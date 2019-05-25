S-400 rotası
ABD içindeki mücadelenin önemli odaklarını oluştururlar. Bu organizasyonun Türkiye içinde önemli karşılığı vardır. Çok önemli patronlar bu AĞ'ın temsilcisidir! Önemli ortaklarıdır. Ve bizim buradaki işadamları Londra'ya bağlıdır.
Yani merkez olarak burasını görürler. Türkiye'deki sermaye genel itibarıyla gözünü kulağını Londra'ya endekslemiştir...
Londra'dan Washington'a uzanan bu el vasıtasıyla Türkiye'de de RUSYA İLE YAKINLAŞMAYA ve S-400 ALIMINA İTİRAZ EDENLER
BULUNMAKTADIR.
ABD-TÜRKİYE-RUSYA ilişkileri asla ve kat'a tek bir madde üzerinden götürülemez.
Çok karmaşık ve iç içe geçmiş çok konu vardır. Ancak popüler olan konu S-400... Biz de buradan gidelim bakalım...
Bakın! Türkiye 17-25 ARALIK operasyonundan sonra yavaş yavaş AVRASYA'ya doğru kaydı.
15 TEMMUZ KALKIŞMASI ile bu adımlar sıklaştı ve yan yana gelindi. Çok derinlikli konunun iki cümlelik hali budur.
AVRASYA seçeneği TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'nin içinden doğmuştur. Tuncer Kılınç Paşa'yı ve söylediklerini hatırlayın... Ne demişti ta 2002'de... "Türkiye, ABD'yi gözardı etmeden Rusya ve İran'ı da içine alan bir bölgesel arayışa girmeli..." Aslında bugün baktığımızda aynı frekansı görmekteyiz.
NATO'da görevlerini yerine getiren, her türlü operasyonda ve tatbikatta görev alan bir TÜRKİYE var!
Bu ABD'yi göz ardı etmemek... Öte yandan Rusya'dan S-400 alımı, ilişkilerin geliştirilmesi ve İran ile de ticaret... Bu da BÖLGESEL GERÇEKLER... AVRASYA askerin içinden filizlenen bir akımdı ve dengesi belliydi! Bir eliyle DOĞU'yu, diğer eliyle de BATI'yı kucaklayan bir anlayış...
Biraz geri çekilip bakıldığında Londra ile Washington'un bir bölümünün S-400'lerin TÜRKİYE'ye gelmesini istemediği görülmekte... ÖZELLİKLE DEMOKRATLAR'IN içindeki güç bu yakınlığa şiddetle itiraz etmekte... Türkiye'de de bu hatta olan asker-sivil çoktur. RUS UÇAĞININ VURULMASI
EMRİNİ VERENLER BU HATTA KALMANIN TÜRKİYE İÇİN SAĞLIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜR...
Zaten akımlar, ekoller çatışmaktadır. Kişisel bir kavga söz konusu da değildir. Mesela Sayın Davutoğlu, AVRASYA eksenini onaylamayan isimlerin başında gelmektedir. AK PARTİ ve CHP'de de bu ekolden isim çoktur.
Karşıtı da vardır elbette...
ABD'ye bakıldığında ise DEMOKRATLAR'ın karşısında Trump ve damadı Kushner'i görmek zor değildir...
Ancak bilek güreşi sürmektedir...
Açalım...
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu üyelerinden Steve Chabot, Pentagon'un özel seçtiği isimlerden biri.
ABD Başkanı Trump'ı azletmek için son noktaya kadar giden Özel Savcı Robert Mueller'in de arkadaşı olan Avukat Steve Chabot, kariyerinin en önemli görevini aldı. CUMHURİYETÇİ ama TRUMP'a karşı! Ve Mueller'in arkadaşı! DİKKAT!
Rusya ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Chabot, S-400 konusunda çok etkin.
ABD'nin bu konuda tek yetkilisi olan Steve Chabot, Başkan Trump'tan bile daha güçlü.
ABD Başkanı Trump, canlı yayında, "Türkiye S-400 alabilir" dese bile, Steve Chabot olduğu sürece bu yok hükmünde kalacak.
Rusya'nın Ortadoğu ve Asya'da artan gücüne karşı seçilen kişi olan Chabot, Savcı Mueller'le ortak düşünüyor.
S-400 konusunda Türkiye- Rusya evliliğinin asla olmaması için adımlar atan Steve Chabot, bu konuda tamamen kendisinin kurduğu özel bir ekiple çalışıyor.
Daha önce Türkiye ve Ortadoğu masası şefliği yapan 2 eski CIA ajanı, Irak'ta Türkiye'ye karşı iki operasyonu yöneten emekli generallerin de bulunduğu ekip S-400 konusunda çok kararlı.
Türkiye'nin bölgede artan etkinliğinin, Amerikan karşıtlığına dönüştüğünü düşünen Steve Chabot, S-400 ile birlikte bunun daha da ivme kazanacağı fikrinde.
Türkiye ile ortaklık konusunda da çekimser kalan Chabot, Türkiye tarafından ikna edilebilir mi?
Bu bilinmez.
Ancak Washington'u çok iyi tanıyanlar "Türkiye S-400 konusunda eğer adım atmak istiyorsa, adres Beyaz Saray değil Chabot'un Washington'daki evi" diyor.
S-400 için Washington'da lobi yapan bazı isimler de Chabot'un gücünü biliyor.
Steve Chabot'un dışında S-400 adımları atılabilir mi?
Elbette. Ancak bu noktada önemli olan RUSYA'nın tavrı!
Çünkü Türkiye ile yapılan anlaşmalar Rusya için önemli görünse de ABD'yi oyun dışına itmeyi Kremlin'de düşünen tek kişi yoktur! Rusya da DENGE ister yani... ABD ile Türkiye restleşmede tansiyonu iyice yukarıya taşırsa RUSYA da bundan etkilenecektir. NET!
Steve Chabot ve ekibi S-400'den tamamen vazgeçen bir TÜRKİYE ile masaya oturmak niyetinde... Ankara'nın ekonomik olarak zorluklarla uğraştığı dönemi de iyi kullandıkları SIR değil. Ankara ne yapacak? Rusya nasıl tavır koyacak? ABD hangi hamlede bulunacak? Bunlar cevap bekleyen sorular...
Unutmayalım aynı STEVE CHABOT "Kürtler, ABD'nin büyük müttefikleriydi. Çok ağır yükler omuzladılar ve DEAŞ'a karşı savaşlarda çok sayıda kayıp verdiler. Onlar için orada olduğumuzdan emin olmaları gerekiyor.
Onlar bizim için oradaydı.
ABD'nin, Kürt halkının başka hiçbir ülke veya başka bir grup tarafından tehdit edilmediğinden emin olması gerekiyor" dedi...
Konu Türkiye olunca ekoller de ekipler de çatışıyor, bazen de birleşiyor!
TÜRKİYE BÖYLE BİR ÜLKE...
23 Haziran İstanbul seçimlerine, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine, HDP'nin tutumuna bir de bu açıdan bakmakta fayda var...
Türkiye S-400'den vazgeçer mi? Geçerse ne olur?
Geçmezse ne? Bunları yaşayarak göreceğiz.
Bütün bunlardan dolayı 24 HAZİRAN'dan sonra da tansiyon düşmeyecek...
İzleyin.
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