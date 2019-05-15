Oyun içinde oyun
Suudlar da hemen tansiyonu yükseltti. İran'ı hedefe koyan açıklamalardan çekinmedi.
Derken New York Times yazdı: ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Başkan Trump'tan olası bir İran işgali için 120 bin asker istedi...
Başkan Trump defalarca ORTADOĞU'dan çıkacaklarını söylemesine rağmen bir güç ısrarla ORTADOĞU'yu işaret ediyordu...
Tam da bu nedenle ORTADOĞU'nun cazibesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarını korumak için AKDENİZ'e Kürtler üzerinden uzanmak istiyor.
ABD, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Kürtler'in içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Koalisyonu kurmak için adım atıyor. Karşı tarafta durum bu olunca Türkiye de ABD ve NATO'daki müttefiklerinden hızla uzaklaşıyor. Rusya ve İran ile yakınlaşma içine giriyor.
Türk-İsrail ilişkileri de olması gereken noktada değil! ABD Kürtler için hem PATRIOT hem DEMİR KUBBE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ HAZIRLAMAKTA...
Bizler bilmesek de AKDENİZ şu an dünyanın en değerli denizi...
İran'a gelelim...
İran, dünyada en fazla petrol üreten birkaç ülkeden biri.
Şimdi İran'ın hedef olmasındaki nedenlerden biri de bu.
Çünkü İran'ın, Çin ile güçlü bir ortaklığı var. Çin, dünyada en ucuz petrolü İran'dan alıyor.
ABD'nin öncelikli hedeflerinden biri de Çin olduğuna göre, İran da Washington'ın hedefinde.
NET! Türkiye de PETROLÜN geçiş istasyonu. ABD söylemese de bundan rahatsız.
Bu denklem işine gelmiyor.
Türkiye'nin jeo-politik üstünlüğü onları huzursuz ediyor. ABD açık şekilde DEVRİM MUHAFIZLARI'NI terörist ilan etti.
Öyle bir güçleri var ya!
ABD'nin öncülüğünde Kürtler'in birleştirilerek Akdeniz'e ulaştırılması halinde Kürt petrolü Yunanistan üzerinden dünya pazarına ihraç edilecek. Bu yol sayesinde İsrail de Golan Tepeleri'ndeki petrolü kullanarak İran petrolünden doğacak boşluğu dolduracak.
Çin de İran kartını kaybedecek, İsrail'e yanaşmak zorunda kalacak. OYUN KABACA BU...
Tabii İRAN'ı ve Çin'i devre dışı bırakmak için Türkiye'yi frenlemek şart.
Bunun için başka yollar da denenecek! SAHNEYE DEAŞ ÇIKACAK, ÇIKARTILACAK! Sri Lanka'da başlayan KİLİSE ve CAMİLERİ ATEŞE VERME
OLAYLARI SIRADAN İŞLER DEĞİL. Sri Lanka Çin'den borç aldı. Ödeyemedi.
Çin parasını alamayınca "Limanları ver" teklifi yaptı. Aldı da... Buna itiraz ABD'den geldi.
YPG ve DEAŞ'lı çok sayıda terörist BELUCİSTAN'dan AFGANİSTAN'a kadar olan eksene dağıldı...
30 Nisan'da Afganistan Nangarhar'da 29, 4 Mayıs'ta Kunar'da 59 DEAŞ teröristi öldürüldü. ABD Başkanı Trump'ın, "DEAŞ'ı yendik" açıklamasından sonra Afganistan'da ortaya çıkan terör örgütünü nasıl anlayacaktık?
Belli ki yenilgiyi kabul etmiyorlardı.
Bunun dışında Afganistan'ın farklı bölgelerinde 40 bin DEAŞ üyesinin yeni saldırılar için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.
Suriye ve Irak'tan transfer edilen DEAŞ üyelerinin yeni coğrafi konumuna alışması uzun sürmeyecek. Çünkü Afganistan ile Irak ve Suriye'nin coğrafi olarak birbirine benzerlikleri oldukça fazla.
Peki DEAŞ, Afganistan'da Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve Türkiye'yi hedef seçer mi? Elbette. Özellikle Fransa!
Peki Türkiye? Mümkün! Birkaç gün önce SOMALİ'de TÜRK MÜHENDİS ÖLDÜRÜLDÜ.
Suikastı Eş-Şebab terör örgütü üslendi. Ancak bombalı saldırının merkezindeki örgüt DEAŞ'tı. Özellikle mühendis, diplomat ve işadamı saldırıları direk ülkelere mesaj olarak algılanır. 2013'te Kamerun'da kaçırılan Fransızlar, 2014'te Cezayir'de kaçırılan Fransız hep DEAŞ operasyonuydu.
İnfaz edilen Fransızlar da Paris'e mesajdı.
Fransız Lafarge şirketinin DEAŞ'ın finansmanında önemli rol alması, Amerikalılar'ı kızdırmıştı çünkü.
Amerikan DEAŞ, bir anda Fransız merkezli oluyordu.
Fransızlar ile Amerikalılar, yakın zamanda ortak bir noktada buluşamayacak.
Bu artık olağan bir durum.
Yani Afganistan'daki gerilim, daha da artacak. Afrika'ya da sıçrayacak. Önemli kırılmaları da beraberinde getirecek.
Ancak gelişmeler başka bir konuya daha işaret etmekte... İPEK YOLU yani MEDENİYETLER ÇATIŞMASI'nın uygarlıklarından ÇİN, İPEK YOLU ile BATI'yı kucaklayacak. Üreterek kazanacak... İşte bunu engellemek isteyen akıl MÜSLÜMANLAR ile ASYA DİNLERİ arasına kin tohumu ekmekte... Çin, İPEK YOLU'nu hayata geçiremesin diye. BATI ile zaten karşıtlıkları var. Ancak BATI kendileri dışındaki iki UYGARLIĞIN, yani İSLAM ile ASYA dinlerinin kapışmasına bel bağlamış durumda...
Türkiye burada ne yapacak?
Kendi içinde çekişme yaşayacak. Ankara BATI'nın saldırganlığı ve arka arkaya yaptığı operasyonlar nedeniyle AVRASYA kanadında!
Ancak buna şiddetle itiraz edenler var. İsimlere girmek istemem.
Yeni partiler şeklinde de olsa hepsi ortaya çıkacaktır.
Ve eski defterler açılacaktır...
Türkiye'nin dünya üzerinde hangi konumda olduğu ayrı, kimin tarafından yönetileceği ayrı tartışma! DIŞARISI olaya böyle bakıyor.
İstanbul seçimlerinin öncesinde de sonrasında da bunları tartışacağız.
Ülkenin gündemi bu olacak! DOĞU'dan gelen ÇİN'i durdurmak için MÜSLÜMANLAR'a rol verilecek! ABD ve ÇİN'in siyasi hesapları MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEN görülecek!
Türkiye elbette burada çok önemli...
Çin'den bakınca başka ANKARA, ABD'den bakınca başka ANKARA fotoğrafı görülmekte.
Herkes kendi oyuncularının kontrol ettiği bir TÜRKİYE istiyor. Bu nedenle yine hedef Erdoğan olacak...
Hem içte hem dışta mücadele verilecek...
Görünen o!
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