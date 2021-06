Son uyarı!

KAÇ zamandır anlatmaya çabalıyorum ancak gücüm yetmiyor.

Türkiye'de tamamen dışarıdan yönetilen bir gündem var.

Ülkeyi içeri hapsetmek ve olanı biteni ıskalamak için atılan pek çok adım mevcut. Dünyanın tepesinde olan biteni görünce bizim saplandığımız gündem gerçekten hayal kırıklığı...

21

Nisan'a gidelim.

Yazdıklarıma bakalım...

"Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 54 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 156 kişi de yaralandı. Olayın ilginç yanı ise oluş şekliydi!

Kazaya neden olan park halindeki bir kamyondu.

Kendi haline bırakılan kamyon rayların üzerinden kaymaya başladı. Tünelden çıkan trenin makinisti, haliyle görme şansını yakalayamadan çarptı.

Vagonlar devrildi..."

Devam etmişim...

"Geride bıraktığımız yüzyılda petrolü kontrol eden dünyayı yönetti. Bu yüzyılda ise çip üretimini kontrol eden dünyaya hükmedecekti!"

Asıl meseleye gelmişiz yani!

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelir gelmez ilk ve en önemli iş olarak ÇİP meselesini gördü!

Dünyanın gideceği yer belliydi.

Buraya odaklanması kadar doğal bir şey olamazdı.

ABD'nin operasyon ya da baskı merkezlerinden biri Tayvan ve yıldızı TSMC şirketiydi.

Tayvan'ın ikinci yıldızı ise United Microelectronics Corporation'du...

ABD'nin TAYVAN üzerinde baskı kurması son derece anlaşılır bir hamleydi.

Dünya genelindeki askeri ve ticari ihtiyaçlar TSMC tarafından karşılanıyordu.

Dünyadaki en büyük firmaydı.

Tekti!

Üretilen ÇİP'ler akıllı telefonlardan otomobillere, elektronik eşyalardan oyun konsollarına, PC'ler'den tabletlere kadar her yerde vardı!

Kullanılıyordu!

TSMC Arizona'ya yatırım kararı alıyor ve 12 milyar dolar için imza atıyordu.

ASIL ZAFER BUYDU!

APPLE gibi şirketler ÇİP üretecekleri zaman lisansa ihtiyaç duyuyorlardı.

Bu nedenle arkada asıl büyük oyuncu ARM'dı!

Bir İngiliz şirketiydi.

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holding, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı.

40 MİLYAR DOLARA...

Şirket, 4 yıl önce de Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı.

Nvidia bu anlaşmayla "yapay zeka çağında önde gelen bilişim şirketini yaratacağını" ilan etti.

Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyordu.

ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretiyordu.

ARM işin beyniydi yani...

ABD Başkanı Biden Kraliçe ile görüşürken de asıl mesele buydu. İngilizler ULUSAL SAVUNMA GEREKÇESİYLE SATIŞA ONAY VERMEK İSTEMİYORLARDI.

Ancak yine büyük ve gizli bir el devreyi girdi.

Nvidia'nın satın almasının onaylanması istendi.

Bunu yapan da ÜÇ BÜYÜK MÜŞTERİYDİ!

Broadcom Corp., MediaTek Inc. ve Marvell Technology Group Ltd.

Yani üç büyük ARM müşterisi İngiltere'ye "satın almayı onaylayın. Biz Nvidia ile yürüyeceğiz" diyordu...

ARM'ın eski sahibi olan JAPON SOFTBANK da sahne alıyor ve ilginç şeyler söylüyordu.

CEO'nun sözleri şöyleydi:

"SoftBank bu yüzyılda Mayer Amschel Rothschild'in 19. yüzyılda sanayi devriminin sermaye sağlayıcısı olduğu gibi "bilgi devrimi için de sermaye sağlayıcısı" olacak.

Sanayi devriminde insan gücünün yerini makineler aldı. Bilgi devriminde, makinelerin yerini yapay zeka alacak...

Bir önceki yüzyılın patronu Rothschild'di.

Şimdi ise biz olacağız.

Sanayi devriminde önemli mucitler vardı.

Ancak Rothschildler para vermese kimse adım atamazdı... Şimdi bizim dönemimiz başlıyor..."

SOFTBANK Yönetim kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son, bunları söylüyordu.

Anlayacağınız dünyaya ayar verenlerin liginden, yıllarca yazdıklarıma onay geliyordu.

SOFTBANK ile Nvidia'nın kardeş olduklarını not etmeme gerek var mı!

Bu ülke böyleydi maalesef.

Çok kişi hikaye anlatırdı.

Olan biteni fazla bilmezdi.

Görüyorum ki şimdi de aynısı yapılıyor.

Türkiye içeri çekiliyor.

Eskiye götürülmek isteniyor.

Pranga vurulmak isteniyor...

Olan biteni anlayıp doğru okumalarla buradan çıkılır...

Ancak enerjiyi boş konulara ayırmamak şart!