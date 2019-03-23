Yeni saldırı
Gelin bugün anlamlı bir TUR yaparak olanları peş peşe sıralayalım. Sıralayalım ki KAVGANIN büyüklüğü bir kez daha anlaşılsın...
Türkiye'ye ve DÖVİZ'e tekrar geleceğiz. Önce dışarı çıkalım, sonra içerideyiz...
Hadi bakalım...
İki gün önceye gidelim...
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kudüs'te önemli bir zirveye katıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ev sahipliğinde yapılan üçlü zirvede Pompeo'nun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da yer aldı.
Zirvede Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefleyen "East-Med" projesi detaylandırıldı. Girit adasından İtalya'ya kadar inşa edilmesi planlanan 2 bin kilometrelik doğalgaz boru hattı projesi de masanın konularından biriydi!
Yani AKDENİZ'de 4 ÜLKE İTTİFAK KURDU!
İlan edildi! Biz yokuz!
Herkes o masayı dikkatlice izlerken Trump sahne aldı.
Bombayı patlattı: Amerika Birleşik Devletleri, 52 yıl sonra İsrail Devleti'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanıma zamanının geldiğini düşünüyor...
Tabii Trump'ın bu kararına dünyanın pek çok ülkesi anında tepki gösterdi.
Avrupa Birliği doğrudan 'Böyle bir kararı tanımayız' açıklaması yaptı...
Peki GOLAN TEPELERİ neden şimdi gündeme geliyordu...
Bakalım...
Enerji devi AFEK şirketi, 2013 yılından bu yana itirazlara ve direnişe rağmen Golan Tepeleri'nde çalışma yapmakta!
SIR da değil...
İsrail'in işgal ettiği bu alan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor.
Yani İsrail burada işgalci pozisyonda. Bu alanın işletme lisansını AFEK aldı ve işletme izni, İsrail'in en büyük içme suyu kaynağı olan Genezareth gölüne kadar uzuyor.
AFEK gaz şirketinin kendisi de "Golan Tepeleri'nde milyarlarca varil petrol rezervi var" dedi.
AFEK sondaj şefi Yuval Batov, Israil'de yayın yapan bir televizyona verdiği demeçte "Bölgedeki petrol yatağı 350 metre kalınlığında bir rezerve sahip" açıklamasını yaptı.
İsrail, Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü 1981 yılında askeri olarak sahiplendi.
Genişletilen petrol sahalarını el altından Suriye ile barış görüşmelerinde pazarlık konusu yaptı. Ancak bu pazarlıklar ne yazık ki Suriye'deki içsavaşla çöpe gitti!
Tesadüf ya!
Bu tarihlerde AFEK şirketine kardeş geldi. Daha doğrusu BÜYÜK ABİ geliverdi!
Bu firmanın ismi Genie Energy...
Şirket şu anda Golan Tepeleri'ndeki petrol ve gaz yataklarının sorumluluğunu üstlenmiş durumda.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması da Golan Tepeleri'ndeki PAZARLIK için gündeme gelivermişti!
Iskaladık!
Bu da tesadüf işte!
Genie Energy'ye baktığımızda karşımıza şu isimler çıkıyordu...
Özellikle STRATEJİK DANIŞMA KURULU ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİYDİ... ABD ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DICK CHENEY, RUPERT MURDOCH, CIA ESKİ BAŞKANI JAMES WOOLSEY, ABD HAZİNE ESKİ BAKANI LARRY SUMMERS GİBİ İNANILMAZ ÖNEMDE
İSİMLER VARDI...
Yani işgal edilen toprakların tanınması, sonra da petrol ve gazın çıkartılıp piyasaya sunulması gerekiyor...
Bunun için de adımlar peş peşe geliyor...
Devam...
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa turunun ilk durağı İtalya'da...
Ekonomiden futbola pekçok alanda işbirliği için kapı araladı!
Hatta görüşmelerinin birinde, Serie A'dan yetkililere "Ligin ilk maçlarını gelin bizim ülkemizde oynayın. Bu bizi mutlu eder" dedi...
İPEK YOLU'nun son durağı olan İtalya'ya gelen Çin Devlet Başkanı açık çek verdi. İşbirliği önerdi. "Birlikte büyüğüz" dedi...
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İTALYA'da etkili temaslarda bulunurken kötü haber geldi...
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada onlarca insan hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı!
Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait zirai ilaçlar üreten kimya tesisindeki patlamadan sonra PEKİN YÖNETİMİ RESMEN SARSILDI! Hayatını kaybeden insanların gerçek sayısı bilinmiyor...
İPEK YOLU için son derece önemli olan İTALYA'da önemli temaslarda bulunan ÇİN DEVLET BAŞKANI'na bu bir uyarıydı!
Dahası vardı...
Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketinin ortaklarından biri kimdi?
Sanırım SIR burada saklıydı!
Bu şirketin sahiplerinden biri HUAWEI'in patronu Ren Zhengfei'ydi...
Hatırlayın, Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou Washington'ın İran yaptırımlarını deldiği için KANADA'da tutuklandı.
CIA ABD'ye almak için düğmeye bastı.
Çin ile ABD arasındaki savaş ailelere kadar sıçramış oldu!
Bundan sonra da BOEING 737 8 MAX'ler düşmeye başladı!
Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketinin başka bir özelliği daha var mıydı?
Evet vardı...
Bu şirket ÇİN'in AFRİKA açılımında ilgili hedef ülkelere muazzam destek veriyordu...
Afrika'da tarım için ne gerekiyorsa yapıyor, adeta yağdırıyordu...
ABD belli ki bunu engellemek, en azından bir mesaj vermek istemişti.
Çin ne mesaj verir, yakında görürüz...
Ama son dönemlerde sık sık tekrarladığım gibi masum insanların canı yanacak.
SAVAŞ ÇOK BÜYÜK VE SANCILI... Akdeniz masaya gelirken, İpek Yolu için Çin İtalya'ya giderken, Türkiye'ye de DOLAR ile bir kez daha sarsıntı yaşatmak istiyorlardı...
MASADA OLMAYALIM DİYE... MASADAKİ KONUMUMUZU DEĞİŞTİRELİM DİYE...
Kavga bu, savaş bu.
Sürecek.
Tırmanarak...
NOT: Ekonomik saldırıyı gerçekleştirenler AK Parti'ye rakip yeni bir SAĞ oluşum istiyorlar. 31 Mart'tan sonra...
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