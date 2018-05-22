Düğün
Çok kişi göremese de BÜYÜK BİR KAVGA var. Bu kavganın haliyle TÜRKİYE'de de gölgeleri bulunmakta. Ve bu artacak gibi görünmekte. İÇ SİYASETE baktığımızda DIŞARISINI anlamak çok kolay. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adeta tek başına meydanlarda. Kemal Bey ve CHP'yi yanında görmek çok kolay değil. Milletvekili listeleri hazırlandı. Değişiklik olur mu bilmem. Olsa da fark etmez. Türbülans başladı bir kere...
Liste dışı kalan CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen "Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi" dedi. Bu ne kadar doğru bilemem. Ancak dünya üzerine baktığımızda ABD-İNGİLTERE birlikteliği giderek kendini daha fazla göstermekte.
Ve bu iki ülkenin, iki gücün burada şu an sırtını yaslayabileceği bir İSİM yok. Siyaset sahnesinde böyle bir isim bulunmamakta.
Washington-Londra ekseninin buralarda iddiasından vazgeçtiğini söylemek mümkün de olmadığına göre oyun sürmekte. Görülen o ki SEÇİMLERDEN sonra da tansiyon yükselecek. ABD-İNGİLTERE "UYUMLU ÇALIŞACAĞI" isimlerle yürümek ister.
Kavga istemez! Doğaldır. Bu isim kim olur bilemem. Geçtiğimiz hafta AMERİKALI dostum Abdullah Bey'in "ADAY DEĞİLİM" dediği konuşmasından bazı sözlerinin altını çizmişti. Hatırlayın... Dostum, Abdullah Bey'in "GENİŞ MUTABAKAT OLURSA..." sözlerini "ABD-İNGİLTERE destek verirse" şeklinde açıklıyordu.
Görünen o ki CHP bu ittifakın merkez gücü olacak gibi. Yahut oldu da haberimiz yok!
ABD-İNGİLTERE ittifakını dışarıda NET gösteren inanılmaz bir şey oldu. Öyle böyle değil. Günlerdir herkes KRALİYET AİLESİNİN DÜĞÜNÜNÜ konuşuyor.
Magazinden kimsenin başına kaldıracak hali yok. Ancak gelin Meghan Markle'ın kim olduğundan, Prens'le kimin tanıştırdığından çok daha önemli ve KRİZİ gösteren bir başka gelişmeler yaşandı... Düğünün gölgesinde kalamayacak kadar büyük olan bu olay geçiştirildi. Ya da SIZMASI ENGELLENDİ.
Olayın kahramanı, herkesin yakından tanıdığı ÜNLÜ İŞADAMI OLİGARK Roman Abramovich... Rus milyarder işadamı Roman Abramovich, 3 haftadır İngiltere'ye giremiyor... ŞAKA GİBİ AMA DEĞİL!
Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin cumartesi günü Manchester United'ı 1-0 yendiği Federasyon Kupası finalini de seyredemediği ortaya çıktı. 9,3 milyar sterlinlik serveti ile İngiltere'nin en zengin 13'üncü kişisi olan Abramovich'in mallarına bloke konulması da gündemde. Hatta RUS İŞADAMLARININ KARA PARA aklamaktan dolayı başlarının derde gireceği de iddialar arasında. Hazırlıklar da yapılıyor!
Kime hangi davanın açılacağını yakında anlarız. Roman Abramovich'i sakın sadece işadamı olarak görmeyin. Asla ve kat'a sıradan biri değildir. Çok önemli ilişkilerin ortasında bulunan çok güçlü bir isimdir. Eşi de öyledir. İnanmayacaksınız ama PUTİN'den bazı alanlarda çok daha öndedir. Putin'in onun isteklerine boyun eğdiği çok karar vardır. Çok da iyi dostlardır! Bütün bunlar Ajan Skripal'le başlayan krizin tırmandığını gösteriyor. Hatta TANSİYONUN tavan yaptığını söylemek hiç abartı değil. Roman Abramovich'i karşısına alan LONDRA 100 yıldan fazladır birlikte yürüdüğü GÜCÜ itiyor demektir. Bunun yansımaları olacaktır.
