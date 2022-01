Pet-rol

HERKESİN gözü kulağı UKRAYNA'da... Putin emri verecek, RUS BİRLİKLERİ sınırı geçerek Ukrayna'ya dalacak. Beklenti yüksek. BATI'dan ise "YAPTIRIM'dan" başka bir ses yükselmiyor. Şu an için en ileri giden yaptırımından da RUSYA'yı SWIFT SİSTEMİNDEN çıkarmak... Yani ülkelerarası ticaretin DOLAR'la dolaşımını önlemek.

Peki RUSYA çıldırdı mı?

Neden böyle bir kampı karşısına alıyor?

Ya da alıyor mu?

Bakalım... Kilit isimler üzerinden gidelim.

Anlamaya çalışalım...

ABD İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra SOVYETLER'i aldı karşısına, ANTİ- TEZ olarak koydu.

Böylece İNGİLTERE ile ALMANYA'nın Kremlin'deki elini kesti.

Sovyetler karşıdaydı.

ABD nükleer silahlar üzerinden bir sistem kuruyor, AVRUPA'yı bloke ediyordu. Buna ilk tepki ABD içinden geldi.

KÜRESEL EKOLÜN temsilcileri PARA ile silahsız bir dünyanın olabileceğini düşünüyordu.

Bu dengenin bozulması gerekiyordu. Sovyetler hedefti. Saldırdılar. Yıktılar.

Yeltsin'in gayreti ile Putin geldi. Evangelistler'in özel çabası ile Putin parlatıldı.

İçeride operasyon yapması için PARA şarttı. Çözüm hazırdı. Petrol fiyatları fırladı. Fırlatıldı. Putin parayı buldu. KÜRESEL SERMAYENİN önemli adamlarını yani YUKOS'un sahibi Mikhail Khodorkovsky gibi 21 ismi yedi... Khodorkovsky de temeli olmayan VERGİ KAÇAKÇILĞI gibi bir nedenle budanıyordu. 10 yıl hapiste yatıyor çıkınca soluğu BERLİN'de alıyordu. Sonra da İSVİÇRE'ye geçiyordu.

PUTİN'e ve sistemine karşı, AÇIK TOPLUM üzerinden yani SOROS'un temsil ettiği ekol üzerinden savaş ilan ediyordu. Sık sık "Amacım Putin'i devirmek değil o köhne sistemi bitirmek" diyordu.

Putin'i ciddiye almadığını belirtip, "O sistemde Putin'i abartmayın. Bu sistemi biliyoruz, olağan otokratik bir sistem. Komünist Parti genel sekreterliği dönemi gibi. Stalin'in ölmesiyle bir çok insan ağlayarak soruyordu, 'Şimdi kim onun yerine geçecek?' diye. Ve daha sonra birini bulduklarında sorun kalmıyordu..." sözleriyle rejimi değiştirmek istediğini ilan ediyordu. Soros da aynı şekilde düşünüyordu.

Çünkü ABD'nin içinde yol almak kolay gibi dursa da RUSYA dünya üzerinde "ÖTEKİNİ" temsil ediyordu ve Kremlin'in bu hali tasfiye edilmeliydi. Dün de yazdığım gibi UKRAYNA meselesi bu nedenle çok önemliydi. Gürcistan ya da UKRAYNA'daki RENKLİ DEVRİMLER'in amacı RUSYA'yı sıkıştırmak ve Moskova'ya ÖZGÜRLÜK GÖTÜRMEKTİ!

Putin göreve geliyor hemen etrafındaki ülkelerde hareketlenme oluyordu. 2003'te Eduard Şevardnadze Gürcistan'da gidiyordu. Bir yıl sonra da Ukrayna'da YUŞÇENKO geliyordu. TURUNCU DEVRİM ile...

Aslında ABD'nin içindeki savaşın buralara uzamasıydı olay. ABD'deki değişimi RUSYA ve etrafından başlatmak isteyen bir akıl vardı.

Bu, ANA VATANI AVRUPA olan KÜRESEL SERMAYEDEN başkası değildi. Petrol üretici aileler zaten bunlara uzak değildi. Avrupa karargahtı. Ancak ABD ve RUSYA'nın temsil ettiği ekol karşılarında yıkılması gereken kaleydi. Mücadele kabaca böyle yürüyordu.

Ve şimdi güncellenerek ilerliyordu. İşin ilginci, KRALEÇİ de ABD-RUSYA ittifakının yanında duruyor gibiydi.

Tıpkı Türkiye gibi...

Türkiye burada çok önemliydi.

AVRUPA yanlısı iktidar geldiği an ABDRUSYA arasındaki denge yıkılabilirdi. Çünkü ORTADOĞU Türkiye üzerinden başka kanala sürüklenirdi. Şu an için AK PARTİ-MHP ittifakının karşısında yer alan ekol bunu temsil etmekteydi.

Erdoğan tasfiye edildiğinde sadece AK PARTİ değil dünyanın dengesi de değişecekti. Karşı ekolde NAKİT ÇOK OLDUĞU için de fırsatı yakaladıkları an ülkeyi sıcak para denizine çevireceklerdi.

Bu nedenle ERDOĞAN'ı hedef alan muhalefet sık sık "6 ayda çözeriz" diyordu... Erdoğan ise karşıdan gelecek saldırılara karşı KATAR'ı yanına alıyor Azerbaycan'ı da koluna takıyordu.

KÜRESEL EKOL'ün PARA üzerinden gelen baskısına karşı çözüm olarak... Bu dengede dikkat edilmesi gereken iki önemli oyuncu daha vardı. Bank of America ile Goldman Sachs...

Birkaç ay önce Bank of America "Petrolün varil fiyatı Haziran 2022'ye kadar 120 dolara yükselecek..." öngörüsünde bulunuyordu.

Ukrayna'da tansiyon tırmanırken Goldman Sachs sahne alıyor ve "Petrol fiyatları 100 dolar bandında olacak" açıklaması yapıyordu...

Geçtiğimiz yıl EKSİ 35 DOLAR'a düşen petrolün geleceği, nokta açısından bu tahminler çok ilginç! Petrol fiyatlarının artması demek, RUSYA'nın gelirlerinin tavan yapması, petrol üreticisi ülkelerin paralarını ABD'ye yollaması ve KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM üzerinden operasyon yapmaya kalkanların PETRODOLAR'la durdurulması anlamına gelmekteydi...

Dünyanın tepesinde yaşanan bu mücadele haliyle TÜRKİYE'de de canlı olarak hissediliyordu... Genel olarak MUHALEFET KÜRESEL EKONOMİ ile irtibatlı olarak siyasetini götürmekteydi...

Savundukları değerler üzerinden ERDOĞAN'ı eleştirmekteler... Aynı şekilde "Moskova seçimlere müdahale etti" diyerek Trump da hedef oluyordu... Erdoğan bu noktaya gelirken hem mücadelelerden operasyonlardan çıkıyor hem de eski arkadaşlarıyla yollarını ayırıyordu. Aslında içeride ve etrafımızda yaşadığımız her gelişme en tepede olan savaşın cephelerinden başka bir şey değildi. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve FOSİL YAKIT meselesi de cephelerden biriydi...

Osman Kavala ile Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocaların eylemleri de... Rusya'nın bu kadar açıktan hedef alındığı dönemde, Türkiye de çok dikkatli olmalıydı...

KÜRESEL EKOL'ün şapkadan tavşan çıkarma becerisini, kimse yok sayamaz çünkü...