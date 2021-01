Kan davası

Başkan Trump, Savcı Robert Mueller, FBI Başkanı James Comey, hapishanede öldüğü söylenen değişik ilişkilerin adamı Jeffrey Epstein, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, damat Kushner, şu an hayatta olmayan ancak DERİN İLİŞKİLERİN derin ismi Roy Cohn, kongre baskını, ölümler, Biden'ın çıkışı, Türkiye'nin BATI'ya göz kırpışı, Almanya'nın yumuşaması ve dijital mücadele... "Bunların birbirleriyle ne ilgisi var?", "Trump bunun neresinde?", "Hangi dosyalar raftan inmek üzere?"

Gelin birlikte bakalım...

Trump BAŞKAN olup Beyaz Saray'a geldikten sonra, öncesinde hazırlanan "RUSYA 2016 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİ" iddiası ortalığı karıştırdı. Aslında ABD içindeki ve dünya genelindeki savaşın tanımıydı bu. Ancak içeride kimse bundan bir şey anlamıyordu. Dosya, özel yetkili Savcı Robert Mueller'deydi. Araştırmalar 2 yıl sürdü. 448 sayfalık rapor hazırlandı. Mueller raporunda kısa, net olarak 35 kişi ve 3 şirketin SEÇİMLERE doğrudan müdahale ettiğini belirtti... Ancak "SUÇ TEŞKİL EDEN KESİN KANIT BULUNAMADI" dedi... Belli ki pazarlık o gün için sonuç vermişti.

Savcı Mueller belki pek bilinmiyor ancak FBI'ın eski direktörüydü. Kendisi efsane isimdi. Yerine gelen James Comey de tıpkı Mueller gibi kurumda en sevilenlerin başında geliyordu. Mueller ile Comey görev devir teslimi yapıyor, COMEY Mueller'in açtığı yolda yürüyordu. RUSYA TABELASI radara yakalanınca işler karışmaya başladı. Rusya meselesi yüzünden Michael Flynn'den Paul Manafort'a kadar Trump'ın yanındaki pek çok isim hesap verdi. Bedel ödedi. Olay sanıldığından çok ama çok daha genişti, kimse görmüyordu... Trump, RUSYA DOSYASI nedeniyle FBI direktörü James Comey'i görevden alıyor, işleri karıştırmakla kalmıyor bir KAN DAVASI BAŞLATIYORDU... Şimdi olanlar ve yarın olacakların da dayandığı nokta burasıydı...

1970'lere gidelim... Trump bir el tarafından korunuyor ve devamlı ilerletiliyordu. Burada en çok öne çıkan isim sonraki yıllarda AIDS'ten ölen ünlü avukat Roy Cohn'du... Aslında Roy Cohn'dan Epstein'e, oradan da Maxwell'e kadar uzanan bir HAT vardı! Bu HAT siyasi olarak da istediği sonuçları alabilecek kadar güçlüydü. CİNSEL İÇERİKLİ DOSYALARLA açamadıkları kapı, tasfiye edemedikleri isim yoktu...

Trump, New York'ta iş hayatına başlayınca ilk gittiği isim ROY COHN'du. Cohn, Carmine Galante ve Anthony Salerno gibi gangsterleri temsil etmişti. İlişkileri yer altına kadar iniyor ve uzadıkça uzuyordu. Mafya babası Paul Castellano da her dediğini yaptırabildiği isimlerdendi. Cohn öyle kapılar açıyordu ki Rupert Murdoch bile müşterisiydi. Düşünün artık... Cohn'un desteği Trump'ın önünü açtı. Her belayı bir şekilde atlatıyordu. Engel tanımadan yürüyordu. Ancak avukatı çilingir Cohn normal bir hayat sürmüyordu. Cinsel tercihleri de ilişki AĞ'ı da bambaşkaydı... Trump'ı parlatan ve önünü açan isimlerin başındaydı. Bu destekle Trump büyüdü. Avukatı Cohn YAHUDİ olmasına rağmen YAHUDİLER'i sevmeyen biriydi. AIDS oldu. Kanser açıklaması yapıldı. Bilinmeyen ilaçları denedi. Bir müvekkilinin bütün mal varlığını üzerine geçirdi. Davalarla uğraştı. Sicili bozuktu. Ancak Trump çok ama çok mutluydu. Hatta hiç eşine rastlanılmayan bir ÇİFT ELMAS KOL DÜĞMESİ yollamıştı avukatı ve SIRDAŞI Cohn'a... Ancak Roy Cohn öldükten sonra gelen bu ELMAS KOL DÜĞMELERİNİN SAHTE olduğu ortaya çıkacaktı...

