Toplu silah
FUTBOLU, SİYASETİ, PARAYI... Türkiye'de pek anlaşılan bir konu değil. Forma aşkı, gerçekleri görmeye engel.
Herkes içinde bulunduğu kabinin gereğini yapıyor. Çoğu kez ufkumuz, içinde olduğumuz yer kadar! Ama gerçek böyle mi? İlişkiler, derin temaslar, kurgular böyle mi? Galiba gözden kaçırdığımız biraz bu!
Gelin bugün, FUTBOL ve DERİN İLİŞKİLERDEN GİDELİM. Ve Türkiye'deki taraftarlığa gelelim... Siyasete de tabii... Bakalım bildiğimiz gibi mi!
FUTBOL şu an itibariyle, büyük savaşın büyük merkezlerinden biri... NET olarak bunu görmek mümkün! Derin Amerika'yı temsil eden silah şirketleri Lockheed Martin, Raytheon, Rockwell Collins, Northrop Grumman ve Boeing, futbolun da patronu olmaya karar verdi. Futbolla yönetilmesi muhtemel kişi sayısı, 3 milyarı aştı! Bu nedenle DERİN AMERİKA'nın dışarıda beklemesini beklemek, hayalden öteye geçmezdi! Peki sadece büyük silah şirketleri mi? Suudi Arabistan Kralı Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin patronu Nahyan Ailesi de çok özel bir futbol turnuvası için 25 milyar dolarlık bir fon kurdu. Bu fon, gizli şekilde yürüyecek.
Büyük operasyon için!
2021 yılından itibaren Dünya Kulüpler Kupası, 24 takımla oynanacak. Katolik dünyasının en büyük futbol temsilcileri olan Real Madrid (Kısmen olumlu), Barcelona, Atletico Madrid, Milan, İnter ve Roma'nın ilk etapta kabul ettiği bu dev organizasyon, FİFA tarafından resmi olarak açıklandı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 25 milyar dolarlık bu pastayla, takımların güçleneceğini söyledi.
Bu organizasyona davet edilen her takım, yaklaşık 70 milyon doları kasasına koyacak. Şampiyon olan takım ise 450 milyon dolarlık bir gelire ulaşacak. Gianni Infantino, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geldi. Acaba Federasyon Başkanlığı'nın değişmesi için baskı kurmaya çalıştı mı?
Devam...
İşte bu yeni çilekli pasta, Amerikan silah şirketlerinin futbolu ele geçirme projesi.
Karşısındaki güç kim? Elbette tamamen Rothschild Ailesi tarafından yönetilen UEFA.
Çünkü bu büyük projenin gelecekte Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacağını gören UEFA, karşı atağa geçse de başarılı olamadı. Rothschild Ailesi'nin baskısıyla en önemli KATOLİK takımlardan Juventus, şimdilik bu organizasyonun dışında kalacağını açıkladı. Juventus Başkanı Agnelli, "Böyle bir lig ajandamızda yok, olmayacak da" dedi. Tabii şimdilik! Çünkü RONALDO'yu alarak İSRAİL KARŞITI BİR FOTOĞRAF VERMEKTEN HİÇ ÇEKİNMEDİLER!
Juventus da yer değiştirecek.
Bir süre sonra!
Agnelli'nin daha önce Şampiyonlar Ligi formatının değişmesi gerektiğini açıklaması da ailenin talebi doğrultusunda gerçekleşmişti. Dünya Kulüpler Kupası'nın önünü kesme amacıyla yapılmıştı, yaptırılmıştı! Tüm İngiliz takımları da Agnelli ile aynı düşünüyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de "Kaynağı belli olmayan parayla yapılacak Dünya Kulüpler Kupası'na karşıyız. Bu konuda fikrimiz asla değişmeyecek" dedi. Ceferin'in 'kaynağı belli olmayan para' sözü, "Kirli para" olarak yorumlanmalı.
Futbolu yeni, farklı ve daha da güçlü şekilde yöneteceklerine inanan Derin Amerika'nın bu kararı, kitleleri de yönlendirecek.
Çünkü sektör büyüdükçe, kişilerin refahı artacak. Parayı veren de her zaman olduğu gibi kararı da verecek. Derin Amerika, birçok kıtada bu sayede daha da güçlenecek. Kulüpler de büyük para akışıyla güçlenecek, taraftarlarına daha büyük bir imaj çizme vaadinde bulunacak. Bugün futbol dünyasında Rothschild Ailesi'nin en güvendiği isimlerin belki de başında Ceferin geliyor.
