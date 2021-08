Airbag

TALİBAN gündem... Normal!

Kılık kıyafeti, kadınlara bakış açısı, acımasızlığı daha doğrusu KORKUTUCU tarafı ön planda... Zaten burada tablonun bu tarafını parlatıp hükümete mesaj yollamak isteyen çok büyük bir kalabalık da var. Bu da net!

Eski alışkanlık...

Ben bununla ilgilenmiyorum. Sadece büyük tartışmaları içeri taşıyıp GÜDÜK haline getirmelerine itirazım var.

Hala pek çok olaya duygusal tepki veriyoruz. Sevdiğimizi yüceltiyor sevmediğimizi yerin dibine batırıyoruz. Ancak sonuç değişmiyor. Değişmez de...

Rasyonel kalıplardan kopmak sadece olan bitene uzak tutar bizi! O kadar! TALİBAN meselesi, ABD, Orta Asya ve Çin gündemde...

Ben başka pencere kullanmak istiyorum...

ABD kuruluşu itibariyle İKİ FARKLI SERMAYE YAPISINDAN OLUŞUR.

Bu gruplar de kendi ülkesinde ve dışında rekabet eder.

Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar budur. İki farklı sermayenin temsilcisidirler... Zaten ABD dediğimiz güç, ŞİRKETLERİN EVLİLİĞİDİR. Refah-kar-mutlulukhuzur- güvenlik ülkeyi bir arada tutar.

Bizim gibi milli manevi duygular değil yani... Bu nedenle ABD askerini de şirketlerini de her zaman ONLARIN ÇIKARI üzerinden değerlendirmek durumundayız...

Petrolü kontrol etmek için Afganistan'a da Irak'a ve Sudan'a da giden onlardı. Çıkarları için!

Kendi ihtiyaçları olduğu için değil rakiplerini kontrol etmek için...

Birkaç örnek üzerinden gidelim...

Çin'in 1960 yılındaki nüfusu, ABD'nin 2010 yılındaki nüfusunun iki katından fazlaydı. 667 milyondu.

Çin'in şu anda 1.4 milyara yakın.

Nüfus, yarım yüzyıl önce olduğu gibi hâlâ büyük ölçüde kırsal ve yoksul olsaydı, artışın şirketler için pek bir önemi olmazdı. Ancak bir akıl, ÇİN'in içini de dizayn etti! Çin'in büyümesinin motoru haline gelen imalat sanayiini, aynı zamanda öncelikle fabrika işçilerinden oluşan devasa bir orta sınıfı da oluşturdu. Ve bu orta, sınıf büyümeye devam etmekte...

Bazı kuruluşlar 2030'da Çin'deki orta sınıfın 1 milyarı geçeceğini söylemekte... Çin büyürken garip şekilde daha hızlı yol alanlar, ABD'li şirketler oluyordu...

Mesela Walmart'a bir bakın!

Dolaylı ya da doğrudan binlerce lokasyonda var. Nike? Pazarın lideri.

Takip eden ADİDAS. Bir iki yıl önce Nike'ın Çin'deki geliri 2 milyar dolardı! Stanfordlu patron Philip Hampson Knight'ın şirketi böyleydi.

KFC! Daha 1987'de Pekin'de ilk şubeyi açtı. İlk restorandan bu yana, zincir 650 şehirde 3.500'den fazla noktaya ulaştı. İkinci kimdi?

McDonald's! O da 1250 lokasyonda faaliyet gösteriyordu. İşi büyütelim...

General Motors, dünyanın en büyük otomobil üreticisi. Çin'de en çok satan markadır. 2010'dan sonra Çin'deki satışları ABD'dekini geçti. GM ihracatının yüzde 30'unu Çin'den yapmakta... Microsoft, Çin'deki PC işletim sistemleri pazarına hakimdir. Ancak korsanlık nedeniyle geliri ABD'dekinin çok altındadır. Devam... Forbes'a göre Boeing şu anda Çin ticari uçak pazarında %50'den fazla paya sahip! Çin, Boeing'in Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en büyük müşterisi... Sprite, %28 pazar payıyla Çin'de bir numaralı meşrubattır.

Sprite'ın üreticisi Coca- Cola pazarın toplam %63'üne hakimdir. INTEL... Gelir açısından dünyanın en büyük çip üreticisidir. Üretilen her 3 üründen biri Çin'de tüketilmektedir.

Dolayısıyla INTEL için ÇİN çok önemli bir pazardır! 2010'daki karı 20 milyar dolardı! Düşünün artık!

APPLE! Çinli rakipleri olsa da TABLETTE tek hakim...

Böyle onlarca örnek vermek mümkün... Anlatmak istediğim KOMÜNİST PARTİSİ ile yönetilen ÇİN'in dünyanın en büyük KAPİTALİST simgelerine ev sahipliği yaptığıdır. Gerçek olan budur. Kapitalizm Çin'in hem nüfusunu hem gelirini hem refahını artırmıştır. Ürettirdiklerini hem Çinliler'e hem dünyaya satmıştır. Bir koyundan birden fazla post çıkarmıştır. Öte yandan ÇİN ihracata dayalı ekonomi ile büyürken (denizleri kullanarak) İHRACATTAN DOĞAN GELİRİN büyük kısmını da ABD'li tahvillere-bankalara akıtılmıştır.

Evet kağıt üzerinde ABD ile Çin mücadele etmekte. Herkes gibi ben de çok yazdım. Ancak çok derinliklerinde, ABD'ye iki eliyle bağlı bir ÇİN gerçeği de var...

Buna İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra karar verildi.

Asıl start ise Başkan Nixon'la 1972'de verildi... KAPİTALİZM, acımasızca ancak ve ancak tek sesli ülkelerde bu kadar büyük kazanç elde edebilirdi. ÇİN'in hikayesi böyle başlıyordu... ABD şirketleriyle, teknolojisiyle ABD'de okuttuğu milyonlarca ÇİNLİ öğrenciyle Çin'i büyütüyordu. Ancak bu yetmezdi!

Bunun önlemini de almaydı!

TALİBAN üzerinden, Tayvan üzerinden, Suud Prens Selman üzerinden, denizlerde dolaştırdığı donanması üzerinden, ordusu üzerinden, NATO üzerinden bunu tesis etmekteydi... Çin'in kulvar dışına çıkmak istediği an Pekin'e başına gelecekleri gösterecek gücü olmalıydı. Bunun adı da BÜYÜK DENGEYDİ...

EL KAİDE üzerinden dünyayı titreten bir gücün Pekin'i terörle tanıştırması hiç zor değildi. Hiç yapmadı! Kendi içlerindeki ayrılığı kaşımak bu kadar kolayken ÇİN'e hiç baskı kurmadı! EN azından abartmadı. Anlatmak istediğim tarafları ve dengeyi iyi bilmeliydik.

Çin, SANAYİ MAHALLESİ olarak formatlandı... ABD de oradaki kazancı tüketen ETİLER...

Çin ne zaman ABD'deki DOLAR'larını çekmek istediğini söylerse, ne zaman içerideki ideoloji değişim işaretleri verirse, bilin ki o zaman, Washington'un karşısına dikilmekte...

Şimdilerde Afganistan'da yaşananlar, yakında başka noktalarda olacak olanlar da ABD'nin kendi güvenliği için AIRBAG oluşturmasıdır...

NOT: Yukarıdaki veriler artış gösterse de bir iki yıl öncekine aittir.