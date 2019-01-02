Düello!
Çünkü BATI CEPHESİNDE değişen bir şey yok! Aktörler, güçler ve kavga aynı. Kaldığı yerden tüm hızıyla devam etmekte... Edecek de. Anlaşma olmadı olacak gibi de durmuyor.
Gelin bugün isterseniz daha önce pek duymadığınız isimlere bakarak gidelim. Düğümün üzerinde odaklanan kavgayı tarif etmeye çalışalım... Çünkü kavganın merkezinde buralarda çok bilinmeyen konuşulmayan ÖNEMLİ isimler var. Bunlar da ortada durduğu sürece mücadelenin tonu düşmeyecek...
Açalım biraz... Buralarda çok ilgi çekmeyen kavga için neler konuşuluyor, yazılıyor-çiziliyor bakalım...
Derin Amerika ile Rothschild ailesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar, kişiler odaklı gittiği sürece değişmeyecek. Örneğin Pentagon, 3 kıtadaki enerji yataklarının önemli bir bölümünü, Rothschild ailesine bırakmayı kabul ederken, Rothschild & Co üst düzey temsilcileri Eric de Rothschild, Klaus Mangold ve Giovanni Salvetti'nin finanstan el çektirilmesini istiyor. Yani hem PARA hem ENERJİ sende olmaz diyor! Eric de Rothschild ve Klaus Mangold, Pentagon'u rahatsız ederken burada asıl hedef ise Giovanni Salvetti.
Jacob Rothschild'in Rusya'yı emanet ettiği, Putin'in bile karşısında saygıyla eğilmekten rahatsız olmayacağı Giovanni Salvetti, bugün Pentagon'un önündeki en büyük engel. Çok akıllı, çok önemli trafiği yöneten bir isim. Bütün işlerinin yanı sıra asıl görünmeyen tam olarak bilinmeyen işi başka! Giovanni Salvetti, Vatikan'ın tüm finansını da yönetiyor. Bu güç, Pentagon'un Vatikan'daki etkisini yok ediyor.
Aza indiriyor. Dolayısıyla KATOLİK dünyası içinde kavga yayılıyor ve şiddetleniyor!
Pentagon'un isimler üzerinden taleplerine AİLE de aynı yöntemle karşılık veriyor. Savaşın büyüğü burada ama bilmiyoruz!
Rothschild ailesi de aynı şekilde bazı isimlerin bir an önce Pentagon ve bazı büyükelçiliklerden uzaklaştırılmasını istiyor. İşte buradaki sıkıntı da bir türlü bitmiyor. Çünkü kişiler üzerinden gerçekleşen anlaşmazlık, yeni dönem kapısının açılmasına izin vermiyor, vermeyecek de...
Derin Amerika'nın en önemli danışmanlarından Steve Bannon, hazırladığı onlarca raporun girişinde Eric de Rothschild, Klaus Mangold ve Giovanni Salvetti'nin işsiz kalmasını istiyor. Bannon, bu sayede Pentagon'un Vatikan'da güç olacağını, ardından da dünya ekonomisini yöneteceğine inanıyor. Bu üç ismin çok önemli olduğu doğru. Ancak, Bannon'ın torunları Emily Piccard ve Grace Piccard da AİLE'NİN buna onay vermeyeceğinin farkında!
Aylardır İTALYA'da olan ve İtalyan hükümetine yön veren Bannon, aynı başarıyı-etkiyi VATİKAN üzerinde gösteremedi.
Steve Bannon, İtalya'daki 800 yıllık bir manastırda (Trisulti), kendisine karşı başlatılan protestonun anlamını görmekte zorlanmadı! Gösteri BANNON'a "Sen Vatikan'da asla bir güç olamayacaksın" diyordu. NET OLARAK!.. Roma'nın güneyinde, Trisulti Manastırı'ndaki gösterilerde, "Bannon'ı durdurun" sloganları, Derin Amerika'ya tepkiydi.
Bannon burada bir merkez kurmak istiyordu. AŞIRI SAĞ ve SAĞ'ı kontrol etmek amacındaydı.
Burada bir gün "Papa'nın ruhani ve dini konuları bir kenara koyarsak, en büyük beceriksizliği, dünya vatandaşlarının yanında değil, küreselci seçkinlerin yanında yer almasıdır" çıkışını yaptı.
Önemliydi bu!
Bannon aile için hazırladığı raporlarda bu üç ismin dışında, Kıbrıs'ın tamamen Amerikan adası olmasını da istiyor. Burada Ankara ve Londra'nın geri adım atması için ekonomik krizin yaşanmasını ön görüyor.
Türkiye, Ağustos ayında ciddi bir dolar operasyonu ile karşı karşıya kaldı. Bunun artması halinde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'la ilgili planlarının biteceğini hesap ediyordu. Bu gerçekleşmedi. Bu planlar bitti mi? Elbette bitmedi, bitmeyecek.
Çünkü Akdeniz'in deniz altındaki trilyon dolarlık mücevherlerinin dışında, jeo stratejik önemi, ticaret sistemindeki rolü nedeniyle bölgede sıcak gerilim hep olacak.
