Masada bitmez
Doğal bu. Ancak yaşananları yan yana getirip bakmayı bilemezsek çok yol alamayacağımız da ortada!
2010'dan bugüne sarkalım.
Bir bakın neler yaşanmış? Ve nerelerde neler olmuş? Tarihler 2010'u gösterirken üniversiteli bir genç kendini ateşe verdi.
Muhammed Buazizi! Ardından kitlesel eylemler geldi. Ve ülkeler sallanmaya başladı. Haritayı açıp bakın!
Tunus, Libya, Mısır, Yemen ve Suriye sallanıyordu...
Tunus lideri Bin Ali, Yemen lideri Salih, Libya lideri Kaddafi ve Mısır lideri Mübarek gidiyordu!
YEMEN KIZILDENİZ'in girişindeki kilit ülkeydi!
PETROL TİCARETİNİ KONTROL ETMEK İÇİN İNANILMAZ ÖNEMLİ BİR NOKTAYDI. Çıkış zaten Mısır'daydı. Doğusunda da İsrail vardı. Arap Baharı ile birlikte PETROL TİCARETİ ve AKDENİZ ÇANAĞININ KONTROLÜ "KİTLESEL EYLEMLER" üzerinden ABD'ye doğru kayıyordu...
ABD dünya üzerindeki rakibi ÇİN'i hem petrol fiyatlarını hem de ticaretini kontrol ederek frenlemek istiyordu.
Bu amaçla AKDENİZ çok ama çok önemliydi. PETROLÜN ticareti buralarda yapılıyordu.
Washington'un sözünü dinlemeyen iki ülke vardı! Venezuela ve İran! İkisi de hedefti! Ambargo zaten dayatılmıştı... Türkiye de DOLAR'ın AVRASYA'da egemenliğini bitirmek için adım attığından dolayı hedefti!
Tabii ki Türkiye bir günde bu politikaya gelmedi! Arkasında kocaman sancılı bir süreç bulunuyordu! Geçtiğimiz günlerde yazdım! Çok önemli kuruluşlar YUAN, TL, RUBLE konusunda PENTAGON'a ciddi raporlar vermekteler. YUAN'ın petrol üzerindeki egemenliği durdurulmazsa bir süre sonra her şey için geç olacak notu düşülmekte. ARAP BAHARI ile birlikte harita ABD'den yana döndü! Tunus, Libya, Mısır, Yemen ve Suriye...
Önceden SURİYE'de ABD yokken şimdi YPG üzerinden DEVLET kurma peşinde. Irak'ın kuzeyi ve İran'dan alınması düşünülen parça ile AKDENİZ'e çıkan bütün yollar kuşatılmış olacak. Amaçları bu! PETROL TRAFİĞİ böylece tamamen güvence altına alınacak! Bu kuşatma bittiğinde ÇİN için de Rusya için de AKDENİZ ve PETROLE ulaşma imkanı SINIRLI olacak! Gerçekleşmesi beklenen rüya gibi yani...
Aynı çerçevede AVRUPA'yı kilitlemek için yapılan GAZ ÇALIŞMALARI da KURULAN GAZ KOALİSYONLARI da hızla sürmekte.
Bu da AVRUPA'yı ABD'ye mahkum etmenin önemli adımı!
Sınırı olmadığı bir bölgeye yaslanarak AVRUPA ve ÇİN'i durdurmak! Kabaca strateji bu!
Hem DOLAR'ı değerli kılacak hem petrol ve gazın fiyatını belirleyecek hem de istediğini istediği kadar verecek!
Güzel değil mi!
İşte bunları yapmalarının önünde iki engel var! İran belki ilk sırada! Ancak Steve Bannon'un dediği gibi "İran değil! Bizim için ilk sıradaki tehdit Türkiye" sözünü unutmamak gerekir!
İran yıllardır ABD ile ters!
Ancak Washington-Ankara yakınlığı bunun büyük bir sorun olarak BEYAZ SARAY'a yansımasını önlüyordu!
