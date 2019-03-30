Hedef Türkiye
Ancak baktım ki bana fısıldananlar detaylarıyla sızmış!
Yazılmaya başlanmış...
Şimdi kaçınılmaz olarak konuyu baştan sona açalım.
Yazılanlara bakalım.
Finalde değerlendirme sizin... Ben olan biteni, yaşananları aktarayım... Dünyaya ve Türkiye'ye bir de böyle bakalım... "BEKA SORUNU nedir?" sorusunun cevaplarından birini bulmak mümkün gibi...
Yine de siz karar verin...
Biraz geçmişe dönelim... Hatırlayın...
Kasım 2017... Haberler şöyleydi...
NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin Tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Atatürk'ü düşman liderler arasında gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da düşmanla işbirliği içindeymiş gibi sunuldu! NATO bu bilinçli sızıntının ardından ÖZÜR AÇIKLAMASI yaptı. Görevden alınanlar o fotoğrafların ATATÜRK ve ERDOĞAN'a ait olduğunu bilmedikleri söyledi. Şaka gibi değil mi... TÜRKİYE resmen tehdit ediliyordu. Bunu da içinde bulunduğumuz ittifak yapıyordu... Bunları hafızanızı tazelemek için hatırlatmak istedim. Devam...
NATO, MESA için çalışmalarını hızlandırdı. MESA (Middle East Strategic Alliance) yani ARAP NATO'su için her detay düşünülüp, hazırlandı. Türkiye'de bu konuyla ilgilenen pek fazla kimse yok ama konu sanıldığından çok daha önemli...
VE DERİN! İŞTE BÜYÜK PLANDA YER ALAN AFRİKA KITASI İÇERİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR TATBİKAT YAPILDI... Anlatmak istediğim de bu zaten... Önemsediğim de! Bu tatbikata katılan ülke sayısı 8'di!
Katılanların hangi ülkeler olduğundan çok DAVETLERİN ÖZEL OLARAK ABD TARAFINDAN YAPILMASIYDI.
İşbirliği için en uygun 8 ülke seçilmiş ve onlar da koşarak gitmişti...
Sudan'da çok önemli bir nokta seçildi. Askeri alan olarak kapatılan 943 dönümlük arazinin etrafı çevrildi.
8 ülkenin askeri birimlerinin katıldığı tatbikatta, adı açıklanmayan ülkede başlayan iç savaş, ardından Suriye'ye benzer büyük kayıplar sonrası NATO'nun müdahalesi gerekiyordu. Tatbikatın amacı da buydu. ABD ÖZEL DAVETİYEYİ VE SENARYOYU BU NEDENLE YAZDI...
Yaklaşık 3 hafta süren tatbikatta, NATO o ülkede güvenliği sağladı.
Buraya kadar bir şey yok! Elbette yok! Ancak sonrası çok ama çok önemli... Tatbikata katılan ülkelerden birinin özel askerleri arasında yer alan emekli Fransız general, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Sadece 1 saat sonra o fotoğrafı sildi. Bu kişinin kim olduğu sadece ABD tarafından bilinse de o emekli generalin artık olmadığı konuşuluyor. "Paylaştığı son kare" cümlesi fısıltılarla konuşuluyor...
Bu Fransız generalin paylaştığı fotoğraftaki harita, Türkiye'yi işaret ediyordu. Biraz deforme edilmiş haritaya dikkatlice bakıldığında Türkiye olduğunu anlamak da zor değildi. ÇEVRİLEN ALANIN HARİTASINI ÇIKARDIĞINIZDA KARŞINIZA İKİNCİ BİR TÜRKİYE ÇIKIYORDU.
AFRİKA'da... Tamamen bilinçli olarak ele alınan toprak parçası yine tamamen bilinçli olarak Türkiye'ye dönüştürülmüştü... Daha önce ATATÜRK ve ERDOĞAN hedef alınmış ve bu sızdırılarak mesaj verilmek istenmişti... Hatırlayın, o günlerde bu operasyona tepkiler çok büyüktü...