Göreceğiz. Ama herkes düğünle uğraşırken bunu kimsenin görmemesi gerçekten ilginç...
Devam...
Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Yeni Dünya Düzeni için çok önemli. Pentagon'la da ABD Başkanı Trump'la da yakın ilişkiler içinde olan eski deniz subayı Prince, Academi (Blackwater) ile Körfez ülkelerindeki teşkilatını kurdu. Daha önce de yazmıştım. Hatırlayın...
Şimdi Academi için öncelikli olarak iki hedef var. Biri Suriye'deki Arap Birliği ve Kıbrıs'ın güvenliği... Pentagon, YPG'nin dışında kurulacak Arap Birliği Ordusu'nun yönetimini de Prince'e verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA Direktörü Gina Haspel'le son dönemde sürekli bir araya gelen Prince, Arap Birliği Ordusu'nu ikinci plana attı. Öncelikli olarak Kıbrıs'ın Rum tarafına 18 bin özel eğitimli Academi askeri yerleşecek. 2019'da da bu sayının 40 bin olması bekleniyor. Tüm adanın güvenliğinden sorumlu olacak Academi için hazırlanan bütçenin Kongre dışından sağlanacağı kesin. Çünkü Academi'nin bütçe onayının bugün için Kongre'den çıkması çok zor. Çünkü Academi, hala Demokratlar için riskli konumda. Hakkında açılan 2 bin dava nedeniyle Blackwater'ın kapanması, Academi olarak yeniden sahne alması Demokratlar tarafından inandırıcı bulunmadı.
ABD'nin Kıbrıs adasının tamamını Academi tarafından korunması için atılan adımlar İngiltere tarafından pek hoş karşılanmasa da onaylandı. (SANKİ BİZ YOKUZ! HESAPLARI BÖYLE)
Şimdi Academi'nin çalışacağı bölgelerdeki inşaatların startı geçen hafta verildi. Kıbrıs'ta 78 noktada bina inşa edilecek.
Adanın güvenliğinde bir risk mi var ki Academi bölgeye gönderiliyor? SORU BU! Körfez ülkelerinde de güvenlik riski yoktu ama Academi 2.5 yıldır orada yeni bir güvenlik ağı oluşturdu. Çünkü Ortadoğu'da başlayacak kaos öncelikli olarak Körfez ülkelerini etkileyecek. Körfez ülkeleri başta Birleşik Arap Emirlikleri, buna karşı Pentagon'un Academi teklifine ilk olumlu cevap veren ülke oldu. BAE, 2.5 yıldır Academi için 16 milyar dolar ödedi.
Pentagon'un, Erik Prince'i hep kıskaç altında tutmak istediği de bir gerçek. Bunu da Özel Savcı Robert Mueller üzerinden götürüyor. Seçimden önce Trump Tower'da özel bir toplantıda Erik Prince de vardı. Erik Prince, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in 3 danışmanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanları, BAE'de emirlerin danışmanı George Nadir ile İsrailli Joel Zamil'in katıldığı toplantıda, Pentagon'u rahatsız eden bazı konuşmaların olduğu hep dillendirildi.
Pentagon da Mueller üzerinden bu toplantıyı soruşturma içine dahil etti. Prince, Pentagon'a karşı bir adım attığı anda bu soruşturma Erik Prince ve Donald Trump JR'ın tutuklanmasına yol açar. Hatta gözaltına alınan Michael Flynn'le damat Jared Kushner için de umutlar biter. Trump, bu konuda Mike Pence'den destek istedi. Pence de birkaç gün önce, "Mueller artık soruşturmada bir sonuca varmalı. Amerika Birleşik Devletleri için büyük sıkıntılara neden olabilecek bu soruşturmalar tamamlanmalı ki rahat adımlar atalım. Hiçbir zaman bir ABD Başkanı bu kadar soruşturma tehdidiyle yürümedi" dedi. Pence, Trump'tan daha etkilidir.