Ceferin, birkaç yıl önce Amerikan merkezli böyle bir futbol turnuvasının planlandığını söyledi.
Haklı da çıktı. Silahın parayla güçlendiğini biliyoruz. Şimdi silahın sporla daha da önemlisi futbolla güçleneceğini bilen kişi de Ceferin'di. İngiltere Premier Ligi'nin öncelikli hedef olmayacağını söyleyen Ceferin, bu konuda da haklı çıktı. Şimdi Rothschild Ailesi'nin önümüzdeki dönemde futbolla ilgili radikal kararlar alması gerekiyor.
Takımların geleceğiyle ilgili alınacak kararlar, bir anda futbolun yönünü de belirleyecek.
Tabii burada elbette Real Madrid, Barcelona, Milan ve İnter'in kararı çok önemli.
Futbolda bir turnuva organize ediyorsanız, bu 4 takım hep önemlidir. Milan ile İnter'in Şampiyonlar Ligi'nde etkisiz kalması, turnuvanın değerinin yüzde 30 yavaşlamasını sağladı.
Lockheed Martin ve Northrop Grumman, Dünya Kulüpler Kupası'nın 4 yılda bir değil her yıl olmasını planlıyor. Elbette kolay değil ama imkansız da değil! Plan bu! Bu nedenle iki şirket de 2025 yılında Şampiyonlar Ligi'nin olmadığı bir futbol endüstrisi ön görüyor.
Son 3 yılın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ve son 5 yılın 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in istifa etmesi için iç kamuoyunda büyük bir baskı var.
PEREZ'in OPUS DEI üyesi ve dolayısıyla Rothschildler'e yakın olduğu için hedef olduğu ileri sürülmekte!
Bu baskının arkasındaki güç de Lockheed Martin ve Northrop Grumman. Çok önemli bir Katolik olan Perez, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşamıyor. İki şirket de Perez'in bir an önce görevden alınması için adımlar atıyor.
Barcelona ise Katolik ve Katolik güçlerin yönettiği silah şirketlerinin kararlarını sorgulamıyor.
Perez, Real Madrid'in bu büyük organizasyonda olmasına karşı değil ama tamamen silah şirketlerinin fonlarından organize edilmesine karşı. Futbolun, 22 kişinin sahada zafer için mücadele ettiği bir spor olayından çıktığını da herkes anlamalı.
Geç kalınmadan!
Gelelim Türkiye'ye... Agnelli Ailesi THE ECONOMİST'in yani Rothschildler'in yayın organı olarak bilinen yapının hissedarıydı! Peki Agnelli ile Türkiye'de kimin yakınlığı vardı?
Rahmetli Vehbi Koç Bey'in...
FIAT'tan dolayı... Can Kıraç şöyle anlatıyordu: Tofaş'ın İtalya'nın ünlü Fiat şirketiyle ortaklaşa kurulması, Vehbi Koç'un Giovanni ve Umberto Agnelli kardeşlerle tanışmasına ve Giovanni Agnelli ile aralarında birbirlerini "hisseden" bir ilişki doğmasına vesile olmuştu. Agnelli'nin yetişme ve iş dünyasına girme tarzı ile Vehbi Koç'un yaşamı ve başarı çizgisi arasında hemen hiç benzerlik bulunmamasına rağmen ikisi de ülkelerinde kendi "İmparatorluk"larının mutlak sahibiydiler!
Türkiye'ye, kulüplere bir de böyle bakın! Hangi kulübün üzerinde en çok kimin etkisi var?
Düşünün bakalım... Kimseyi işaret etmiyorum. Ben de BEŞİKTAŞLI'YIM... Ama kime neden gönül verdiğimizi bilelim diyorum... Adamlar üzerimizden oyun kuracaklarsa, günün birinde buna engel olalım istiyorum...
Futbol topu göründüğü gibi değil!
İşin içinde iş var! Karar sizin!
NOT: Fenerbahçe 3 TEMMUZ SÜRECİNDE Platini tarafından çok hırpalandı. Yani UEFA BAŞKANI tarafından... Parçaları birleştirin bakalım... Şimdi oluşturulmak istenen organizasyonu da not edin! Infantino nerede, Platini nerede? FIFA nerede, UEFA nerede? Bir düşünün isterseniz...
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