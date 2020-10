Oyun bozan

SANIRIM olayları alt alta koyunca Türkiye'nin verdiği mücadele daha net anlaşılacaktır. Öyle gerilimler yaşanıyor ki DÜN NE OLDUĞU aklımıza bile gelmiyor, gelemiyor... Oysa PERGEL'in ucunu bir noktaya koyup çevirmek ve belli zaman dilimi içinde oralarda neler yaşandığını not etmek gerekmekte...

Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir YPGPKK oluşumu istemekte. Bunu da 40 yıldır sürdürmekte. Bu SIR da değil.

BARIŞ PINARI

HAREKATI da öncekiler gibi fırtına gibi başladı. Türkiye güney sınırında TERÖR ÖRGÜTLERİNİ istemiyor ve bunun gereğini yapıyordu.

YPG-PKK tabelası arkasında ise başka başka güçler vardı.

Fransa gibi, ABD gibi... Zaten bunun böyle olduğu Trump'ın yolladığı mektupla ortaya çıktı.

Yetmedi, sonrasında Pompeo ile Mike Pence atladı uçağa Türkiye'ye geldi. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için gerekeni yapıyor ama ABD ile masaya oturuyordu.

Garip miydi? Değildi! Çünkü ABD Başkanı mektubunda Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini bildiriyordu!

Nöbeti PENCE devraldı.

Ankara'ya geldi. Masa kuruldu.

"120 saat içinde YPG geri çekiliyor" dedi... ABD'nin 1 ve 2 NO'lu isimleri YPG için sahadaydı. Olan buydu...

Devam...

Suriye'deki tansiyon sonra AKDENİZ'e taştı. Orada da ilk aşamada tıpkı SURİYE'de olduğu gibi FRANSA ile karşı karşıyaydık... Herkesin at koşturduğu LİBYA'ya Türkiye elini uzatınca sorun oluyor ve gerilim başlıyordu.

Osmanlı bakiyesi olan Libya'ya Ankara hassasiyet gösterince Macron'un uykusu kaçıyordu.

Akdeniz'de görev yapan Courbet isimli Fransız fırkateyni, Libya'ya yardım götüren geminin önünü kesmek istedi. Takipte olan TÜRK savaş gemileri anında müdahale etti. Eller tetiklere kadar gitti. Courbet olay yerini terk edince tansiyon NATO'ya taşındı. Suriye'deki gerilim AKDENİZ'in sularına taşınmış oluyordu. Sonra YUNANİSTAN devreye girdi. Fransa'nın itmesiyle birlikte kendi boyunu aşan sözler eden Atina sahadaydı.

Yunanistan da Fransa da AVRUPA'ya sesleniyor ve YAPTIRIM talep ediyordu.

Almanya da buna soğuk değildi ancak korkuları vardı.

MÜLTECİLER ve AVRUPA İÇİNDE YAŞAYAN 5

MİLYONA YAKIN TÜRK düşündürüyordu. Berlin'in eli kolu bağlanıyordu. Ankara hem karada hem denizde hem de masada hamle üstüne hamle yapıyordu.

Tansiyon düşmüyor, Pompeo İKİ KEZ YUNANİSTAN'a gidiyordu! Bu arada Fransızlar'ın kalbi gördükleri BEYRUT patlıyor ortaya çıkan tablo tüyler ürpertiyordu...

İsrail, Yunanistan, Rum kesimi ve Mısır'ın görünürde birlikte olduğu EASTMED gaz boru hattı projesi canlı tutuluyor, Türkiye ise buna LİBYA kartıyla "REST" çekiyordu. Buna ilk büyük tepki ise AVRUPA'dan değil Pompeo'dan geliyordu.

"KİMSE AVRUPA'YI

REHİN ALAMAZ, TEHDİT

EDEMEZ" diyordu... Suriye'de YPG ile yaşanan gelişmenin bir benzerini burada da görüyorduk.

Yaşanan bunca gerilime bir nokta konulması beklenirken sık sık "BU KONULAR MASADA ÇÖZÜLEMEZ" diye not düşüyordum...

