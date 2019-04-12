Sudan sebep
Bir ihtimal tabii...
Donald Trump BAŞKAN olduktan sonra her şeyi yapacağını, her şeye kendisinin karar vereceğini sandı. Bunu da test etti. En büyük adımı KUZEY KORE konusunda oldu! Bir süre önce "ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var, ancak kendisi ya da müttefikleri savunmaya zorlanırsa, Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka çaremiz kalmayacak" dedi.
Bu Trump'ın güç gösterisiydi.
Haklıydı! Sonuçta ABD Başkanı'ydı! Ancak sonra ne oldu?
Bir dost gibi Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmek zorunda kaldı.
Eller kenetlendi, iltifatlar havada uçuştu! O gün DERİN ABD patronun kim olduğunu Trump'a göstermişti. O da gördü! Şu an var ya da yok! Önemli değil. Arkadaki güç sahnenin önünde kendisini tutuyor ancak olayların akışına onlar karar veriyor! Unutmamak gerekir ki TRUMP, TÜRKİYE ile yürümek için çok gayret etti.
Son dönemde Ankara'ya ters bakan PENCE bu görevi aldı gibi...
Daha önce sık sık yazdım.
Herkes evin önüne baktığı için mahalleyi, ilçeyi, şehri, ülkeyi ve dünyayı göremiyor! DER SPIEGEL KAPAK YAPTI!
Kapaktan Trump-Erdoğan-Putin- CinPing'in yeni dünya düzenini kurduğunu ilan etti! "Buna izin vermeyin" dedi. Önemli ve derin yayındı Spiegel! Ve Mueller'le ve daha bilmediğimiz çok şeyle TRUMP biraz geri alındı... Bu dörtlü ŞEMA bozulmaya başlarsa, ki başladı, bize geleceklerini kimse unutmasın! BÜYÜK POLİTİKA bu yönde. Bunu anlamak için de gazeteci ya da diplomat olmaya gerek yok!
Açalım biraz daha!
Son 10 güne bakın! Kaç SUDAN yazısı yazdım.
SUDAN'da darbenin olacağını anlattım. Detaylarıyla...
Öncesinde... Darbe ile birlikte TÜRKİYE'yi hedefe koyan bir NATO tatbikatının SUDAN'da minyatür TÜRKİYE haritası üzerinde yapıldığını aktardım...
Ve dedim ki bu yıl içinde aynısı SOMALİ'de yapılacak! Sudan'da darbe oldu! BEŞİR hapse atıldı! Sonuçları ortaya koyunca SEVAKİN'in bizden gittiğini, Fransa'nın ülke üzerindeki etkisinin budandığını, Çin'in İPEK YOLU için attığı adımların heba olduğunu görür müyüz? Elbette görürüz!
Bize gelelim...
Aynı ekip, aynı güç yakında SOMALİ'de de operasyon yapacaktır. KESİN ve NET!
Oradan da Türkiye'yi atmak için her türlü yolu deneyeceklerdir.
Başarı şansları da hiç az değil!
Pentagon inanılmaz bir basınçla AFRİKA'ya yüklenmekte. Kaç kez "Asıl savaş AFRİKA'da" diye yazdım. Daha yeni başladı...
Devamı gelecektir... İPEK YOLU, AFRİKA olmadan hayata geçemez. Türkiye'siz ise asla!
İki büyük gücün tam ortasında kaldığımızdan dolayı önce ekonomik operasyonlarla sonrasında da coğrafi kıskaçla üzerimize geleceklerdir... Sanırım 2 yıl önce burada aktardım!
SUDAN-SOMALİ-KATAR üçgeni çok ama çok önemli!
Buralarda TÜRKİYE var! Burası ZENGİNLİĞİN ve ticaretin merkezi! Türkiye'nin burada güç olması Washington'un dışlanması ve küresel yenilgisi anlamına geliyor. Türkiye bölgedeki en sıcak güç! Halk tarafından gönülden kabul edilen tek devlet...
Türkiye, Rusya-Çin-İran ekseniyle hareket edince burada yenilen, mevzi kaybeden ABD oluyordu! Pentagon önce TRUMP'ı çizgiye soktu sonra da BAŞKAN'ı kenara alıp PENCE üzerinden operasyonlara başladı.
