Yol ayrımı
Justin Welby, çok değişik bir isimdi... David Cameron, Boris Johnson ile İngiltere Prensleri William ve Harry gibi Eton College'dan mezundu. KRALİÇE'nin yani KRALİYET AİLESİ'NİN KORUMASINDAKİ AKIMIN LİDERİ OLAN Welby, Enterprise Oil ve Fransız petrol şirketi Elf Aquitaine'da (TOTAL) da üst düzey yöneticilik yapmıştı. Daha sonra kendini dine vererek bir numaralı temsilci olmuştu. Ama PETROLÜ ve dengeleri çok iyi biliyordu! Doğal olarak... 15 Temmuz'dan sonra en akılda kalıcı açıklamayı Welby'nin de arkadaşı olan İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore yapıyordu... Moore "15 Temmuz'un arkasında kesinlikle FETÖ vardır. Bunu biliyoruz. Ama TERÖR ÖRGÜTÜ diyemeyiz..." şeklinde konuşuyordu... Israr karşısında ise "Terör örgütü olduğu yönünde elimizde kanıt yok" şeklinde cevap veriyordu... Zaten 15 TEMMUZ KIRILMASINDAN sonra Türkiye'yi terk etmek zorunda kalanlara bakın.. AKIN İPEK ile birlikte birkaç kişi Londra'ya, kalan büyük çoğunluk ise Almanya ile Amerika'ya gidiyordu... Bu KAÇIŞ HARİTASI bile 15 TEMMUZ'un arkasındakileri işaret etmekteydi... Moore, şu an MI6'in tepesindeki isimdi. Sanırım boşuna konuşmayacak kadar önemli bir yetkiliydi! Gelelim bugüne... İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra yapılan rol dağılımı, şu an için bitti. Yenisi de henüz kurulabilmiş değil. Çatışmalardan bunu anlıyoruz. SOMALİ'deki saldırı ile Bağdat'taki ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'nin basılması aynı zincirin halkaları sadece! DERİN ABD yani ROCKEFELLER ve yanındakilerin arzusu TÜRKİYE ve İRAN'ın onların safında olması. İPEK YOLU'nun kontrolü için iki kilit başkent Ankara ve Tahran çünkü... İran'daki iç karışıklıklar, Çin ile olan yakınlığına itiraz, ROLLERİN dağılımının henüz tamamlanmadığının işareti... İRAN için ne olur bilinmez. Her şık masada. Türkiye daha karmaşık. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kaybettiğini görmekte. Bu durum Washington'un bölgedeki bütün etkinliğinin sona ermesi anlamına gelmekte. Bu nedenle İÇ SİYASETTE LONDRA ile anlaşma yolunu seçmek için adım atmaları muhtemel... Türkiye 15 Temmuz'dan sonra haklı olarak Londra ile birlikte geleceğe adım atma kararı verirken canı en çok sıkılan Washington'du! NORMALDİ. Bu acıyı çekmek zorundalardı... Hataları diz boyunu geçmişti çünkü... En son yaptıkları finansal operasyon Erdoğan'ı tasfiye etmeye yetmemişti. Şimdi içerideki figürlerle LONDRAWASHİNGTON ortaklığının kapısını aralamaya çalışacaklardı... 1971 darbesinden sonra oturup anlaşmayı bilmişlerdi ne de olsa... BAŞKANLIK SİSTEMİNİN gelmesiyle birlikte CHP-HDP çizgisinin Rockefeller ekolünden uzak olmadığını görüyoruz. İYİ PARTİ ile SAADETİ'i de buralarda konumlandırmak aşırılık değil sanırım... Davutoğlu ve partisini de... AK PARTİ ile MHP ise bu ekolün karşısında... Yani ALMANYA-ABD arasındaki görünmeyen bağa karşı! YENİ DENGEDEN BÜYÜK PAY ALMAK İÇİN OMUZ OMUZALAR... Çok isimlere girmek istemem ama LONDRAWASHİNGTON olası ortaklığı buralarda sürpriz ön açmalara neden olur... Bazıları rüyalarında göremeyecekleri desteği bulurlar... Bence AK PARTİ en çok bu olasılığa dikkat etmeli... 2020'de çok şey yaşayacağımızı bilmemiz gerekmekte... Türkiye'nin her şekilde kazanacağı bir iklimdeyiz. NET! Yine de DİKKATLİ olmak iyidir!
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