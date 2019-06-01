Yeni Roma
Olaylar ve operasyonlar birbirini izledi. Türkiye DOST ve DÜŞMAN tanımını da bu nedenle tekrar gözden geçirdi.
Geçirmek zorunda kaldı. Dünyanın YENİ DENGE aradığı bir dönemde ANKARA sıkıştırılmak istenen kulvarı kabul edemezdi. Bunu da sembollerle gösterdi! S-400 de budur aslında... F-35 de bu çizgiye itiraz edenlerin masaya sürdüğü karttır!
Artık görüyorsunuz, AKDENİZ ya da KIBRIS sadece bizim gündemimiz değil.
Olmayacak da... Çok önemli adımlar DOĞU AKDENİZ için atılacak.
Hazırlıklar bu yönde...
Açalım...
IMF, Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası üzerinde her ne kadar Amerikan etkisi olsa da Rothschild ailesinin gölgesini görmezden gelmek pek mümkün değil.
Bu özellikle son 100 yılda finans gücüyle ülkelere yön veren ailenin bırakmak istemeyeceği bir güçtü. Sonra, BRICS Kalkınma Bankası kuruldu. Bunun da kuruluş kararı aile konseyinde alındı.
Şimdi aile çok gizli, yeni bir planı tamamlamak üzere.
PARA üzerinden yani...
Rothschild ailesi, TÜRKİYE, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Fransa, Monaco, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Fas, İsrail, Karadağ, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Tunus, Lübnan, Libya, Slovenya, Malta ve Suriye'nin içinde olacağı Akdeniz Kalkınma Bankası için çok önemli adımlar attı.
İsrail'de Netanyahu tarafından kurulamayan hükümetin nedeni de Akdeniz Kalkınma Bankası'na olan itiraz. Netanyahu, Washington'la karar almak istediği için hükümeti kuramıyor.
Kurduğu anda yönetemeyeceğini de biliyor.
Erken seçim bekleniyor.
Peki aile ne yapmak istiyor?
Amacı ne? Basit! Rothschild ailesi, Akdeniz Kalkınma Bankası ile Akdeniz'in kontrolünü almak istiyor.
Bankanın oluşturacağı güçbirliği ile ülkelerin Akdeniz'de ABD'ye karşı karar almasının önünü açacak!
ABD elbette KIBRIS merkezli planlarından vazgeçmiyor.
Geçmeyecek de... Ancak Kıbrıs'ın her iki tarafında da Washington'un erozyona uğradığı konuşulmakta!
BİRLEŞİK KIBRIS planı yaparken hem de...
ABD, Kıbrıs'ı hep kendi adası olarak görüyordu.
Elbette bunda İngiltere'nin de etkisi vardı ama öyle olmadığını gördü. Şimdi ABD, Kuzey Afrika'da da büyük sorun yaşıyor. Sadece Mısır ile ilişkileri iyi ama tercih zamanı, Sisi bile Rothschild ailesini seçebilir. Aksi ihtimal hiç yok.
Washington da bunun farkında.
Akdeniz her geçen gün daha da değerleniyor. Petrol ve doğalgazın yanında birçok adı açıklanmayan maden rezervine de sahip. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki petrol ve doğalgaz dışındaki madenleri de düşünürsek, ABD Akdeniz'de büyük bir meydan okumaya karşılık vermek zorunda. Yoksa çöküş başlamış demektir.
Belki de bu nedenle gemilerini buralara göndermekte! ABD, İran operasyonu ile Akdeniz'de yeni bir adım atmak istiyor. Kolay değil ama istiyor.
Özellikle Suriye artık ABD için çok önemli. YPG ile bölgede azalsa da var olan DEAŞ, Pentagon için çok değerli.
İsrail bile AKDENİZ'in ABD'nin elinden kayacağını görüyor.
Bu nedenle çok etkin adımlar atılması için Pentagon'da toplantılar yapılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz Kalkınma Bankası'nı engellemek istiyor.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Akdeniz Kalkınma Bankası fikrini ortaya atan ve aileye kabul ettiren kişi.
Beyaz Saray'da bir güç bunu engellemek isterken, çok önemli bir güç yani Kushner de tamamlanması için etkisini kullanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tarafsız olma yani bir akıma yakın olmama ihtimaliniz yok.
Beyaz Saray'da görevli olmanız için Pentagon'a yakın ya da karşı olmalısınız. Steve Bannon çok yakındı, ipi çekildi.
Kushner çok karşıydı, önü açıldı. Ya da tam tersi...
Amerika Birleşik Devletleri için önce çıkarlar gelir. Tabii iki Washington ve iki Beyaz Saray olarak düşünürsek, "Kimin çıkarları önemli?" sorusuna cevap aramalıyız.
Silah lobisinin gücünü unutmamalıyız. Yani Pentagon'un.
Bugün dünyadaki her 100 silahın 62'si Amerikan silah lobisi tarafından üretilip, satılıyor. Ona yakın en büyük güç ise Rusya, sadece yüzde 9...
O nedenle Pentagon çok güçlü. İşte o Pentagon, Akdeniz Kalkınma Bankası'nın kurulmasını engelleyebilecek tek güç.
Doğal olarak Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Fransa, Monaco, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Fas, İsrail, Karadağ, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Tunus, Lübnan, Libya, Slovenya, Malta ve Suriye de Pentagon'un hedefinde. Yani ailenin kurmak istediği Yeni Roma İmparatorluğu...
Pentagon ve silah sanayinin temel amacı ÇİN'i kontrol etmek, bulacağı yeni pazarları karıştırmak ve Pekin'e enerji sağlayan koridorları tasfiye etmek... İran burada başrolde olsa da KIBRIS ve etrafı İPEK YOLU için olmazsa olmazlardan... PARA ve silah bir kez daha bizim kıyılarımızda boy ölçüşecek. Öyle ya da böyle. Bu kavga olacak...
Şimdilik elense çekilse de salvolar peş peşe gelse de finalde yakıcı bir bileş güreşi var... Tam da bugünlerde yapılan BILDERBERG TOPLANTILARININ GİZEMLİ KISMINDA ACABA AKDENİZ KALKINMA BANKASI konusu gündeme gelir mi?
Sessiz ve güvenlikli salonda yapılan toplantılardan çıkacak kararları İran'da da AKDENİZ'de de göreceğiz.
Çok beklemeyiz. Anlaşma çıkma ihtimalinin azalması, SIFIRA yakın bir noktaya gelmesi endişeleri artırıyor...
Kıvılcım meselesi.
Bakalım ne olacak...
Kuzey KIBRIS'ın neden hiç tanınmadığını bir de bu pencereden değerlendirin!
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