Yüksek gerilim
Geldi, ARAMCO'nun yönetim kurulunu değiştirdi... Önemliydi...
İlgi çekici olan Selman'ın PENTAGON dışında karar almasıydı... ARAMCO'nun yeni yönetim kurulu, geleceği belirleyecekti. Yönetim kurulunda büyük bir evlilik gerçekleşti. Bu evlilik Pentagon'un istemediği bir adımdı ama oldu.
ARAMCO Yönetim Kurulu Başkanı Halid el-Falih, şirkete 5 yeni yönetim kurulu üyesi atadı. Gerçekte bu kararı Veliaht Prens Selman verdi.
ARAMCO tarihinde ilk kez bir kadın yönetim kuruluna girdi.
Lynn Laverty Elsenhans, Rothschild ailesiyle yıllarca birlikte çalıştı.
Amerikan petrol rafineri şirketi Sunoco'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Lynn Laverty Elsenhans, 11 EYLÜL 2001 saldırılarından itibaren Rothschild ve Bush ailesinin birlikte yürümesini sağladı.
Lynn Laverty Elsenhans, ARAMCO'da ailenin temsilcisi olacak. Ancak Lynn Laverty Elsenhans, Kraliçe II. Elizabeth'in de özel davetlerinde yer alan biri.
Hatta Prens Harry'nin Mayıs ayındaki evliliğinde de törende bulunacak.
Chevron Phillips petrokimya şirketi eski Başkanı ve CEO'su Peter Cella da Rothschild ailesiyle büyüyen bir isimdi.
Chevron Phillips'in bugünkü Başkanı Mark Lashier de ailenin kararlarıyla rota belirler.
Peki bu isimler Pentagon'u kızdırdı mı?
Elbette kararın açıklanmasından birkaç gün önce Pentagon listeyi öğrendi.
Veliaht Prens Selman, Pentagon'u rahatlatmak için Andrew Liveris'i de listeye dahil etti.
DowDuPont kimya şirketi eski direktörü ve Dow kimya şirketi eski CEO'su Andrew Liveris ise Pentagon'un temsilcisi olarak tercih edildi.
Andrew Liveris, etkin biridir.
Enerjide sözü geçen 21 kişilik listede hep var olmuştur.
Pentagon, Trump'ı dize getiren kişi olarak bilinen Andrew Liveris'i tercih ederek ARAMCO'da güç kazandı.
Ancak Pentagon, Lynn Laverty Elsenhans'ın ARAMCO'da olmamasını istemişti.
Bu talep yerine getirilmedi.
ARAMCO'da Fransız ve Rus temsilci yok.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'ın Veliaht Prens Selman'la yaptığı ARAMCO anlaşmalarının sıradan olduğu kuşkusu Paris'te hakim.
Rusya da ARAMCO konusunda aldatıldığını düşünüyor.
YENİ ÜYELERİN AÇIKLANMASINDAN ÖNCE
Irak sınırına hakim petrol ve doğalgaz zengini Deyrizor'da ABD ile Rusya çarpışmaya başladı.
Amerikan güçleri YPG, Rusya ise Esad rejimi üzerinden sahaya indi!
YPG bölgedeki petrol yataklarına saldırı düzenledi.
Rus askerleri de ESAD REJİMİ GÜÇLERİNE AİT KIYAFETLERLE 80 civarında YPG'linin olduğu bir binayı havaya uçurdu.
Deyrizor, hem yeraltı zenginliği hem de stratejik konumu nedeniyle ARAMCO'nun geleceği için çok önemli.
ARAMCO'nun yeni yönetim kurulu listesinin açıklanmasından 24 saat önce başlayan bu saldırılar, Rusya'nın ilk kez güç göstermesiydi.
Çünkü Rusya biliyor ki, Deyrizor planı çok önemli.
Buna izin vermemek için bölgede daha çok hareketlilik yaşanacak.
Rusya, Deyrizor'da operasyon yaparken Kremlin ilginç bir konuyu medyaya servis etti.
Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan "Pioneering Spirit'ten müjde var" denildi.
Türk Akımı doğalgaz boru hattını Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy'e bağlayan boru hattının tamamlandığı açıklandı. Rusya, bölgenin en önemli güçlerinden olan Türkiye ile ortaklığını bir kez daha ilan etti.
Rusya, Suriye'de Türkiye ile hareket edeceklerini, bunun da Amerikan planlarını çökerteceğine inanıyor.
Türk Akımı çok büyük bir proje.
ABD, yüzde 100 Türk Akımı'nın engellenmesini planlıyor.
ARAMCO ile birlikte Türk Akımı'nın gücünün azalacağı, raporlarla kanıtlandı.
O nedenle ABD'nin Rusya ve İran'a uygulanan ambargoda Türk Akımı'nı da yavaşlatmak istiyor.
Pioneering Spirit'in sahibi Güney Kore şirketi Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering Co...
Kuzey ile Güney Kore'nin bir araya gelmesi, ABD'nin bir planıydı.
Bu planla birlikte Pioneering Spirit şirketinden, Türkiye-Rusya arasındaki bağlantıyı bitirmesi istenecek.
Amerikalı yetkililer, gerektiği takdirde zor kullanarak Türk Akımı'nı sonlandırmak istiyor.
Pioneering Spirit çok önemli.
Özellikle Türk Akımı için çok özel ve güçlü bir şirket.
Geçen yıl HAZİRAN GİBİ Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
Aradığı yer Pioneering Spirit gemisinin üzeriydi. Yanında da Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. yetkilileri vardı.
Putin, telefonda Erdoğan'a bu projenin büyük bir güç olduğunu anlatıyordu.
Mesajı uzaklaraydı.
Washington'aydı.
Putin, Türkiye ile adım atmaktan çok mutlu.
Özellikle üzerine büyük oyunlar oynanan ülkesinin güçlü kalması için hem Türkiye hem de Erdoğan çok önemli. Bunu bilerek adımlar atan Moskova, Deyrizor'da da artık sessiz kalmama kararı aldı. Bu arada bizler de bu akşam GÜNEY KORE de olacağız...
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ile...
Devam...
Fransa ise ne yapacağı konusunda kararsız. Bir anda Rusya ve Esad ile karşı karşıya geldi Aslında onların planında Rusya ile çatışmak yoktu.
ARAMCO ile birlikte bölgede ABD'nin partneri olmayı planlayan Paris hala şaşkın.
ARAMCO'da olmayan, Rusya ile karşı karşıya gelen Fransa için kritik süreç başladı.
ARAMCO'nun yeni yönetim kurulu listesinin açıklanmasından hemen önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüştü.
Macron, nükleer anlaşma konusunda Ruhani'nin yanında olduklarını, ABD'nin planlarının bölgeye zarar vereceğini açıkladı.
Fransa bir anda İran'la yan yana geldi.
Dolayısıyla Rusya ile de.
Çünkü Paris'in tek şansı bölgede olmak.
O nedenle karşı mevziye geçmek için hiç vakit kaybetmemeliydi ve öyle de oldu.
Bölgede hareketlilik artıyor.
Bu da ülkelerin ani kararlar almasına neden oluyor.
Suriye'de çatışmaların daha da artacağı günlere doğru ilerliyoruz.
Doğal olarak bölgede...
Türkiye kendi bildiği yolda ilerliyor...
TAM GAZ...
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