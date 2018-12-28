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Kimsenin de olamaz. BÜYÜK GÜÇLER BÜYÜK HESAP
YAPAR. Bunu bilerek yürümemiz gerekir. Osmanlı ÜÇ KITAYA hükmederken, lojistikten oradaki halkın psikolojisine kadar her şeyi iğneden ipliğe inceler, öyle düğmeye basardı. Şimdi kabul etsek de etmesek de ABD böyle.
Adamlar "DEMOKRASİ GÖTÜRECEĞİM" diyerek geliyor. Önüne ne varsa katıp gidiyor.
Irak yıllardır gündemimizdi.
İKİ HAREKAT GERÇEKLEŞTİRDİLER.
İKİ SAVAŞ! Sonra Suriye gündeme geldi. Ülke dağıldı.
Şimdi çok kişi "ABD ÇIKTI GİTTİ" diyor. İlk andan itibaren ABD'nin bir yere gitmediğini yazıyorum, söylüyorum.
Bakın; değil Trump ABD'nin yaşayan bütün BAŞKANLARI bir araya gelse güçlerini birleştirse ORTADOĞU ile ilgili karar alamazlar. Öyle yetkileri yok... Ortadoğu'dan çekip gitme, kalma gibi kararlar, BAŞKANLARIN dışında alınır. Yani ilk işi aktörlük olan eski BAŞKAN REAGAN'ın dünyaya şekil verdiğini düşünüyorsanız o ayrı... ABD için ORTADOĞU olmazsa olmazdır. Burada olmadıkları an yıkılırlar. Bunu bilmiyoruz ama... Petrolün yönetilmesinde fiyatının belirlenmesinde ABD yoksa eriyip gider...
Bunun gibi pek çok nedenden dolayı ABD IRAK'a çekildi!
Suriye'de oluşturduğu yapı da çok güçlü. Fransa ve Rusya ile bizi YPG nedeniyle karşı karşıya getirmek isteyecekler.
Hassas konu olduğu için ince siyaset gerektiren bir iklimdeyiz!
ABD'nin ilk amacı İRAN! Bu net! Kesinlikle İran motivasyonu dışında hayati önemde gündemleri yok. Şu an için!
İRAN konusunu çözüp bütün KÜRT NÜFUSUNA HİTAP ETMEK İSTİYORLAR. 40 yıldır ama. Bugün değil bu istek.
Sadece oyunun kurallarını, yöntemleri değiştiriyorlar.
Kürtler ABD'nin müttefiki! Asla da bırakmayacaklardır...
Neyse... Devam edelim. İran'a gelelim...
ABD Başkanı Trump'ın "Pentagon'la ilişkileri kötü" oldu mu? Evet oldu! Görevini bırakmak üzere olan Savunma Bakanı Jim Mattis'le sorunlar yaşadı mı? Evet yaşadı. NET!
ANCAK ŞİMDİ BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKTI! Çünkü Trump, hem Pentagon hem de Pentagon'un en etkili ismi Mattis'le çatışma halinde Irak'taki askeri üssü ziyaret edemezdi. Bunu bildiğiniz zaman taşlar yerine oturuyor! ABD eski Savunma Bakanı Leon Panetta, Derin Pentagon'la çatışma yaşadığı zaman biri Irak diğeri de Afganistan olmak üzere iki ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı. Hatta 2012 yılında Afganistan'da Leon Panetta'yı taşıyan uçağın indiği piste hızla giren bir araç kendini patlatmıştı. Helmand bölgesinde bulunan İngiliz üssü Camp Bastion'da yaşanan olay, Londra ile Washington'ın arasını açmıştı. Ancak bu Derin Pentagon'un Panetta'ya ciddi uyarısıydı.
O nedenle Trump'ın Irak'a gitmesi kadar Anbar kentindeki Aynul Esed Üssü'nü seçmesi de önemli. Elbette SURİYE için verdiği mesajı da dikkatten kaçırmamak gerekir. Aynul Esed Üssü'ndeki Amerikan askerlerinin bir özelliği var. Belki de hepsi Meysan ve Kerkük'te görev yaptı. Yani İran sınırını geçmeyen asker yok gibi. İRAN MESAJI DA BU!