Somali de Katar da ABD'nin üzerimizde baskı kuracağı yerler. Somali birkaç adım önde tabii! Sonra Türkiye'nin içi! Asıl mesele bu! Bu nedenle kaç gündür 31 MART seçimlerini kıyısından köşesinden anlatmaya çalışıyorum. DEVLET AKLI GALİP GELMELİ. KESİNLİKLE EL ELE YÜRÜNMELİ... Aksi ne olur? Kimse bu sorunun cevabını bilemez. Kabul edelim ki ekonomik olarak sıkıştırılmış durumdayız.
Venezuela'dan Maduro'dan başlayan basınç Sudan ve Somali üzerinden bize gelecektir! Geliyor da zaten!
Bu nedenle parti ismi hiç ama hiç önemli değil. Hatta hep birlikte BEŞTEPE'de bir araya gelinmeli. Olası sorunlara karşı "BİR VE BÜTÜN" fotoğrafı verilmeli. Sosyolojik fay kırıkları tedavi edilmeli. Unutmayın! Arap Baharı'nda olduğu gibi yıllardır burada görev yapıp en hassas noktalarımızı bilen ve bunu rapor edenler var!
Tekrar Sudan'a geçelim...
Detay verelim!
ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 180'e yakın darbe girişiminde bulunduklarını itiraf etmişti. Albright haklıydı. 5 kıtanın her hangi bir yerinde darbe olsa, Amerika Birleşik Devletleri organizasyon şemasını ya çizmiştir ya da çizilen şemayı biliyordur.
Sudan'da El Beşir'e karşı yapılan darbe girişiminin arkasında da ABD var. Saklamıyorlar zaten!
Afrika'da, 104 başarısız 100 de başarılı darbe girişimi oldu.
Hepsinin merkezinde de ABD yer aldı. En çok darbenin yaşandığı ülkeler ise Sudan ve Burkina Faso oldu. Her iki ülkede de 14'er darbe girişimi olmuştu. Şimdi Sudan'da bu rakam 15'e çıktı. Sudan'da darbeyi gerçekleştiren kişi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul. Bu isim yükselen güç olarak görülüyordu.
Uzun yıllar Fransa destekli olan Korgeneral Kemal Abdul-Marul, 3 yıl önce gizlice yaptığı Pentagon ziyaretiyle birlikte Amerikan saflarına geçmişti.
ABD Savunma Bakanı James Mattis'in yerine atanan Patrick Shanahan, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul'un en büyük destekçisiydi. Şimdi Sudan'daki darbe sadece birkaç ülkeyi ilgilendiren bir son değil.
Devlet Başkanı Yardımcısı Awad, İstihbarat Başkanı Salah Gosh, Askeri Kuvvetler Komutanı Dagulo da bugün Washington'ın kararlarını uygulamak için yeni görevlerine hazır. Hepsinin Washington'la birlikte çalışmayı kabul etmesi kolay olmadı. Belki de 2 yılı aşkın süredir devam eden politikalar sonucu Washington, bölgede güçlendi. Şimdi Sudan için kritik dönem bundan sonra başlayacak. Çünkü Fransa, Sudan'da önemli adımlar atacaktı.
Bu adımlar artık çok zor. Sudan, birçok açıdan Afrika'nın en kritik ülkesi. Etiyopya, Çad, Uganda, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin denize kıyılarının olmaması, Sudan'ı daha da önemli hale getiriyor. Petrol rotasının da merkezinde olması, Yeni İpek Yolu için de Sudan'ı zirveye itiyor. Başta Süveyş Kanalı olmak üzere Hint Okyanusu ve Basra Körfezi için de en kritik noktada yer alan Sudan'ın kontrolü çok ama çok önemliydi.
İşte bu ÜLKEDE ENFLASYON YÜZDE 75'i geçmişti. 11 kuruşluk ekmek 33 kuruşa çıktı.
Fakirlik artıp gelecekten ümit azalınca ABD uygun ortamı yakaladı! SUDAN bu! Bu rüzgar orada kalmayacak. Herkes olanları görmeli. Anlamalı ve ders çıkartmalı... Türkiye hedef! Bunu anlamak için geç kalınmamalı!
Türkiye'nin tehdit altında olduğu iyi anlaşılmalı ve anlatılmalı... Bu eksik gibi... Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız... Adım adım gelmekteler... Kapıyı çalmadan önce durdurmak akıl işi!
Bunu da birlikte yapabiliriz!
Ayrılırsak içeride dağılırsak çok sancı çekeriz.
NOT: AK Parti'nin zengin ettiği pekçok işadamı CHP ile gizli temas kurmuş durumda ya da kurmak istemekte. Bunun da bilinmesinde fayda var!
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