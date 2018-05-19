NATO krizi
İlk adımı atalım...
SUUDİ ARABİSTAN'DA NELER OLUYOR? BÜTÜN OYUN SANKİ ÜZERLERİNE KURULMUŞ GİBİ, NE DERSİNİZ?
Veliaht Prens Selman'ın bir darbe ile o göreve atanmasının altındaki en büyük gerçeklik Akdeniz...
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu'ya Suudi Arabistan üzerinden şekil vermek istiyor.
Öncelikli olarak Ilımlı İslam tezi artık Arabistan üzerinden yaygınlaştırılacak.
Ilımlı İslam'la birlikte bölgede yaşanacak savaşlar, barış anlaşmasıyla birlikte çok farklı bir Ortadoğu'yu bize tanıştıracak. Tabii burada Selman'a çok büyük iş düşüyor.
NASIL BİR İŞ BU?
Bugüne kadar 3 kez suikasttan kurtulan Selman'ı ortadan kaldırmak için MI6'daki İngiliz derin devleti yapılanması devrede. Çünkü Veliaht Prens, Washington tandanslı adımlar atıyor. İngiliz derin devleti, Kraliçe'ye karşıdır ve güçlüdür.
İngiliz medyasında Kraliçe II.
Elizabeth ve ailesi hakkında çıkan olumsuz haberlerin tümünde İngiliz derin devleti vardır. Veliaht Prens, Washington'da ARAMCO'nun en büyük enerji yatağının Akdeniz olacağı konusunda brifingleri aldı.
BURADAKİ AMAÇ NE? NEDEN ARAMCO?
Dünyanın rakipsiz enerji devi ARAMCO'nun Akdeniz yatağındaki enerji ile birleşmesi, 'Süper güç' şirketini ortaya çıkaracak. Bunun gerçekleşmesi halinde, İngiliz derin devleti de Londra'daki cenaze namazıyla tarih sayfalarındaki yerini alacak. Söylenmeyen, gözlerden kaçırılan bu...
PEKİ İNGİLİZ DERİN DEVLETİ BU KADAR KOLAY PES EDER Mİ? BANA KOLAY BİR İŞ GİBİ GELMİYOR AÇIKÇASI...
Son 200 yıldır dünyayı yöneten İngiliz derin devleti bu kadar kolay pes eder mi? Elbette etmemek için plan yapıyor... Çünkü İngiliz derin devletinin yıkılması o kadar sessiz olmaz. Büyük gürültü çıkar. Çıkacaktır da...
DÜĞÜM AKDENİZ'DE ÇÖZÜLECEK YANİ?
Evet! Akdeniz'in enerji yataklarının dışındaki stratejik konumu, Pentagon'un planlarındaki en önemli detaylardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz'le birlikte belki de 3 kıtayı bir anda kilitleyebiliyorsunuz.
İşte o nedenle Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecek ve geliyor da... Akdeniz'de sessiz kalmak istemeyen bir Türkiye var. Türkiye'nin Akdeniz'deki ısrarı nedeniyle, ABD ile ilişkileri kopma noktasına geldi.
Türkiye, Akdeniz'deki payından vazgeçseydi, bugün ne YPG vardı ne de PKK. Haklı olarak vazgeçmedi, sorunlar ortada...
YPG HALA ABD İÇİN ÖNEM TAŞIYOR MU? AFRİN'DEN SONRA YİNE DEĞERLİ Mİ?
YPG şu anda Washington için çok değerli. Bölgede bir silah gücü olarak hazırlandı. O nedenle hem sizin ülkenizin sınırları hem de Ortadoğu'da ses getirecek bir güce ulaşması için adımlar atılıyor. Tahmin edeceğiniz gibi birkaç yıl sonra YPG kimilerine göre terör örgütü, kimilerine göre özgürlük savaşçısı olarak anılmayacak.
Ciddi ve değer verilen bir ordu olarak anılması isteniyor. O nedenle bir isim değişikliğinin ardından YPG için yeni vitrin planı tamamlanmak üzere.
PEKİ ABD TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEN VAZGEÇECEĞİNİ Mİ SANIYOR? NEDEN PAYLAŞIMA YANAŞMIYOR?
Türkiye'nin bu konudaki ısrarına hak vermemek mümkün değil. Elini uzatsa tutacağı koca bir zenginlik var. Ancak ABD kendi gücüne inanmakta. Bu nedenle Amerika, bunu Türkiye ile değil, başka bir ülkeyle de paylaşmak istemiyor.
Avrupa'nın önemli kentlerindeki terör saldırılarının ardından yatan en önemli gerçeklerden biri de Akdeniz'di. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'daki saldırıları organize ederken, bu ülkelerin Akdeniz bağımlılığına bir cevap verdi. Hepsine "Buradan uzak durun" dedi. TERÖRLE...
NEREYE KADAR TERÖRLE SONUÇ ALINIR Kİ? DAHA NE KADAR BÖYLE DEVAM EDECEKLER?