Ve bir sabah uyandık, ne görelim! ERMENİSTAN AZERBAYCAN'a saldırmış...

Şaşılacak bir şey yoktu!

Türkiye'nin etrafı sorunlarla çevriliyor ve enerjisinin boşa gitmesi bekleniyordu.

Türkiye enerji-paragüç kaybedecek, BÜYÜK

GÜÇLER de gelip kafalarındaki kurguyu hayata geçireceklerdi.

Kabaca planları buydu. Kendi içlerinde kavga edenler bile konu TÜRKİYE olunca hemen İTTİFAK ÇATISI altında buluşuyordu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş haliyle manşetlere çıkıyordu. Çünkü bu YEREL GÖRÜNÜMLÜ BİR KÜRESEL CEPHEYDİ.

Savaştan dolayı pek fırsat kalmıyor ancak bilinmesi gereken ÜÇ BÜYÜK lobi vardı. BUNLAR Yahudi- Ermeni-Rum LOBİLERİ...

Bu üç lobi Türkiye dışında Ortadoğu'da da ABD'de de Fransa'da da çok ama çok güçlüydü... Ermenistan saldırıyor ve bu ÜÇ LOBİ anında PAŞİNYAN'ın yanında yer alıyordu... Zaten ALİYEV küçük medya dışında konuşacak bir alan bulamazken PAŞİNYAN'ın dünyanın tepesindeki yayınlara katılması ve röportaj veriyor olması olayı anlatmaya yetiyordu.

Bu yetmiyormuş gibi Macron çıkıyor "İSLAM DİNİNE" dil uzatıyor ve Putin'le görüşüyordu. Putin Ermenistan'a yüz vermiyor gibi görünse de atılan 300 km menzilli füzelerin üzerinde RUS MALI yazıyordu.

Fransa da ABD de zaten oradaydı... Suriye-Irak- Azerbaycan-AKDENİZ, Türkiye'nin olmazsa olmazlarıydı. Bu nedenle bu koordinatlarda bulunmalıydı.

Türkiye gücünü gösterdikçe ilginçtir MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN tepki geliyordu. Suudi Arabistan örtülü ambargoyu açık ediyor "Türkiye'den 1 dolarlık bile ithalat yapmayın" diyordu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da geri durur mu! O da çıktı ve "Türkiye bölgeyi istikrarsızlaştırıyor.

Barış çabalarını önündeki en büyük engel. Bir an önce uluslararası baskı kurulmalı" dedi... ABD'nin öncülüğünde İsrail ile ARAP DÜNYASI bir araya geliyor, sonra hep birlikte Türkiye'ye çullanmak için fırsat kolluyorlardı...

Bütün bu kırılmalar iç siyasette de görülmekteydi.

HDP üzerinden bile bakıldığında bölge siyasetinin taraflarını görmek zor olmuyordu. Türkiye bölgede var olacağını gösterdikçe öyle ya da böyle DÖVİZ üzerindeki baskı artıyordu. YABANCI yatırımcı gelmediği gibi turist de yollanmıyordu. GİZLİ AMBARGO tüm hızıyla sürdürülmekteydi... Bütün bunlar ANKARA'nın ne kadar sarp bir yolda önemli devletlerle yaptığı mücadeleyi anlatıyordu.

İran'ı ekonomik olarak çökerten, nefes alamaz hale getiren ABD aynı metotla Türkiye'ye çullanıyordu. Hiç parmak izi yoktu ama olan buydu. Ancak Türkiye, İran değildi. Açtıkları her cepheye Türkiye'nin koşuyor olması yine oyun kurucuları şaşırtmaya devam ediyordu... Yani AKDENİZ'de de Suriye'de de Irak'ta da Azerbaycan'da da Ege'de de aynı yapılarla mücadele sürmekteydi. Türkiye BÜYÜK PLANI BOZDUĞU için hedef oluyordu... SÖZ DİNLEYEN TÜRKİYE yerini GÜÇ GÖSTEREN TÜRKİYE'ye bırakınca hatlar karışıyordu! Olan bu...