Devam edelim. Başka bir ayrıntıya geçelim...
Stephen Bannon, Washington'daki lüks Hays-Adams Hotel'deki özel bir süitte kaçak Çinli milyarder Guo Wengui ile buluştu. Guo Wengui, Rothschild ailesinin tüm finans sırlarını bilen biri. Aile de Pentagon'dan Guo Wengui'nin hemen Çin'e iade edilmesini ve ardından idamında diretiyor. Böylesine ÖZEL OYUNCULAR ÜZERİNDEN FIRTINA ÇIKARTILIYOR! VE DİNMİYOR...
Guo Wengui, Çin Komunist Partisi'ne sızan bir isimdi.
Onların tüm çalışmalarını not etti dosyalar hazırladı güvenli yerde sakladı. Rothschild ailesinden kopmak üzereyken, elindeki bütün malzemeyi Pentagon'a iletti. Artık BİLGİLER PENTAGON'daydı...
Dünyada zenginliği yaşantısıyla gösteren birinci kişi olarak Guo Wengui gösterilirdi! Saati, kalemi, mendili, kravatı, ayakkabısı, gömleği ve takım elbisesinin toplam değeri 3 milyon dolardı.
Renkler ve modeller değişse de TUTAR hiç değişmezdi! New York Central Park'a bakan Sherry- Netherland Otel'de kimilerine göre 70 milyon kimilerine göre 100 milyon dolarlık dairesinde yaşarken, Rothschild ailesinin kara para aklamada kullandıkları tüm gizlilikleri Derin Amerika'ya anlatan kişi oldu.
Bugün Derin Amerika, Eric de Rothschild, Klaus Mangold ve Giovanni Salvetti'nin yok edilmesini isterken, bu isimleri Bannon'a veren kişi Guo Wengui'den başkası değildi.
Wengui, her şeyi ama her şeyi bilen isimlerin önünde geliyordu.
BİLİNMEYEN TRAFİĞE HAKİMDİ! Guo Wengui'nin gizli yatırımlarının olduğu iki ülke daha var. Biri İngiltere, diğeri ise Kıbrıs Rum Kesimi... Bugün Derin Amerika tarafından ABD Başkanı gibi korunan Guo Wengui'nin değerinin trilyonlarca dolar olduğu biliniyor. Kimse ulaşamıyor kimse yaklaşamıyor... Bütün bilgiler PENTAGON'a gidiyor!
Ancak bir sistem kurulurken, isimler üzerinden tıkanıklığa yol açmak, çözümsüzlük istemekten başka bir adım olmaz.
2 yıldır Derin Amerika ile Rothschild ailesi, isimler üzerinden toplantılar yapıyor. Toplantıların sonuçları maalesef kimseyi memnun etmiyor!
İsimlerden vazgeçmedikçe, yeni dönemin kapıları aranmaz.
Arabulucular bu konuda artık ciddi şekilde isimlerin kenara atılmasından yana. Ancak ne Derin Amerika ne de Rothschild ailesi şimdilik buna yanaştı. isimlerle yürümenin kendileri için avantajlı olacağına inanıyorlar.
Geçmişte, PAPA'ların bile ipi birkaç gün içinde çekildi. Çünkü isimler bir sistemin işleyişini veya sonunu hazırlamamalı.
Papa bile gözden çıkartılırken Eric de Rothschild, Klaus Mangold, Giovanni Salvetti veya Guo Wengui'nin gözden çıkartılması zor olmamalı. AMA ŞİMDİLİK ZOR! Bilgi akışı sürdüğü sürece daha da zor olacak... Bu isimlere dikkatlice bakıldığında koca bir coğrafyayı kontrol ettiğini görürsünüz...
Devlet başkanlarından çok daha güçlüdürler. Ama bilmeyiz...
Gösterilmezler! Hepsi ŞÖVALYE!
DÜELLO çoktan başladı, durmayacak gibi de... İzleyelim.
Önümüzde koca bir yıl var!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kaldığımız yerden... 01 Ocak 2019, Salı YENİ yılın ilk yazısı... Değişen bir şey yok, aynı kulvarda aynı hızla gideceğiz. 2019'da da bizleri şaşırtacak...
- Hızlı dönüş 29 Aralık 2018, Cumartesi TRUMP'IN bir gece ansızın Irak'ın kuzeyine gelmesi şaşırtıcıydı. Herkes attığı tweet'leri takip ederken BAŞKAN...
- Üs mesaj 28 Aralık 2018, Cuma OLAN bitene anlık gözlük ile bakarsak hiçbir şeyi anlama şansımız yok. Olmaz. Kimsenin de olamaz. BÜYÜK GÜÇLER...
- Çatlama 27 Aralık 2018, Perşembe SOROS'U Rockefeller'ı, DuPont ailesini, Pentagon'u, Mattis'i, Dunford'u sık sık yazdım. Ara sıra da olsa buralarda...
- Derin oyun 26 Aralık 2018, Çarşamba ABD'DE daha doğrusu derin ABD'de çok ciddi dalgalanmalar var gibi algı meydana geldi. ABD Başkanı Trump'ın Mattis'i...
ERGÜN DİLER Tweetleri