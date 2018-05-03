Büyük denge
Ama yine de olan biteni anlamalıyız...
Dışarıda neler yazılıyor neler... Alt alta koyduğumuz zaman olaylar sandığımızdan da büyük ve detaylı...
Ve vahşi...
Başlayalım...
Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa, asla ortak olamaz.
Çünkü amaçları ayrı.
ABD de Fransa da Afrika'da, Ortadoğu'da ve Akdeniz'de güç olmak istiyor. ABD, Fransa ile Rusya'nın arasını açmak için birçok plan yaptı, denedi ama başarılı olamadı. Suriye'ye karşı gerçekleştirilen füze tiyatrosunda ABD-Fransa ve İngiltere yan yana gibi görünse de, etkisinin olmadığı bir ortaklıktı.
Fransa, tarih boyunca hiç birlikte olmadığı ABD ve İngiltere ile gelecek 100 yılda da aynı noktada buluşmayacak.
Aileler üzerinden bakıldığında bu mümkün değil...
Afrika'da defalarca Fransız askerlerine saldırı düzenlendi, aynı şekilde Paris de Washington'a aynı yöntemle cevap verdi.
Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi paylaşmak istemeyen ve tek patron olmak isteyen ABD ile Fransa defalarca karşı karşıya geldi. Ancak Washington daha doğrusu Pentagon, 2014 yılında tarihi bir adım atma kararı aldı. Fransa ile Rusya arasında savaş çıkartmak için plan devreye sokuldu.
Öncelikli olarak önemli bir Fransız'ın Moskova'da öldürülmesi gerekiyordu.
Ekim 2014'te Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı seçildi. Pentagon-CIA ve NATO işbirliğiyle Fransız petrol şirketi Total'in CEO'su Christophe de Margerie'e suikast düzenlendi. Suikast çok profesyonelce hazırlandı ve uygulandı. Fransızlar, ilk anda bunun Rusya tarafından yapıldığını düşündü. Hatta gerilimi tırmandıran açıklamalar arka arkaya geldi.
Ailenin yani ROTHSCHILDLER'in adamı yok ediliyordu...
Plana göre Aralık ayında iki ülke arasında çatışma yaşanacaktı. Ancak Fransız istihbaratı ile Rus istihbaratı Christophe de Margerie'in yani POS BIYIK'ın Amerikan istihbarat planıyla öldürüldüğünü birbirlerine kanıtladı. İki ülke arasındaki gerilimin tırmanması beklenirken Kazakistan'dan dönen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ani bir kararla Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Christophe de Margerie'in suikastla öldürüldüğü havalimanında Putin'le bir araya gelen Hollande, ABD'ye çok açık şekilde, "Suikast CIA işi. Planınız tutmadı" mesajı verdi.
Eğer Hollande, bunu yapmasaydı Rusya'dan Fransa'ya bir nükleer saldırı organize edilecekti. Pentagon, her detayı tamamlamıştı ve Rusya istediği kadar inkar etse de saldırının Rusya tarafından yapıldığı dünyaya ilan edilecekti.
Ancak Fransız istihbaratı ile Rus istihbaratı, bu olağanüstü operasyonla dünyayı büyük bir faciadan kurtardı.
Fransa'daki terör saldırıları, hep Gladyo B operasyonlarıydı.
Amerika Birleşik Devletleri, Afrika'da tek güç olmak istiyorsa Fransa'yı küçültmek zorunda. Aksi durumda Pentagon'un bütün planları başarısızlıkla tamamlanır.
Hep yazdığım gibi Fransa'yı karıştıran CIA...
Son günlerde Fransa'da başlayan grevler, ayaklanmalar ve 1 Mayıs gösterilerindeki dehşetin ardında NATO Gladyosu var. 1 Mayıs'ta Paris'i savaş alanına çeviren ekip, 1200 siyah maskeli... Siyah maskeli eylemciler, 1960'lı yıllardan itibaren NATO Gladyosu'nun kullandığı kartvizittir.
Gizleme ihtiyacı duymuyor.
1200 maskeliden 600'ü 28 Nisan günü Belçika'dan Fransa'ya geçti.
NET açık...
Fransız istihbaratı DGSE çok güçlüdür ama Emniyet'i asla değildir.
DGSE ile Emniyet arasında bir soğuk savaş vardır. Birbirlerine karşıdır. Çünkü bağlı oldukları grup aynı değildir. Fransız istihbaratı DGSE, sağ görüşlüdür.
Fransız emniyeti ise çoğu zaman sol görüşlüdür. 1 Mayıs olaylarından sonra Fransız parti liderlerinin açıklamalarını dikkatlice izlerseniz, birbirlerini suçladığını görürsünüz.
Aşırı sol olarak bilinen Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Melenchon, "Saldırıların arkasında sağ partiler var" dedi. Aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen ise saldırganların aşırı sol grupları kullandığını açıkladı.
