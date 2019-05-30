Büyük masa!
Doğal ve anlaşılır. Seçimlerin tekrarı belki sandık heyecanını daha da artırdı! Adaylar çıkıp konuşmakta, hedeflerini ve nasıl İstanbul istediklerini açıklamakta. Bunlar elbette çok önemli. Ancak bunların dışında bundan çok daha önemli buluşmalar olacak.
Türkiye'yi de bölgeyi de dengeleri de değiştirecek buluşmalar.
Benim ilgimi çeken nokta da burası...
Günlerdir AKDENİZ'i, Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, YPG'yi, Suriye'yi, AVRASYA'yı, Çin'i yazıyorum.
Dengenin oluşacağı alan buralar. Elbette yazılmalı. Peki ne olacak? İşte bu sorunun net cevabı yok. Şu an için! Sanki görülmeyen bir yerlerde gücü elinde tutanlar, TETİKLERE ELLERİNİ KOYMUŞ BEKLEMEKTELER! Sanırım bu bir süre sonra çözülecek.
Taraflar net olarak adım atıp ya kıyasıya mücadele edecekler ya barışı merkeze alıp dengeyi kuracaklar... Haliyle biz İSTANBUL ile uğraşırken seçim sonucunun ne olacağını merak ederken ya büyük savaş başlayacak ya bizim de içinde olduğumuz denklem çözüme ulaşacak...
Açalım..
Bilderberg toplantıları hep önemli oldu. Ancak bu kez çok daha önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Nerede ve ne zaman? 30 Mayıs - 2 Haziran 2019 tarihleri arasında İsviçre'deki Hotel Montreux Palace'taki özel toplantıda ABD'nin kara kutusu Henry Kissinger, Donald Trump'ın yürüyen aklı damadı Jared Kushner, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA Direktörü Haspel'in iki yardımcısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kraliçe II.
Elizabeth'in aile üyesi gibi gördüğü İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney katılacak.
Toplantının ana iki meselesi var. Dünyanın konuştuğu ve merak ettiği iki konu..
Biri ÇİN diğeri ise İRAN...
Henry Kissinger ve Jared Kushner'in Çin'e karşı operasyonların yavaşlatılması gerektiğini savunacağı gizli değil. Mark Carney de Çin'e karşı operasyonların yavaşlatılmasını istiyor. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de... Ancak Mike Pompeo ve CIA Direktörü Haspel'in iki yardımcısı, Çin'e karşı ticaret savaşının daha da şiddetlenmesinden yana olacak. Özellikle İpek Yolu'nun Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşüne zemin hazırladığı fikrinde olan Pompeo'nun, birçok dosya ile toplantıda olacağı bilinmekte.
ABD kendi geleceğini, kendi içindeki ÇATIŞMAYLA DA ÇÖZMEK GEREKTİĞİNİ BİLİYOR... Buralarda pek konuşulmasa da Pompeo, Kushner'den hoşlanmıyor.
Bunu yüzüne de söyledi.
Daha önce Steve Bannon da bunu söylemişti. Hatta ekipleri BEYAZ SARAY'ın koridorlarında yumruk yumruğa kavga etmişti. Kushner'i sevenler de sevmeyenler de var! Ancak çatışma hiç bu derece sert olmamıştı.
Amerikan çıkarları için çalışmadığını bundan tüm devlet yetkililerinin rahatsız olduğunu da Kushner'in yüzüne anlatan Pompeo'nun, bu toplantı için bir şartı vardı. Basitti:
KUSHNER GELMESİN!
Hatta katılması halinde yoğun işlerini mazeret olarak gösterip gelemeyeceğini iletti.
Kararı kesindi! Ancak araya bir isim girdi. O ikna etti.
Pompeo'yu ikna eden kişi ise David Petraeus oldu. CIA eski Direktörü Petraeus'un araya girmesiyle Pompeo toplantıya katılmayı kabul etti.
Masanın iki tarafı da ilk kez net şekilde karşı karşıya gelecek.
Toplantının yapıldığı oda, çok ama çok özel hazırlandı.
Hiçbir dinlemenin mümkün olmayacağı bir şekilde hazırlandı. Katılımcıların hiçbiri elektronik cihazla toplantıya giremeyecek. Toplantıya yiyecek ve içecek servisi dahi yapılmayacak. Güvenlik en üst düzeyde olacak yani... Son dönemin en önemli masası kurulacak orada. Son kozlar oynanacak!
Belki de Bilderberg toplantıları içinde ilk kez paralel bir toplantı organize ediliyor ve çok hassas tutuluyor. Bu toplantının sonucu mutlaka değerli olacak. ABD ile Çin arasındaki gerilim ya daha da artacak ya belli noktada sabitlenecek. Bu toplantıya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de önemli bir danışmanını göndermek istedi. Ancak bu da Pompeo tarafından engellendi.
Aslında Pompeo, Kissinger'a saygı duysa da, Kushner'in Çin adına çalıştığına inanıyor.
O nedenle Şi Cinping'in danışmanını istemedi.
Toplantının sonucu İpek Yolu'nun dışında doğal olarak Akdeniz'i, Ortadoğu'yu ve Afrika'yı da etkileyecek. Birçok gazeteci, kendi talepleriyle bu toplantının kulis bilgilerini öğrenmek için İsviçre'ye gitme kararı aldı. Çünkü burada öğrenecekleri tek bir önemli bilgi, onların da kariyerlerini etkileyecek. SIR DEĞİL BU... Ancak o masadan bir şey sızar mı? Emin değilim.
Ama masanın sonuçlarını bu yaz içinde göreceğiz...
Masada İRAN için de ÇİN için de karar çıkacak.
Sonuçları bizi de etkileyecek...
Çünkü MASADAKİ İKİ TARAFTAN BİRİNİN KAZANMASI, BİZİM DE TUTUMUMUZA BAĞLI...
Büyük denge, ANKARA'nın da içinde olduğu büyük güç tarafından kurulur!
Kurulamazsa zaten kimse olacakları tahmin edemez...
Bakalım...
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