Gücü Trump'ın hayal edebileceğinden bile fazladır. Pence'in bu açıklamalarına karşılık Mueller'den bir hamle gelmesi bekleniyor.
Birkaç gün içinde davanın seyriyle ilgili ipuçları ortaya çıkar. Çünkü hem Pentagon'un hem de Beyaz Saray'ın Akdeniz planlarında çatışma olasılığı her geçen gün artıyor. İki tarafın planları da çok farklı. İşte Prince, Pentagon'un isteği ve emriyle Kıbrıs'a yerleşirken, bir anda Beyaz Saray'a yakın adımlar atması büyük bir sıkıntıya yol açar.
Akdeniz'de iki Amerika'nın çatışması, sürecin ağır ilerlemesine neden oluyor.
Pentagon, Academi'nin Körfez ülkelerinden sonra Kuzey Afrika ülkelerine, ardından Kıbrıs'a geçmesini planlıyordu. Kuzey Afrika ülkelerinden beklenen karşılık bulunmadı.
Sadece Mısır Academi'ye onay verdi. Ancak sadece Mısır'da Academi'nin olmasının şu an için pek etkisi yok. Pentagon, Mısır'da etkili. Ancak Fas, Cezayir, Tunus, Libya'da Pentagon çok geride kaldı. Bu ülkelerde Academi, daha doğrusu Pentagon'u lider gören bir Erik Prince isteniyordu, bu gerçekleşmedi. Ancak Kıbrıs da çok önemli ve bu konuda çok büyük ilerleme kaydedildi.
Kıbrıs Rum yönetiminin Academi için yeni bir yasa hazırladığı ancak bunun henüz yasalaşmadığı biliniyor. Çünkü Rum tarafı Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği de Pentagon'la stratejik bir savaşta. Bu savaş nedeniyle Kıbrıs Rum tarafı, İngiltere'nin desteğiyle AB'yi şimdilik susturmayı başardı.
Kıbr��s'la ilgili Academi'nin özel komuta kademesi, yaklaşık 6 aydır ülkede stratejik çalışmalar yaptı. Bu çalışmalara tam destek veren Rumlar, dönem dönem Avrupa Birliği'ni kızdırdı. Ancak şu anda Rumlar'la Pentagon arasındaki bağlar her geçen gün daha da güçleniyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Avrupa ve NATO'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus, 2018 yılında 4 kez Rum yönetimini ziyaret etti. Kıbrıs açıklarına gönderilen Amerikan uçak gemileri de Academi'nin güçlü bir başlangıç yapması için bölgeye ulaştı. Thomas Goffus, Academi planının gecen yıl tamamlanmış olmasını savunuyordu. Ancak ortaklıkların sürekli değiştiği bölgede bazı kararlar hızlı alınsa da sonuca etkisi zaman gerektiriyor.
Tekrar başa dönelim. Düğüne gelelim...
Prens William, KATE ile evlendiği zaman ROTHSCHILD ailesinden 11 üye düğünde hazır bulunmuştu. Harry'nin Meghan'la evlendiği gün ise AİLEDEN TEK ÜYE YOKTU! KOPUŞU göstermesi açısından önemli. Çok önemli... Bir de bunun yanına OLİGARK Roman Abramovich'in LONDRA 'ya girememesini koyun! Sanırım BUCKINGHAM SARAYI AİLEYİ iyice öteye atmak niyetinde. Buna gücü yetecek mi bilemem. Ama arada ciddi bir rahatsızlık olduğu gerçek! Bu rahatsızlık ve kavga her yerde... AKDENİZ'de, KIBRIS'ta, ORTADOĞU'da, İNGİLTERE'de, ABD'de ve Türkiye'de... OLAYLARA BÖYLE BAKIN! Gerisi hikaye...
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