Hem Jean-Luc Melenchon hem de Marine Le Pen, olayların arkasında Gladyo B olduğunu biliyor. Ancak her ikisi de diğer Fransızlar gibi açık şekilde saldırıların arkasında Washington'ın olduğunu söyleyemez.
Zaten dünyanın her yerinde olan da bu!
Bilirler söylemezler...
Çünkü bu açıklama yapıldığı an Fransızlar bir misilleme ister.
Fransa da ABD de açık şekilde karşı karşıya gelmez.
Fransa'dan Ermenistan'a geçelim...
Ülkede Serj Sarkisyan'ı görevden aldıran kişi muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan. Paşinyan, Fransız ekolünü temsil eder.
Fransa, kendi ülkesinde yaşanan iç kaosun karşılığını ABD ve İngiltere'ye Ermenistan üzerinden veriyor. Nikol Paşinyan, "Tek aday olarak Başbakanlığım oylanacak. Eğer seçilmezsem, ülkedeki tsunami büyük felakete yol açar" dedi.
Seçilemedi.
Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde tekrar greve gidilmesi, havaalanlarının, yolların, caddelerin ve metroların kapatılmasını istedi. Sokaklar da bir anda karıştı. Ülkenin birçok noktasında olaylar var.
Yani FRANSA, ABD-İNGİLTERE ittifakına böyle cevap veriyordu. Bunun üzerine ülkesi karışıyordu...
Gambia da böyle... Afrika ana kıtasının en küçük ülkesidir. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa, Gambia için defalarca karşı karşıya geldi.
ABD ile İngiltere büyük güç.
Fransa da Afrika'da güçlü olduğu için Ortadoğu'da etkin, Akdeniz'de de gemileri var. Eğer bir noktayı kaybetmeye başlarsa, esas tsunamiyi Fransa yaşar. Afrika'yı da Ortadoğu'yu da Akdeniz'i de kaybeder.
Zaten KUZEY AFRİKA'da geri adımları ortada...
Korku ve kararlılık iç içe...
Bu 3 bölgeyi kaybeden Fransa, ülke içinde de büyük kaosu engelleyemez.
Çünkü Gladyo B, sınırsız Avrupa'nın her noktasını karıştırabilecek güce sahip. Etki alanı çok güçlü olsa da Fransız istihbaratı da ciddiyetin farkında.
Fransız istihbaratı ne ABD'ye ne de İngiltere'ye pasaportsuz ajan gönderemeyeceği için, misilleme de zor görünüyor. Suriye'de şimdi yeni bir çatışma ihtimali görünüyor. Çünkü Fransa'nın İngiltere ve ABD'ye karşılık verebileceği tek yer Suriye. O nedenle siz sakın ABD-Fransa ve İngiltere'nin birlikte hareket ettiğine aldanmayın.
Günlük ittifaktı, birbirlerini kontrol etmek için kurulmuştu yıkıldı...
Trump, "Suriye'den çekileceğiz" dedi. Aynı Trump, "Suriye'de operasyon yapmalıyız" dedi. Şimdi de "DEAŞ bölgede çok güçlendi, operasyon başlıyor" açıklaması yaptı.
DEAŞ'ın tekrar kutusu açıldı.
Hangi ülkeleri hedef alacak, kararı Pentagon verecek. Pentagon, DEAŞ kozunu asla bırakmaz ve bırakmayacak.
ORTADA!
Geçen yılın son günlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Abu Dabi'de yapımı tamamlanan Louvre Müzesi'nin açılışını yaptı. İki ülke arasındaki gelişmeler ABD'yi tedirgin ediyor.
ABD'nin uydusu olan BAE, hızlı bir şekilde Fransa'ya yanaştı. BAE, çok küçük bir ülke gibi görünse de ABD'nin planlarını zayıflatabilecek kadar etkilidir.
Fransa da BAE üzerinden ABD'yi yavaşlatmak istiyor. BAE ile Fransa'nın hızlı yakınlaşmasını dikkatli izleyin.
Tersi olursa, Washington'ın bölgede kazandığını anlarız. Trafik yoğun... Savaş böyle.
Nereden bakarsanız bakın TÜRKİYE olayların merkezinde...
Kendi aralarındaki denge değişir değişmez kapımızı çalarlar... AİLE, yani ROTHSCHIDLE R İngiltere'den kopunca Rusya, Fransa ve İran'ı yanına çekti... Türkiye de BÜYÜK DENGEYİ kullanmak için burada... ABD'nin operasyonlarına "YALNIZ DEĞİLİZ" mesajını buradan veriyor... Oyun içinde oyun... Fransa'yı gördünüz... Tek parça olmayanın büyük sıkıntı yaşayacağı ortada... Aman ha...
Akıllı olmamız gereken bir dönem...
El ele... Kopmadan...
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