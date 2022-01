Perde arkası

KAZAKİSTAN'DA olaylar yavaşlamış görünse de, orada hesaplaşma bitmiş değil. Bir iki gün içinde de sonlanmasını beklemek pek akıllıca olmaz.

Bunu zaten birkaç gündür yazıyorum.

Peki ne oldu?

Neler olacak? Türkiye etkilenecek mi? Üzerinde düşünmemiz gereken husus bu... Kazakistan olaylarının, ABD'nin AFGANİSTAN'dan çekilmesinden sonra yaşanması, bölge için de İPEK YOLU için de ayrı bir değerlendirmeyi hak ediyor... Şu an için hala pek çok soru cevap bulmuş değil...

Ben de bunların peşine düştüm. Önce KAZAKİSTAN'da bulunan iki önemli dostuma ulaşmaya çalıştım. İKİSİ DE DEVLETİN İÇİNDE DEVLET GİBİ İSİMLERDİ... Birine ulaşmayı başardım.

Diğerinden haber alamadım. Ancak ulaştığım dostum haliyle rahat değildi.

Konuşamıyordu. Böyle iklimlerde son derece doğaldı bu... Ancak alevlerin hala canlı olduğu KAZAKİSTAN'dan bir şeyler yazmak durumundaydım. Ve aklıma uzun zamandır aramadığım çok önemli başka bir isim geldi. O isim ise yaptığı görev nedeniyle çok özeldi!

Ulaşabileceğimi, ulaşsam bile konuşabileceğini hiç düşünmüyordum.

Şaşırttı! İnanılmaz bir sıcak selamlaşmadan sonra sohbet başladı...

Kabalık etmemek için "Dilersen soruları yolla.

Elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım" diyerek konuşmayı istediği kulvara çekti. İtirazım yoktu. Çünkü bu bile konuşacağının işaretiydi...

Onun talebini karşılarken, ben de "Olayların bilinmeyen yönlerini anlatacağınızı düşünüyorum. Medyada yer bulmayan perde gerisini sizden alacağımı umuyorum..." diye araya girdim...

Gülümsedi... Yine beni şaşırttı... "Merak etmeyin şaşıracaksınız..." sözleriyle şaşkınlığımı daha da artırdı...

Çok fazla zamanı olamayacağını bildiğim için "sizi dinliyorum" diyerek sözü kendisine bıraktım...

O da başladı...

"Kazakistan ile ilgili yazılanları biliyorum. Çok şeyi takip ediyoruz. Ancak çok önemli noktalar gözden kaçırılmakta...

Kazakistan zengin bir ülke ancak bu zenginlik bildiğiniz gibi YÜZDE 20 gibi orana yansıtılıyor.

Genel çoğunluk geçim şartları itibariyle zorda.

Ve bu geçim sıkıntısı içindeki insanlar uzun zamandır operasyon için hazırlanmaktaydı.

HAYAT PAHALILIĞI, kimleri rahatsız ediyorsa birileri orada karargah kurmuştu..." Hemen araya girdim.

"İsimlerden gidebilir miyiz?" "Tabii ki..." diyerek devam etti...

"Olayların arkasında, başında sonunda Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev var..." Donup kaldım... Araya girdim... "Ayrıntı verir misiniz?" diye ısrar ettim...

Devam etti... "Hayat pahalılığının kimi nasıl ne kadar etkileyeceği biliniyordu. Hesaplar bunun üzerine kuruldu.

Olayların başlaması, ALMATI'ya gelmesine bir bakın.

ALMATI'da 24 saat kimseye müdahale edilmedi. Bazı meydanlarda bu süre, daha da fazlaydı. Tokayev ve ekibi olayların büyümesini bizzat istedi. Bilerek toplulukların öfkesini artırdılar...

Olayların büyümesi isteniyordu. Öyle de oldu..." Peki neden?

"Tokayev, Nazarbayev ve ailesini tasfiye etmek istiyordu. Bunu da başardı..." Rus askerini davet ederek mi?

"Elbette hayır. RUS ASKERİNİ DAVET EDEN KAZAKİSTAN'A ÇAĞIRAN TOKAYEV DEĞİL NAZARBAYEV'Dİ..."

İyice şaşırmıştım... "Ne diyorsunuz siz?" diyerek hislerimi ilettim...

Devam etti...

"Nazarbayev RUSLAR'ı kurtarıcı olarak davet etti.

Oyunu gördü. Ancak geç hamle yaptı. Tokayev'in elinde olayları bastıracak kadar güçlü ordu vardı.

Amacı bastırmak değil, sokaktan iktidar çıkartmaktı. Bunu da yaptı. İSTİHBARAT BAŞKANI'NI tutuklayıp Nazarbayev'i can evinden vurdu. Eski liderin yani KURUCU BABA'nın bütün adamları tasfiye edilmekte. Ve RUSLAR'ın kurduğu masada pazarlık tüm hızıyla yapılmakta. Merak ettiğini biliyorum ancak Nazarbayev'in nerede olduğunu sadece kendisi biliyor! Nazarbayev'in zengin ettiği bütün isimler RUSLAR'LA yan yanadır. Bu sermaye grubu PUTİN'e ulaştı.

Nazarbayev zaten istiyordu. Bunu bütün Türki Cumhuriyetler biliyor... Putin TOKAYEV ile anlaşır mı? Orta bir yol bulunur mu? Bunu bekliyoruz. Nazarbayev büyük zemin kaybetti. En önemli adamları alındı.

Eğer geri dönecekse bu RUSLAR'ın, Putin'in sayesinde olacaktır...

Kolay mı? Değil...

Ancak çok sayıda kişiyi örgütleyip ellerine silah veren TOKAYEV'di...

Nazarbayev dönemini bitirmek için ciddi bir organizasyon var ortada...

Tokayev bu nedenle RUS ASKERLERİNİN kısa zamanda çekileceğini söyledi... Olaylarda çok sayıda KIRGIZ VATANDAŞI yakalandı.

Komşu ülkeden gelen göstericiler bunlardı. Hatta Vikram Ruzakhunov gibi ünlü KIRGIZ isimler bile bu listede yer aldı." Peki bu dengede Nazarbayev geri dönebilir mi? İhtimal var mı?

"Ruslar onu pazarlık konusu yapıp TOKAYEV'den istediklerini alacaklardır...

Bu amaçla masa kuruldu...

İstihbarat Şefi Karim Masimov'a gelecek olursak orası biraz karışık.

Nazarbayev'in her attığı adımı bilir. Hem PUTİN ile hem Biden ile arası çok iyidir. Biraz bekleyelim.

Sular durulsun tekrar konuşuruz..." Dostum bazı noktaları YAZMAMAK kaydıyla söyledi. Durum onun ağzından böyleydi. Olayın bu tarafını da yazmak istedim...