İran istihbaratı olası bir Amerikan askeri saldırısının Aynul Esed Üssü'nde görevli birimler tarafından yapılacağını biliyor. Şimdi Trump'ın ziyareti gösterdi ki, Kuzey Irak artık Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli bir eyaleti. ABD'nin İran ve Suriye konusunda alacağı tüm kararların merkezinde Irak yer alacak. NET! Ancak Irak nüfusunun önemli bir kısmının Şii olması, Washington için bir risk gibi görünse de birçok aşiret İran'a operasyondan yana.
Eğer Pentagon, İran'a bir askeri operasyonun startını verirse, Irak içinde büyük bir iç savaş başlar. Çünkü İran da bunun hazırlığını yapıyor.
Ancak Bağdat hükümetinin bu konuda ABD veya İran'a karşı çıkabilecek bir gücü yok. Yani Bağdat, İran operasyonuyla birlikte yaşanacakları kabullenmek zorunda.
DEAŞ'ın burada Amerikan sisteminin bir parçası olarak, Şii milislerle savaşı öngörülüyor. Yani Trump'ın "DEAŞ'ı yendik" sözü çok ciddiye alınmamalı. Senin için çalışan bir terör örgütünü neden yeniyorsun! Eğer yendiysen neden Irak'ta yüzde 9, Suriye'de yüzde 21 DEAŞ toprağı var! Hala 80 binin üzerinde DEAŞ'lı, silahlarıyla bu bölgelerde. BU NE DİYE SORARLAR!
Ayrıca Amerikan savaş uçakları bu bölgeleri neden bombalamadı? Amerikan askerleri neden bu bölgelerdeki DEAŞ'a operasyon yapmadı?
Çünkü Amerikan üniformasıyla bölgeyi iyi bilen askerlerin birçoğu, sakallı olarak o bölgeleri Amerikan sistemine bağladı.
Eğer Washington, bir ülkeye ceza vermek isterse DEAŞ'ı oralarda görürüz... Böyle bir-iki ülke var! DEAŞ'ın Şİİ köylerini basması, yakında gerçekleşmesi beklenen İran operasyonunda örgütün de bir rol üslenmesinin önünü açacaktır. Kendisini Müslüman olarak gösteren DEAŞ, yine Müslüman Şii'leri öldürüyordu. Ancak Hıristiyanlar'a veya Yahudiler'e karşı tek bir saldırı bile gerçekleştirmiyordu. Her şeyin bu kadar açık olmasına rağmen, Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri DEAŞ'tan korkuyor.
Nedeni çok basit. Çünkü DEAŞ Amerikan gizli birlikleriyle donatıldı. Bugün de çok güçlü. Geçmişte Rakka operasyonuna 40 ülke katılırken Türkiye'yi istemeyen Washington şimdi neden bu kararı aldı ve DEAŞ'ı Türkiye'ye bıraktı. Türkiye de bu konuyu iyice değerlendirmeli. Bir risk varsa ortadan kaldırmalı!
Unutmamak gerekir ki YPG değil DEAŞ saldırılarıyla güne uyanan bir Türkiye'ye Avrupa'dan destek gelir mi?
Sözlü olarak evet. Ancak Türkiye sınırlarını aşmayan her DEAŞ saldırısı Avrupa'da mutluluk yaratacaktır.
Bölgede yeni bir oyun için taşlar yerine oturuyor.
Oyunda finali kazanmak çok önemli ki, bu ihtimal Amerika'dan yana. Almanya ve Fransa ise bölgeyle ilgili değişken politikalarının bedelini ödeyecek. Türkiye her zaman önde ve kazanan olacaktır. Yine de dikkatli olmak her zaman daha fazla ARTI PUAN getirir!
Son söz... Trump'ın Aynul Esed Üssü'ndeki konuşması, yeni oyunun ilk sözleriydi.
Dikkatlice izleyenler Trump'ın ne kadar mutlu olduğunu görecektir...
NOT: "ABD bölgeden gitmedi, gitmez" derken bir de baktık ki Trump IRAK'ta... Gitmeyeceğini söylüyordu!
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