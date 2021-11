Balkanlar

OLAYLARA uzaktan KABACA bakıldığında iki gücün ÖNEMLİ virajlarda büyük mücadele verdiğini görürsünüz.

ABD için bunu defalarca MAIN STREET ve WALL STREET diye ayırdım.. Bunun başka başka tanımları vardı. Özellikle Türkiye ve Rusya'da... Sovyetler ABD'nin karşısında önemli bir gücü temsil ediyordu. Dünyayı ikiye bölüp yönetiyorlardı.

Buna itiraz ABD'nin içinden geldi. PARANIN etrafında toplananlar Rothschildler, Soroslar, Kissingerlar ülkeye daldı. Kendi ifadelerine göre 180 milyon dolara ülkenin tapusunu eline aldı. Biz askerle topla tüfekle İŞGAL beklerken koca SOVYETLER KÜRESEL FİNANS sisteminin eline geçiyordu.

Daha sonra yine ABD içindeki diğer güç yani MAIN STREET Putin'e destek oldu.

Petrol fiyatlarını fırlattı.

Putin para ile buluşunca OLİGARKLARA operasyon başlattı.

Ülkeyi geri aldı. O gün bugün SOROS ile PUTİN arasında kavga vardı. Bu kavganın simge isimlerinden biri Mikhail Khodorkovsky'di.

YUKOS petrol şirketinin sahibi ve Rusya'nın en zengin ismi olan Khodorkovsky 10 yıl hapis yattı. Putin iktidarı tamamen ele geçirince onunla birlikte pek çok OLİGARKI tasfiye etti. YUKOS 2006'da tamamen kapısına kilit vurulunca savaş bitmedi. DIŞ BASKIYLA Mikhail Khodorkovsky serbest kaldı. Sonra mücadele AÇIK RUSYA VAKFI (Open Russia) üzerinden yürüdü... Khodorkovsky Rusya'da sivil toplumu inşa ederek PUTİN'i ve rejimi değiştirmek istiyordu. Bunu da gizli yapmıyordu.

YOLSUZLUKLA suçlanan Khodorkovsky ve ortağı Platon Lebedev SİBİRYA'da zor koşullarda tutulmaktaydı.

Mücadele keskin ve can acıtıcıydı.. 2004 yılında Khodorkovsky FORBES'te dünyanın en zengin 16. insanıydı!

2013'te DIŞARIDAN gelen rüzgarla ünlü OLİGARK serbest kaldı.

Hemen ALMANYA'ya geçti. Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher karşıladı. Hem Khodorkovsky'nin hem de eşi Inna'nın İSVİÇRE'de özel bağları vardı. Basel'e gelip yerleştiler. Avrupa'yı artık rahat bir şekilde gezebilirlerdi. The Economist "Kremlin'in sürgündeki en önemli muhalifi" kapağıyla çıkacaktı! 2014'te Charlie Rose'a konuk oldu.

"1917 devriminden daha şiddetli bir ayaklanma kapıda" dedi...

2015'te ise en rahat ettiği yerin LONDRA olduğunu söylüyor ve mekan değiştiriyordu...

Tarihler 2016'yı gösterirken ilginç bir gelişme oluyordu.

George Soros, Rusya ile uzun süredir ilişkisi hakkında konuşmak için Open Russia Club'a geldi! Mikhail Khodorkovsky ile olan işbirliğini ve en önemli başarısı olan Açık Toplum Vakfı'nı uzun uzun anlattı.

Uzaktan bakıldığında Soros ve arkasındaki gücün hedefinde Putin gibi Erdoğan'ın olduğu da görülmekteydi.

Soros KOMÜNİSTLERDEN hiç hoşlanmıyordu.

Mücadele ediyordu. Bizde de KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEKLERİ vardı.

Aynı tabelanın değişik isimleriydi yani...

Başkan Erdoğan yaşadığı sıkıntıların önemli bir bölümünün SOROS'tan kaynaklandığını düşünmekteydi. GEZİ olayları ilk önemli adımdı. Kendisini tasfiye etmek isteyen organizasyonun farkındaydı. Hoş; karşı taraf bunu saklamıyordu.

Can Paker'in dediği gibi SOROS, AK PARTİYLE MÜCADELE EDİYORDU... Soros dün olduğu gibi bugün de pek çok partide etkindi! EKOL olarak vardı. Etkisi de hiç az değildi. KÜRESEL OYUN KURAN bu ekolün simge ismi SOROS bir iki yıl önce BALKANLAR'ı yazıyordu!

Soros, New York Times'ta yayınlanan ABD ile AB'yi 'göreve çağıran' makalesinde, Balkanlar'daki Türkiye-Rusya-Çin etkisinin kırılması gerektiğini savundu.

Soros "Batılı güçler, Balkan ülkelerini, yerel işbirliği ve nihayetinde Avrupa Birliği'ne giden yolda tutmayı başaramazsa; bu devletler Rusya, Türkiye ve Çin'in nüfuz alanlarına itilecek. Muhtemelen bunların arasında bölünecektir. Yani Balkanlar bir kez daha Balkanlaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya ekonomik olarak ne yapması gerektiğini anlatan SOROS yazısında "Başkan Erdoğan varlığını her devlette hissettiriyor" ifadelerini de kullanıyordu. Yanı doğrudan Erdoğan'ı hedef alıyordu.

Ve şimdilerde BOSNA karışıyordu...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik tansiyonu yükseltiyordu!

Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde, Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylüyordu.

Eller tetiğe gidiyordu!

Siyasi kriz tavan yapıyordu!

Akla ilk gelen soru da şu oluyordu!

Soros ve arkasındaki güç, Biden'ın BAŞKAN olduğu dönemde Erdoğan'a BOSNA üzerinden mi geleceklerdi? Dün de altını çizdiğim gibi bu mücadele dün başlamadı, yarın da bitmeyecek. KÜRESEL BİR KAVGANIN TAM

ORTASINDAKİ LİDER ERDOĞAN'dır...

Olaylara böyle bakmakta büyük fayda var..