Tepedeki isim!

DÜNYANIN şeklini şemalini İKİ BÜYÜK akım belirler. Geride kalan herkes yazılı olmayan kurallara uyar.

Hepimiz gece gündüz orman yangınlarını konuşuyoruz.

Binlerce yerde yangın var. Sadece Türkiye'de değil yani. Ya genelin yaptığı gibi "HAVALAR ÇOK SICAK" diyerek yangına bir altyapı hazırlarsınız ya da "Terör örgütleri işbaşında" diyerek olayı biraz daha ete kemiğe büründürürsünüz.

Eğer dünyanın çatısındaki kavgaya giderseniz de bütün yangınların ana nedenini bulursunuz...

En tepeye çıkıp bakma fırsatınız olursa karşınıza NICHOLAS STERN isimli PROFESÖR çıkacaktır... Dünyayı değiştirmek için yıllardır çalışan, yeşil enerjiyi sahneye süren SIFIR KARBON iddiasını ortaya atan ve bunun için koca devleri etrafında toplayan isimdir. London School of Economics'te profesördür.

Dünya Bankası'nı perde gerisinden yönetti. Avrupa Kalkınma Bankası'nı da...

EN ÖNEMLİ LORD'ların başında gelir!

Kraliyet AİLESİNİN parası da ona emanettir. Prof. Stern, ASYA'yı çok iyi bilir. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'ni ve bununla birlikte sıfırlanacak olan EKONOMİYİ yıllardır anlatıyor.

2006'da bile İngiliz medyasında manşet oluyordu. Düşünün... Dün; ABD'de Trump'ın inceleme başlatmak istediği BLACKROCK'u yani dünyanın en büyük yatırım fonunu yazdım.

Benzerleri gibi bu FON da YEŞİL ENERJİ, YENİ EKONOMİ VE SIFIR KARBON diyordu... Trump'ı getiren güçle Biden'ı getiren güç burada ayrılıyordu. Çatışıyordu. Cumhuriyetçiler gibi Demokratlar'ın arasında da karşı cephede olan isimler vardı. Bu iki akımın temsilcileri nasıl AK PARTİ'de bugün varsa CHP'de de vardı. Az ya da çok!

Kesinlikle karşı ekibin içine sızılırdı.

Mesela Trump'ın yanından ayırmadığı kendisini batmaktan kurtaran isim Wilbur Ross, Rothschild Ailesi'nin adamıydı.

Trump'ın da gölgesi gibiydi...

Ancak PETROL üzerinden Rothschildler'le aralarında kan davası olan KOCH AİLESİ de Trump'ın arkasındaki güçtü. Petrol ve teknoloji denilince akla bu AİLE gelirdi... Kochlar da 450 ABD'li büyük zenginle Donald Trump'ı istiyordu... Destekliyordu. Bizde 15 TEMMUZ KALKIŞMASI oluyor birkaç ay sonra TRUMP Beyaz Saray'a geçiyordu. Hillary gelse burada işler çok daha karışırdı! Neyse... Başkan Trump 2018 yılı Temmuz ayında Londra'ya gitti. Windsor Şatosu'nda KRALİÇE'yi 15 dakika bekletti. Olacak iş değildi. Oluyordu. Seremonide adeta KRALİÇE'YE saygısızlık yaptı ezdi geçti attı... Bu BÜYÜK AMERİKA için İNGİLTERE'ye uyarıydı...

Çünkü dünyanın değişmesi gerektiğini söyleyen AKIL İNGİLİZ'di. Ve Trump ile arkasındaki güç buna karşıydı. SIFIR KARBON meselesi yani... Trump gelir gelmez DEMOKRAT kökenlilerin saldırısına uğruyor ve "RUSYA SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI" yaygarası kopuyordu. Başkan dirense de çok adamı tasfiye ediliyordu. Trump ile Putin, Trump ile Erdoğan arasında sorun yoktu. Ancak Biden ile Putin ayrı dünyaları temsil ediyordu... Biden, London School of Economics'te görev yapan Prof. NICHOLAS STERN'in açtığı yola destek veren BAŞKANDI! PETROLSÜZ DÜNYA İSTİYORDU.

Trump ise değil! Putin ise hiç değildi.

Biden, Kraliçe ile anlaşarak bunu ABD'nin yönetmesini istiyor. Trump ise "Hepinize karşı bir tek ABD yeter" diyordu...

Kavga, mücadele buydu. Biden gelince İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "Rusya zayıflayan bir güç" değerlendirmesi yapıyordu.

Kaldı ki Moore, İngiliz istihbaratının bir numarasıydı... MI6'in patronuydu... Aynı Moore'un Ankara'yla da sıkı ilişkileri mevcuttu.

İçeride her ne yaşanacaksa yukarıdaki kavganın sonucudur! Yukarısı hiç rahat değil! Bunu bir yere not edin.

Ormanlar yakılıyor mu?

Ne sandınız... Böylesine büyük savaşın içinde ORMANLARIN lafı mı olur!

Sloganların dışına çıkıp bakın.

Amigolara gülüp geçin...

NOT: Trump "ORTADOĞU'dan askerlerimizi çekeceğiz. Ancak petrol kuyularını korumaya devam edeceğiz..."diyordu! Unutmayın!