17-25 Aralık'la başlayan 15 TEMMUZ'a kadar sarkan basınçla ANKARA, Washington ile köprüleri attı ve Zbigniew Brzezinski'nin "Avrasya'yı kontrol eden dünyayı kontrol eder" sözünü yerine getirircesine eski rotasından çıktı. ABDNATO ekseninden uzaklaştı.
Avrasya'ya demir attı. Bu ABD'nin AKDENİZ, İPEK YOLU, DOLAR, PETROL, GAZ gibi herkesi her yeri yakından ilgilendiren planlarının zorlanması anlamına geliyordu!
ABD'nin imparatorluk olarak devam etmesi için DOLAR-PETROL akrabalığı sürmeliydi.
Olmazsa olmaz olan buydu!
ABD'nin Rusya ile Avrupa ile Çin ile İran ile Türkiye ile sürtüşmesi sürerken 5 yıldır ortalarda görülmeyen DEAŞ lideri BAĞDADİ sahne aldı!
TRUMP "BİTTİ" demesine rağmen! Ancak terör örgütleri istihbarat birimleri tarafından kurulurdu. Hiçbiri son görevlerini tamamlamadan lağvedilmezdi.
DEAŞ'ın bitmesinin bir anlamı yok. Elbette verilen görevi yerine getirdi, 140 bin teröriste ulaşan bir yapının 700-800 kayıp vermesiyle bitmeyeceği de ortadaydı.
Örgütün lideri Bağdadi'nin video ile ortaya çıkması kimseyi şaşırtmamalı... AKDENİZ ve AFRİKA yeni denge için savaşın merkezi! Arap Baharı ile başlayan rüzgarın şimdilerde AFRİKA BAHARI'na dönüşeceği söyleniyor! Sudan, ilk hamleydi!
Tabii bu rüzgar esecekse TERÖR ÖRGÜTLERİNE ihtiyaç duyulurdu!
Bağdadi de Usame Bin Ladin, Zerkavi ve Zevahiri gibi silah olarak AKS-74U'yu tercih etti. İSTİHBARAT DÜNYASINDA bu, "Hala çok güçlüyüz" yorumu olarak açıklanır! Bağdadi'nin elinde Türkiye Vilayeti dosyası bulunuyordu! Bizi ilgilendiren nokta da burasıydı! Özellikle Afrika ve Türkiye'de DEAŞ'a biat eden örgütleri ilan eden Bağdadi, "çok güçlüyüz" diyordu. Hatta Türkiye'den iki terör örgütünün DEAŞ için savaşmaya hazır olduğunu gösteren bu dosyayı paylaşıyordu... Terör olur olmaz! Yaparlar yapamazlar bilemem! Ama ABD özellikle TÜRKİYE'nin rota değişikliğinden sonra çok zor durumda kaldı...
Türkiye, Rusya-İran-Çin ile birlikte hareket ettiği zaman DOLAR da ABD'nin AVRASYA rüyası da son bulur! Bunu en iyi Washington bilir. Bu hemen pes edecekleri anlamına da gelmez elbette. Kendi bildikleri yollardan gelmeyi deneyeceklerdir!
Venezuela ve İran kuşatmasının ardından PETROL fiyatlarının artmasını engelleyerek KÜRESEL BİR TEPKİ almaktan da kaçındılar! Bu kontrollü olarak geleceklerinin göstergesi...
Ağrısız, sızısız, bölgesel ameliyat istemekteler!
Obama New York'ta SİSİ'yi yanına oturttuğu zaman Türkiye'nin bu kadar uzağa düşeceğini hiç ummamışlardı belli ki...
Şimdi Ankara AVRASYA'da ve onlara mesafeli... İSTANBUL seçimlerinin netleşmesinden sonra da uzaklığın artıp artmadığını göreceğiz...
İSTANBUL ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ...
Devlet Bey dün "Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendisi yön verecek, Cumhur İttifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır...
Türk milletine tuzak kuranlardan hesap sormak tarihi sorumluluğumuzdur" açıklaması yaptı!
Adres doğrudan Washington'du!
Durum bu!
Ankara da Washington da bu işin masada çözülmeyeceğini biliyor!
Söylenmiyor ama!
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