Tabii Türkiye'deki çözüm sürecinin bitirilmesi ve terörün tekrar ortaya çıkmasının nedeni de Akdeniz.
Nedenlerden biri, belki de en önemlisi... ABD için şu anda NATO'da bir sıkıntı görünüyor. Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp, Rusya'ya yakın bir strateji belirlemesi büyük bir risk.
Çünkü NATO'da ABD'nin İngiltere, Fransa ve Almanya ile şu an için büyük savaşı var. Bunun üzerine bir de Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması daha da rahatsızlık veriyor. ABD'nin İngiltere, Almanya ve Fransa ile NATO'da karşı karşıya gelmesi sizin için büyük bir şans. Çünkü bu 4 ülke eğer 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi ortaklık yapıyor olsaydı, bugün sizin için riskler alarm veriyor olacaktı.
DEMEK ARALARINDAKİ KAVGA ARTIK GÖRÜNÜR VAZİYET ALDI?
Elbette! NATO'nun Brüksel'deki merkezinde, Amerikalı generallerle İngiliz, Fransız ve Alman generallerin fiziki kavgaları yaşandı. Ciddi bir anlaşmazlık var. Washington'ın İran kararının arkasında da bu çatışma yatıyor. Dikkat ederseniz ABD, İran konusunda İngiltere, Fransa ve Almanya ile restleşiyor. ABD, İran tezini ortaya sürerek NATO'da alacağı kararlara zemin hazırlamaya kararlı.
NASIL YANİ?
Türkiye'nin NATO ile bir daha ortak bir noktada buluşma ihtimali de yok. Çünkü 15 Temmuz'a kadar Türkiye'nin NATO irtibatını FETÖ generalleri sağlıyordu. Şimdi hepsi görevden alınsa da, yerine atanan isimler NATO'da kabul görmüyor.
NATO, FETÖ dışında Türk askeriyle ortaklık yapmak istemiyor. Çünkü 19 yılda hazırlanan büyük plan çökmüş durumda. 19 yıldır NATO'ya atanan generallerin çoğu, FETÖ ile bağlantılıydı. Bağlantılı olmayanlar da kısa sürede eleniyordu.
Sadece Türkiye değil, İngiltere- Fransa ve bazı Alman generallerin dışındaki tüm ülkelerden atanan generaller, NATO'yu kendi ülke çıkarlarından daha önde görür ve öyle kararlar alırdı. Şimdi Pentagon, ciddi bir planlama ile NATO'nun vurucu gücünü değiştirmek istiyor. Ancak İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışında sizinle çatışarak bunu başarması mümkün değil.
BENCE DE... AMA YİNE DE DENEYECEKLER Mİ?
Pentagon, istediği her ülkeye girme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Irak işgalinde olduğu gibi kamuoyunu yanıltan belgelerle bir ülkeyi işgal etmek artık çok kolay değil. Ancak NATO için her ülkeyi işgal girişiminde bulunmak kolay. Çünkü büyük bir ortaklığın olduğu yapıyı kullanmak ve sonuç almak kolay. Eğer NATO'da İngiltere, Fransa ve Almanya'nın başı çektiği grup, ayrılık kararı alır veya yeni bir düzen isterse Pentagon için büyük sorun başlar. Çünkü NATO sadece Avrupa değil, Afrika'da da ciddi planlar yapıyor. Asya zaten NATO'nun asla bırakmayacağı bir kıta. Almanya'nın ülkedeki NATO üslerine karşı bazı yaptırımlar aldığı da bir gerçek. Bu henüz resmi açıklama olarak söylenmese de, NATO bölgelerindeki komutanların özgürlükleri ellerinden alındı. Gizli dokunulmazlıkları da kaldırıldı.
BİRAZ DA AFRİKADAN SÖZ ETSENİZ. NEDİR ORADAKİ PLAN?
Afrika'nın değeri her geçen gün artıyor. Bu değer, elbette Washington'un hayalini daha da büyütüyor. Afrika ülkeleri de değerlenen kıtalarını bırakmamak için güçlü yönetim istiyor. Fransa, kendi istediği kadar gücü yönetimlere veriyor. ABD ise ülkelerin gücünü öne çıkartmak istediğini söylüyor.
Bu Afrika kıtasında ne kadar karşılık buluyor çok yakında anlayacağız.
Ama oradaki mücadele çok sert olacak...
Dostumun söyledikleri arasında önemli detaylar var.
Anladığım çıplak gerçek ABD ile ciddi bir şekilde karşı karşıyayız...
AKDENİZ'de de AFRİKA'da da bunu yaşayacağız. Şansımız ABD'nin bizim dışımızda da büyük rakiplerinin olması... Bizim coğrafya dünyanın kilidinin açılacağı yer... Anahtar da bizde... Anlasalar iyi olacak... Onlar gelecek biz bertaraf edeceğiz.
Kazanana kadar...
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- Ergün Diler
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