Cohn ölse de AYNI HAT, yani temsil ettiği ve "BAL TUZAĞI" ile ünlü ekol devam ediyordu. Artık onun yerine geçen isim Jeffrey Epstein'dı... Bu ekolün kritik ülkelerde DEĞİŞİK TABELALARLA İŞ YAPTIĞI DA SIR DEĞİLDİ... KÜRESEL BİR AĞ'dı... BAL TUZAĞI küresel oyunun bir parçasıydı sadece... Epstein sahne alınca Trump yanında bitti! Hiç düşünmeden o ekole yakınlaştı. Haliyle gençlik yıllarında tanıştığı Ghislaine Maxwell'e de... Cohn'dan sonra oyun daha büyümüş ve KRALİYET AİLELERİ de işin içine girmişti. Ve ÇOCUKLAR da... Mesela BOSNA SAVAŞI'nda 500 çocuk kaçırılıyordu. Küçücük çocuklar kayboluyordu! Kim gelip onları alıyordu? Gazete sayfalarına yansıyan kayıpların da birçoğu böyleydi. Alıp gidiyorlar, ancak KAYIP haberleri yapılıyordu! CIA'nın önemli bölümü işin içindeydi. Zaten bilen bilir, 400 CIA ajanı cinsel tercihlerinden dolayı tasfiye ediliyordu. Ancak bu HAT da aynı tercihler nedeniyle birçok ismi kullanıyordu... Bilmiyoruz ancak siyaseten dünyanın pek çok yerinde alınan kararların arkasında bu HAT vardı... Derinliklerde olan biteni haliyle kimse görmüyordu.

Şimdi gelelim güncele... Çünkü bu olay çok uzun ve derin...

Trump arkasındaki güce yaslanıp James Comey'i ve Savcı Mueller'i tasfiye etti... Ancak KURUMUN içindeki akıl, birliktelik hiç mi hiç boş durmadı. Jeffrey Epstein'ı içeri alan, sorgulayan ve ARŞİVİNE uzanan bunlardı... Trump'ı en zayıf yerinden vuruyorlardı yani. FBI, Trump'ın kan davasına çevirdiği düelloyu kabul ediyor ve derine iniyordu... Fısıltılara göre Jeffrey Epstein'in arşivinin önemli bölümü FBI'daydı... Konu Cohn'dan Epstein'e kadar uzanmaktaydı... Trump ve yakınlarının gizli tarihiydi masada olan... Sadece Trump değil, KRALİYET AİLESİNİN üyeleri de aynı dosyada yer almaktaydı...

Kongre baskınından sonra yeni BAŞKAN Biden'ın tepkisi sert olmuş ve "Bu bir çetenin işi" sözlerini sizinle paylaşmıştım. Burada "ÇETE" dediği altını çizmeye çalıştığım HAT'tı... Cohn'dan başlayan, Epstein'la devam eden, Trump'ı da yakınlarını da Kraliyet ailesini de içine alan HAT'TIN anavatanı KIRIM civarıydı! Bu nedenle Washington Post "Trump Kırım'a kaçtı" diye sahte manşet atıyordu... Bu ekolün haliyle Türkiye'de de uzantıları vardı. Buradakiler de güçlüydü... ABD içinde de hala çok güçlülerdi... Ortada bir OYUN vardı ve kirli oynanıyordu... Oyunun kuralları belli ki böyle yazılmıştı... İvanka-Kushner çiftinin TUVALETİNİN HABER olması da kavganın sıçrayacağı yeri göstermekteydi... İran'da önemli kolu bulunan, Kırım'da yaşamış, Kremlin'de korunmuş, Londra'dan akıl almış, Tel Aviv'de cesaret pompalanmış olan bir hareket şimdi

BEYAZ SARAY'ın ilk gündem maddesi... İsimlere girmek istemiyorum. Siz bulun... Ama kavga büyük ve yaralayıcı olacak... Zaten öyle de... Biz gözümüzle göreceğiz... ABD ve MAFYA ağının arkasında geçenlerde de yazdığım gibi FELİX SATER'e uzanan bir görünmeyen DAĞ vardı... Yukarıda geçen isimler perde önündekilerdi sadece... Yoksa olay çok ama çok derindi!