NATO Türkiye'den özür dilemişti. 2012, 2015'te de benzer tatbikatlarda Türkiye hedefti. Ancak Sudan'da operasyon niteliğindeki tatbikata kadar Türkiye bu denli açık şekilde hedef olmamıştı. Bunu sadece bir generalin sızdırmasıyla birkaç birim öğrenmişti. Ben de kaç zaman önce bir DOSTUMDAN duymuştum. Fazlaca bilgi sahibi olamadığım için de izledim, anlamaya çabaladım... Şimdi Türkiye'de içsavaş çıkar mı? Bu soruyu YABANCILAR KENDİLERİNE SORUYOR!
Bu ihtimalin yüzdesi istihbarat birimlerine göre değişiyor. Ancak Amerikan istihbarat birimleri CIA, NSA ve ABD Hava Kuvvetleri İstihbarat Ajansı'na göre içsavaş ihtimali yükseliyor. İngiliz istihbarat birimleri ise böyle bir ihtimalin uzak olduğunu düşünüyor. Burada da CIA ile MI6'nın karşı karşıya geldiğini görüyoruz.
Türkiye'de asla ve kat'a içsavaş çıkmaz.
TÜRK MİLLETİ buna pabuç bırakmaz.
Ama adamlar da bu! Türkiye'yi hedefe koymaktan hiç vazgeçmiyorlar!
Tatbikatın çok başarılı geçmesi, NATO'da da kutlandı. Tatbikata katılan birimlerin komutanları para ödülü aldı. NATO'da para ödülü verilmez.
Bu bile organizasyonun ne kadar özenli olduğunu gösteriyor. Türkiye ile NATO arasında yaşanan gerilimin S-400 ile başlamadığı da bir gerçek.
Türkiye ile NATO arasındaki gerilim 2011 yılından itibaren artmaya başladı.
Suriye konusunda Türkiye ile arası açılan NATO, birçok özel oluşumda da Türkiye'yi ittifak dışında bırakmak istedi.
Ama TÜRK ORDUSU'NUN HİÇ UNUTMADIĞI "ÇUVAL OLAYI" aradaki bütün bağları zedeledi. Güven tükendi. İttifak içinde iki ayrı rakip gibiydik. Bunun nedeni Türkiye'yi DIŞLAYAN ABD ve NATO'ydu!
Türkiye ile çok daha güçlü olan NATO'nun Türkiyesiz nasıl bir güç olacağı da aslında muamma. Çünkü Fransa da NATO ile ilişkilerini bitirmek üzere. NATO'nun neden Fransa'yı değil de Türkiye'yi öncelikli hedef aldığı sorusu anlamsız gibi gelebilir.
Ancak gerçek bu...
Türkiye dünya üzerindeki en kilit ülke... İçimizde anlamayanların olduğunu biliyorum. Görmüyor değilim.
Ancak DOLAR operasyonunu, MERKEZ BANKASI'nın rezervinin hedef seçilmesini bu TATBİKATTAN AYRI DÜŞÜNMEMELİYİZ! SİYASET ve PARA ikiz kardeştir! Umutsuzluğu yaymak, yoksulluğu canlandırmak, Ankara'ya olan güveni azaltmak bizim dışımızda herkesin işine yaramakta! NATO gibi tarihin en büyük vurucu gücü bir plan yapıyorsa içinde kesinlikle PARA vardır. VENEZUELA'ya bakın! Önce halkı elektriksiz, susuz bıraktılar. Yiyecek bile yok. Güven ve umudu kırıyorlar. Sabırlı bir şekilde ilerliyorlar. Hedef MADURO'yu götürmek... Sonra da hedefleri doğrultusunda ülkeyi ele geçirmek... Yani DOLAR SALDIRISI ile bu tatbikat birbirinden ayrı değil. Ayrı görünmekle birlikte, değil! DOLAR ile daha şiddetli gelmek için, çok daha şiddetli yüklenmek için çırpındıklarını görünce hiç değil. Ben olanı, yazılanları aktardım. Sizin fikriniz önemli... Düşünün!
NOT: Yıl sonunda da buna benzer bir tatbikat Somali'de...
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