev iş adamlarından şeyhlere kadar herkes bu AĞ'da yer alıyordu.

Epstein, ABD'de fakir bir mahallede doğan liseyi zar zor bitiren MATEMATİĞE kafası çalışan ve sonrasında da öğretmenlik yapan bir isimdi. DİPLOMASI yoktu ancak seçkinlerin çocuklarının gittiği okulda öğretmenlik yapıyordu. Arkadaşı olan Jean-Luc Brunel de sıra dışı bir isimdi.

Milla Jovovich, Sharon Stone, Monica Bellucci, Christy Turlington, Emma Heming ve Angie Everhart gibi pek çok ismi bulup parlatıyordu...

Brunel, Aralık 2020'de Senegal'e giden bir uçağa binmeye çalışırken Paris'in Charles de Gaulle Havaalanı'nda gözaltına alındı. ÖLÜME götüren yol o zaman açıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ SÖYLENDİ. Tıpkı yakın arkadaşı Jeffrey Epstein gibi. Epstein, DALTON OKULU'nda öğretmen olarak iş başı yapıyordu. İşe alan DİPLOMAYI aramayan da Donald Barr'dı.

Trump'ın Adalet Bakanı William Barr'ın babası yani. Epstein okuldan atılacakken oğlu ve kızı DALTON'a giden BEAR STEARNS'ın patronu ALAN GREENBERG ile tanıştı. Film gibi hayat orada değişti. Öğretmen Epstein gitti Wall Street'te önemli figür haline dönüşecek olan Jeffrey geldi. Daha sonra başka başka insanlarla tanışma ve sonunda dünyanın en büyük 3 istihbarat örgütünün merkezinde yer alan bir isim haline geldi. Borsada hem kazandırıyor hem de nam salıyordu.

Bunun ne kadarını kendi becerisi ve zekasıyla yapıyordu!

Bilmiyoruz.

Ancak başarı grafiği artarak devam edince yolu bir gün EDGAR BRONFMAN ile kesişiyordu. Bronfman "Bana daha az vergi ödemem için bir yol bulabilir misin?" diye soruyordu. O da bunu çok zorlanmadan yapıyordu.

Daha sonra KÜRESEL bir AĞ'ın KÜRESEL oyuncusu olarak yoluna tam gaz devam ediyordu.

KASETLERLE PARAYLA KÜÇÜK ÇOCUK TİCARETİYLE KAÇAKÇILIKLA var olan bir mekanizmanın görünen yüzü oluyordu.

Dr. Anthony Fauci'den Bill Clinton'a Prens Adrew'den Obama'ya kadar herkes dostuydu!

Hapishanede öldürüldü!

Arkadaşı yakın dostu SIRDAŞI Jean-Luc Brunel gibi... Ancak kayıtlarla ilgili hala sağlam bir bilgi yok!

Kim aldı? Kime karşı kullanılacak? Kimin çıkarı için? BİLİNMİYOR...

Epstein'ın içinde bulunduğu EKOL, ABD'den ÇİN'e kadar çok ama çok güçlüydü...

Arkada yer alan asıl patronlar ise dünya üzerinde devletlere meydan okuyan AİLELERDİ... Epstein'ın içinde bulunduğu ekip, COVİD'e kadar giden yolu açsa da bir el gelip onlardan hesap sorabiliyordu!

Devam...

Kemal Kılıçdaroğlu 73 yaşında. Elbette CUMHURBAŞKANI olmak ister. Doğaldır da.

Ancak ADAY gösterilmek başka KAZANMAK başka... Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yine kenarda tutarak konuştu.

ADAYLIĞI istediğini gösterdi. Ancak kendisinin yaptırdığı anketlerde bile 5. SIRADA çıkan bir KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A karşı kazanamayacağını bilmez mi! Bu nedenle ne ADAY gösterilir ne de aday olur!

Kemal Bey de İmamoğlu da bir gün arayla aynı şeyleri söyledi... İmamoğlu "Türkiye NATO'nun asli bir üyesidir. Avrupa'nın da asli bir parçasıdır. Ben her yerde söylüyorum:

Avrupa İstanbul'dan başlıyor. Dolayısıyla Türkiye de Avrupa'nın başlangıç noktası, vazgeçilmez bir parçası..." diyerek TÜRKİYE'nin konumunu belirledi.

Kılıçdaroğlu da "BAŞKAN olursa" Merkez Bankası'ndan EPDK'ya kadar kim varsa görevden alacağını ilan etti ve "Türkiye'nin yeri NATO'dur. NATO sadece askeri işbirliği örgütü değildir. Demokrasilerin de koruyucusudur..." sözleriyle AVRUPA'nın ve NATO'nun ERDOĞAN'a karşı yanlarında olduğunu hissettirdi. Kemal Bey asla ve kat'a tek başına ERDOĞAN'ın karşısına çıkmaz. Çıkamayacağını bilir. KÜRESEL ÇAPTA bir hazırlık olduğu aşikar...

NATO üzerinden düşünmek çok yerinde olacak gibi... Dünyanın gözü BEŞTEPE'de...

Bunun bilinmesinde fayda var...